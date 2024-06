El PSOE de Aragón se abstiene ante la condonación de la deuda catalana y su financiación singular

Este lunes, el PSOE en Aragón se ha retratado al evitar, con el voto de la abstención, un enfrentamiento con la cúpula en Moncloa para que se le condone la deuda a Cataluña, así como que se le ofrezca una financiación singular. Algo que no ha hecho ni el partido integrado en Sumar, el de Chunta Aragonesista, que ha votado junto a PP y Vox.

El acalorado debate se ha producido este lunes en la Comisión de Hacienda a una iniciativa presentada por el PP, y que ha salido adelante, como decimos, con los votos de Vox además del Partido Aragonés (PAR), Aragón-Teruel Existe y Chunta Aragonesista. Y con el voto en contra de Izquierda Unida.

PSOE Aragón: la abstención y Cataluña

Con esta abstención, el PSOE deja poco margen de dudas sobre la influencia real que tiene el ala más sanchista en la comunidad encabezada por los diputados de Huesca. De hecho, en el transcurso de la defensa de la proposición, se han vivido fuertes reproches entre todos los partidos, y donde el PSOE ha arremetido con Vox acusándole de «catalanófobos». Un reproche que el portavoz de Vox, Santiago Morón, ha manifestado en una rueda de prensa posterior que «la realidad del partido socialista es que son hispanófobos».

El PSOE ha tratado de justificar su abstención argumentando que les ha sido rechazadas dos enmiendas. En una de ellas se que modificaba el punto dos, mostrando el rechazo de las Cortes de Aragón a «cualquier propuesta de condonación de la deuda, que se plantee de manera exclusiva a una sólo comunidad autónoma, sea Cataluña, Valencia o cualquier otra». Sin embargo, hay que señalar que estas modificaciones han sido presentadas in voce, es decir, en el último momento y ya en la sala, teniendo en cuenta que la PNL se registró el pasado 17 de junio, por lo que el PP no se las ha admitido.

La abstención del PSOE es un «acto de cobardía», ha calificado el portavoz del Grupo PP en las Cortés de Aragón, Fernando Ledesma, quien ha valorado que dicha abstención sobre este tema de vital importancia «es esconderse».

Además, Ledesma ha mostrado su perplejidad ante las acusaciones de la portavoz socialista de dejación de funciones al Gobierno de Jorge Azcón. «Parece que antes de dar esta rueda de prensa la señora Pérez ni ha escuchado las declaraciones del presidente Azcón ni ha leído las entrevistas de este fin de semana del consejero de Hacienda», ha ironizado Ledesma.

«Es la portavoz parlamentaria del PSOE la que hace dejación de funciones y trata de esconderse, algo que por ejemplo no ha hecho ni García Page ni Barbón. Lo que está claro es que este PSOE de Aragón que presumía de voz propia se ha quedado en un susurro silencioso y hoy han vuelto a demostrar lo que son, una organización al servicio de Sánchez y capaces de traicionar a los aragoneses por el interés de su líder de aferrarse al sillón de La Moncloa», ha añadido.

La condonación de la deuda a Cataluña

Como denuncian el resto de partidos políticos de la oposición, a fin de lograr que el socialista Salvador Illa alcance la presidencia de la Generalitat de Cataluña, se está negociando con el Gobierno en funciones de ERC (quien tendría que apoyar dicha candidatura con Sumar), que se condone la deuda, teniendo en cuenta que la Generalitat tiene que devolver del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) algo más de 4.150 millones entre julio y septiembre, lo que supone los discutidos 2.500 millones de euros, es decir, el 20% del total que deben.

Una situación que ha obligado, por ejemplo, a los partidos regionalistas integrados en Sumar a mostrar su absoluto rechazo, mientras que el PSOE en Aragón lleva meses tratando de evitar el debate de frente con circunloquios.

Aquí nos plantamos. Si a Cataluña le otorgan una financiación singular y Aragón no ve cubiertas sus necesidades y demandas, @chunta no dará apoyo parlamentario. Como dijo Labordeta: “Uno no viene a la política por el sueldo, sino por ideales y por hacer algo por su tierra”. pic.twitter.com/oL5USJjzcf — Jorge Pueyo (@jorge_pueyo95) June 18, 2024

En este sentido, la proposición votada y que ha salido adelante pone de relieve que «esta condonación de la deuda para Cataluña y esas negociaciones bilaterales supondrían un grave perjuicio para la Comunidad Autónoma de Aragón. Las negociaciones bilaterales de la financiación Autonómica entre el Estado central y una Comunidad Autónoma, necesariamente rompen el equilibrio que tiene que haber en un sistema de financiación autonómica que implica a todas las Comunidades Autónomas que no pueden negociar».

La Conferencia de Presidentes

Además, con esta proposición, las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a fin de que exija a Sánchez a convocar de «manera urgente la Conferencia de Presidentes y el Consejo de política fiscal y financiero para consensuar una reforma de financiación autonómica con todas las comunidades autónomas en igualdad de condiciones».

PSOE Aragón y su abstención por Cataluña

Por otro lado, tal y como habían acordado los grupos parlamentarios la semana pasada, la Comisión de Hacienda de este lunes se mantenía según lo previsto, pese a que las restantes se habían cancelado para que la Comisión de la Investigación de las Energías Renovables (que concluye esta semana), se pudiera resolver con normalidad, puesto que los grupos minoritarios no pueden asistir a ambas.

De tal forma que a primera hora de la mañana, la Comisión ha dado comienzo, pese a los intentos el viernes del PSOE de desconvocarla el viernes y así evitar discutir esta cuestión. A este respecto, Ledesma ha denunciado que el PSOE de Aragón «se ha convertido en una organización dependiente y sumida a su líder. Sin proyecto para España y sin proyecto para los aragoneses, que es lo que más nos preocupa y afecta a nosotros. Saben la importancia de lo que estamos hablando, una financiación singular, un cupo para Cataluña, supone menos dinero para los aragoneses, para mantener nuestros servicios. Es un tema de vital importancia y a ellos lo único que les preocupaba era esconderse, retrasar el debate».

Ledesma ha respondido a las acusaciones de la portavoz socialista de «manipulación» y «uso partidista de las instituciones por parte del PP y de Vox», al mantener esta Comisión mientras se suspendían las demás.

El PP ha contestado que los socialistas conocían esta iniciativa desde hace una semana y que ha faltado a la verdad con la suspensión de las comisiones, ya que lo han solicitado los grupos minoritarios. «Esta comisión de Hacienda no se puede retrasar, el asunto es urgente y de enorme importancia para Aragón. No vale la manipulación, esta actitud del PSOE ya no cuela», ha dejado claro.