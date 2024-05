Universitarios de Zaragoza contra el movimiento propalestino en el campus: «Se está implantando un dogma»

En plena crisis diplomática con Israel, tras la decisión del Gobierno de España de reconocer, el próximo 28 de mayo, el Estado de Palestina, es necesario analizar una realidad: el escaso calado entre la población estudiantil que está teniendo el movimiento propalestina en muchos de los campus españoles, como en la Universidad de Zaragoza.

Tras casi dos semanas del inicio de la acampada propalestina en la Universidad de Zaragoza, el movimiento no ha acabado de cuajar. Sólo una veintena de tiendas de campaña se encuentran alojadas en pleno estanque del campus de San Francisco, pese a que el viernes pasado los manifestantes irrumpieron en el Rectorado de la Universidad para exigir que se rompan relaciones con Israel, así como, a mitad de la semana, el Personal Administrativo de Servicio (P.T.G.A.S.) también exigió al Rectorado que se posicionara «para cortar las relaciones con todas aquellas instituciones que no hayan mostrado un firme compromiso por la paz».

Sin embargo, a pesar del escaso apoyo real entre trabajadores y estudiantes, algunos universitarios contrarios al movimiento propalestina consideran que aquellos están «acaparando el discurso mediático», dando a entender que dentro de la Universidad de Zaragoza «la única postura multitudinaria y legitima que existe es la de la izquierda». Sobre este aspecto, OKDIARIO ha conversado con las dos asociaciones universitarias con fuerte presencia en la Universidad de Zaragoza que defienden que se debería mantener la «imparcialidad».

Se trata de Unión de Estudiantes (UDE) y de la Asociación Liberal de Estudiantes (conocida como Liberales), dos organizaciones que denuncian la instrumentalización continua de los espacios públicos así como de las posturas del estudiantado por parte de la izquierda, y que parte de «maniobras electorales poco éticas», denuncian.

Universidad de Zaragoza: ¿propalestina?

Para comparar el posicionamiento propalestina en el ámbito europeo de las universidades de países de tendencia conservadora, conversamos con Jorge Ucedo, el presidente de UDE en Zaragoza. Ucedo, desde su Erasmus en Gdansk (Polonia), nos explica que ni en esta ciudad polaca ni en la facultad de Economía se está produciendo «ningún movimiento»: «Yo creo que se debe a una razón cultural y sociológica de los polacos, porque a este país le preocupa lo que les atañe a ellos, son conscientes de sus obligaciones y responsabilidades y, sin embargo, nosotros, en España, utilizamos las noticias de otros lugares para evadirnos de nuestros propios problemas».

Así mismo nos citamos con otros miembros de UDE para que nos den su opinión sobre lo que realmente está ocurriendo en el campus de Zaragoza. Sara estudia el último curso de Relaciones Laborales, y gracias a su implicación, logró que UDE estuviera presente en esta facultad, vinculada tradicionalmente a asociaciones estudiantiles más de izquierdas. Junto a ella, está Jesús, estudiante de ADE en inglés. Ambos se encuentran, como todos los estudiantes en este mes, examinándose del segundo cuatrimestre.

Sara y Jesús consideran que se está «utilizando las instituciones de manera no equitativa en un conflicto: se está tratando de implantar un dogma». «Se está dejando de lado a una parte de los estudiantes que no estamos de acuerdo con lo que están planteando. Todos deseamos que la guerra termine, pero no estamos todos de acuerdo de que se tomen los parques de la universidad que son públicos para acampar, dejando de lado a una parte de los estudiantes que no mantenemos la misma postura en el conflicto», señala Jesús.

«De esta manera, se da a entender que la única posición que hay en la Universidad de Zaragoza es propalestina, dejando de lado a Israel, pero en ambos lados están muriendo niños», apostilla Sara. Desde UDE defienden que «habría que tomar una actitud imparcial en un conflicto como éste. La Institución debe ser neutral».

«Las universidades públicas son de todos, no se las pueden apropiar movimientos de ultraizquierda», añaden, por eso, desde esta asociación (la tercera fuerza en la Universidad de Zaragoza) defiende «la meritocracia y el derecho del estudiante a ir a clase, aunque, por ejemplo, se produzcan huelgas».

Sobre la ruptura con las universidades y centros de investigación de Israel, que exigen los movimientos estudiantiles propalestina, estos dos jóvenes de UDE razonan que «son universidades y, por tanto, no agencias militares. Son universidades y universitarios que no tienen culpa del conflicto, en definitiva, son intercambios culturales y esa radicalidad es una tontería. Se perderían oportunidades». «Al final, no hay que olvidar que Israel es el país más occidental de esta zona, por lo que deberíamos tener relaciones además por similitud cultural», añaden.

La politización en la formación

Por su parte, el presidente de Liberales, la segunda fuerza estudiantil en la Universidad de Zaragoza, defiende que la «Universidad es un centro de formación». Esta asociación considera que se «intentan replicar movimientos de la Complutense (Madrid), pero que afortunadamente Universidad de Zaragoza no está tan politizada, por lo que no consiguen un gran respaldo en el movimiento propalestina».

«Los estudiantes que están acampados dudo que duerman en todas las tiendas, aunque están okupando un espacio público, y no representan a los universitarios currantes y estudiosos. Precisamente están ajenos al día a día estudiantil, sobre todo ahora que estamos en exámenes», señala su presidente Antonio. «Este es uno de los problemas del desapego de los universitarios con los procesos de representación de las asociaciones universitarias en el claustro, así como en las elecciones al rector», critica.

Elecciones en la Universidad de Zaragoza

Tanto Liberales, como UDE, denunciaron que, en las pasadas elecciones de octubre al claustro, «hubo extraños movimientos de las asociaciones de izquierda». Según explican desde ambas asociaciones, «hubo matriculaciones de personas en la Universidad para concurrir en las elecciones al claustro de asociaciones de izquierda, y después de las elecciones se desmatricularon. Esto es legal, pero no es ético». Un hecho que denunciaron, pero que lamentablemente no tuvo trascendencia mediática.

De hecho, tanto Liberales como UDE critican que «la asociación más fuerte de la universidad, Estudiantes en Defensa de la Universidad (EDU), es de izquierdas, pero que muchos de los que forman parte no están vinculados directamente con la universidad».

Una nueva asociación juvenil: 1525

Junto a EDU, explican que hay tres asociaciones más «de ultraizquierda», como son Frente de Estudiantes, Purna y Estudiantes en movimiento. Y sólo, por tanto, dos de corte más liberal y conservador, y que estarían representadas, como decimos, por UDE y Liberales.

Junto con estas asociaciones universitarias de Zaragoza, ha nacido en Aragón una nueva asociación juvenil, dispuesta dar la batalla cultural enfocada no sólo en la Universidad, sino en todos los ámbitos estudiantiles, tanto en bachiller, como en FP. Su fundador, Iker, es un estudiante universitario que sacó unas excelentes notas en la EBAU. Sin embargo, decidió renunciar a su beca para estudiar en una universidad privada y optó por matricularse en Derecho en la Universidad pública de Zaragoza, convencido que «hay que defender la libertad y la pluralidad dentro de lo público».

«Esta situación es la que me motivó a fundar la asociación juvenil 1525, a fin de ayudar a los jóvenes que estamos sufriendo la extrema politización en las aulas. Además, queremos llegar no sólo a estudiantes, sino también a los que trabajan, sin que medien partidos políticos», explica. Su asociación toma el nombre de la batalla de Pavía de 1525, «en la cual el ejército español de los famosos Tercios lucharon contra los franceses, capturando al rey y, a partir de ahí, empezó la hegemonía de los reinos de España. A partir de esta victoria, no perdieron ninguna batalla hasta Rocroi».

«Estamos viendo cómo profesores intentan politizar las aulas, pero a la mayoría de los estudiantes no nos interesa la política dentro de la universidad, lo que queremos es despolitizarlas. Nos interesa estudiar, aprender, cada uno con sus ideas políticas, pero manteniendo la imparcialidad», defiende Iker.

«Lo estamos viendo con la guerra entre Palestina e Israel. En algunas universidades, se han montado acampadas e incluso barricadas para que no de clase. Aquí en Zaragoza hemos leído pancartas diciendo que ‘la Universidad de Zaragoza es cómplice del genocidio de Palestina’, pero yo me pregunto qué tiene que ver con el genocidio y el crimen que hacen llamar ellos», reflexiona.