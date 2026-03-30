El único pueblo de España que sigue excomulgado por la Iglesia Católica

La localidad aragonesa de Trasmoz es muy peculiar. Se trata del único municipio en España excomulgado por la Iglesia Católica, además de que también se lanzó una maldición sobre él.

Para conocer el origen de esta maldición, hay que remontarse al siglo XIII, cuando el territorio aragonés era una zona laica y no pagaban impuestos al monasterio de Veruela, lo que enfureció al clero. Para empeorar las cosas, los habitantes del castillo local extendieron los rumores de que era una zona plagada de brujas y hechiceros.

Con todos estos rumores, el abad de Veruela solicitó al arzobispo de Tarazona que excomulgara a todo el pueblo. La excomunión implica que a ningún habitante del municipio se le permitía confesarse o tomar los santos sacramentos, en una zona compuesta por cristianos, judíos y árabes, motivo por el cual nunca llegaron a arrepentirse.

En 1511, y con el permiso del Papa Julio II, la Iglesia maldijo la aldea de Trasmoz. Su razonamiento era que el levantamiento en armas de Pedro Manuel y que los habitantes de Trasmoz habían sido “cegados por la brujería”. Como la maldición fue expedida por un pontífice, solo otro pontífice puede revocarla.

Mitos alrededor del pueblo

La historia de esta localidad aragonesa, que actualmente solo llega a cien habitantes, ha dado para numerosas leyendas sobre brujería, hechicería y aquelarres. El poeta Gustavo Adolfo Bécquer llegó a registrar alguno de estos mitos, como el de la tía Casca, quien, según el relato, fue asesinada impunemente por todos los vecinos al ser despeñada por un barranco, ya que consideraban que era una “bruja”.

Esta historia fue recogida en el episodio 3 de la temporada 3 de la serie El ministerio del Tiempo, llamado de forma apropiada “Tiempo de hechizos”. Este pasado se ha convertido en uno de los motores económicos y turísticos de la localidad con instalaciones como el Museo de Brujería y Supersticiones del Moncayo y la celebración de actividades tales como Encuentros sobre Brujería, Magia y Plantas Medicinales.