Inda: «¿Estaba o no estaba imputada Begoña?»

El director de OKDIARIO Eduardo Inda destaca que «la semana pasada, el jueves 23, concretamente, OKDIARIO publicó en rigurosa primicia que Begoña Gómez estaba y está imputada por corrupción y tráfico de influencias en el caso que se sigue contra ella en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid». «Buena parte de los compañeros, compañeros, entre comillas, de profesión y algunos leguleyos muy tontos, tontísimos, dijeron que eso era mentira, que era lo de llamarle, investigada por parte del juez era un simple trámite», prosigue Inda, que recuerda que «había tres documentos que lo decían: uno, dos y tres. No lo decíamos nosotros, que también, sobre todo, lo decía quién lo tiene que decir, el juez de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado».

«Y la verdad es que hoy han llegado otros documentos que ratifican lo que nosotros dijimos: no sólo está imputadísima, investigada, como se dice ahora, Begoña Gómez, imputada, como se decía antes, sino que lo está desde hace más de un mes, desde el 24 de abril, concretamente», subraya Inda. «Es decir, hace más de un mes. En fin, yo lo que me pregunto es dónde quedan esos, entre comillas, compañeros de profesión y esos expertos en Derecho, que desde luego no debieron de pasar de primero de carrera», recuerda.

Y reflexiona: «La gran pregunta es: ¿Begoña Gómez estaba o no estaba imputada, investigada? Llámenlo como quieran. Lo estaba, y mucho, por corrupción y por tráfico de influencias. Un éxito de Fernán González y de Irene Tabera, las dos estrellas del periodismo de investigación de esta casa. Y un golpetazo en todos los morros a los leguleyos tontos y a los, entre comillas, compañeros de profesión que pusieron en duda nuestra versión. Aquí están los papeles. Era una simple cuestión de mirarlos y leer. Tampoco hacía falta ir a Harvard ni ser abogado del Estado».