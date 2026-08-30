Mueren una mujer y su hija de nueve años en el incendio de un restaurante en Cedrillas (Teruel)

Un incendio en un restaurante de Cedrillas (Teruel) ha dejado este domingo un trágico balance de dos muertos. Una mujer de 32 años y una niña de 9 han fallecido después de que las llamas, originadas en la parte baja del inmueble, se extendieran con gran fuerza por el resto del edificio. Además, los servicios de emergencia han evacuado a una persona que se encontraba en la primera planta ante una posible intoxicación.

El 112 recibió el aviso sobre las 17:24 horas, momento en el que se puso en marcha el dispositivo de emergencia para combatir unas llamas que habían ganado intensidad y se habían extendido por el edificio. En las labores de extinción participaron cuatro bomberos, dos oficiales y el jefe de guardia, junto a los vehículos de extinción autoescala con conductor. También se movilizó a un voluntario de Alcalá de la Selva.

El dispositivo se completó con el helicóptero medicalizado del 112, una UVI móvil, distintos servicios sanitarios y cuatro patrullas de la Guardia Civil. Los afectados recibieron asistencia sanitaria durante la intervención.

Los bomberos consiguieron dar por extinguido el incendio alrededor de las 19:30 horas, después de unas dos horas de trabajos. La Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Teruel se ha hecho cargo de la investigación.