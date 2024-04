Masajes relajantes, la nueva moda de belleza en Zaragoza: «El estrés nos afea y envejece»

Los masajes relajantes que ofrece Angela Rogers en Zaragoza se han puesto de moda y no es para broma. Parafraseando al poeta, quien los probó lo sabe… Sus masajes profesionales de belleza son un antes y un después para la piel y el organismo. Y lo más importante: un auténtico revulsivo para cambiar el chip y enfocar la belleza desde un lado más interesante y auténtico, alejado de lo superficial.

La clave de los tratamientos que ofrece esta masajista está en detectar qué nos perjudica y nos impide mantener nuestra piel brillante y tersa. Según esta especialista, nacida en Sudáfrica, «el ritmo frenético de nuestra vida actual dificulta estar y sentirnos guapos».

OKDIARIO ha visitado a Angela Rogers en su consulta de belleza, en la calle Mayor de Zaragoza, para conocer más de cerca esta nueva concepción de cuidarse, basada en el bienestar, por medio de los masajes relajantes, que nos ayudan a recuperar nuestra armonía emocional ante el estrés diario.

El relax: la clave de la belleza

«El relax es la clave para que nuestro cuerpo funcione bien, estamos expuestos a un excesivo estrés que nos afea y nos envejece», reflexiona. «Las técnicas que ofrezco están basadas en la relajación como manera de recuperar y mejorar nuestro cuerpo».

«En mi opinión, los tratamientos estéticos se pueden emplear como herramientas para realzar nuestra belleza natural, sin caer en la obsesión por alcanzar estándares inalcanzables. Valórate, cuídate y empezarás a irradiar felicidad y bienestar. No te obsesiones con ser lo que no eres, eso sólo frustra», defiende.

«Hay mucha gente que irrumpe en la consulta, llena de prisas, incluso intenta tener el móvil en la mano mientras empiezo el tratamiento, y les tengo que indicar que lo dejen. El tratamiento es integral y empieza con la relajación para tratar de concentrarse en uno mismo y lograr un momentazo de bienestar que perdure», relata.

Zaragoza: los masajes relajantes

«Yo me baso en el masaje, y lo complemento con productos de máxima calidad, para aplicar en mis tratamientos faciales o corporales», explica. «Me gusta trabajar sobre todo con mis manos. Tienes más sensibilidad que con una máquina, y te permite trabajar mejor el cuerpo y la piel, detectar dónde está el problema y tratar de solucionarlo, porque puedes activar mejor el sistema linfático, digestivo, en las zonas donde hay más cúmulo de grasa, drenar y limpiar las toxinas».

«El masaje, si se sabe hacer, es realmente increíble. Nos permite afinar los rasgos y ayudar a esculpir la figura, eso sí, como siempre digo, la base de todo es una buena alimentación equilibrada. Buscamos una armonía corporal», explica.

Además, las técnicas que Angela Rogers emplea en sus masajes relajantes en Zaragoza no son invasivas:»La belleza nace de respetarnos y aceptarnos, por eso en mis sesiones respeto la fisionomía corporal». «Es un trabajo más lento, pero perdura en el tiempo, porque se trata de cambiar los hábitos que nos perjudican por una rutina saludable».

«A mí no me gusta utilizar productos agresivos, a mis clientes siempre les aviso que somos como somos, y que debemos querernos así. La belleza es va mucho más allá de la apariencia física. Hay chicas que vienen y me dicen ‘uff, qué asco de cuerpo’, y esa actitud no puede ser. ¡Nuestro cuerpo es lo mejor que tenemos!», resalta.

Angela Rogers: «Acéptate, mímate»

En la variada y cuidada carta de servicios que Angela Rogers ofrece, no se encuentran «tratamientos milagrosos». La zaragozana aplica los tratamientos de una manera personalizada, atendiendo a las necesidades de sus clientes. Su lema es muy claro: «No es el cuerpo, sino la circunstancia del cuerpo».

Por eso, eligió como emblema de su marca la flor de loto. «Me fascinan las flores. Mis favoritas son la King Protea, la flor distintiva de sudafricana, y la flor de loto, porque es una metáfora de lo que somos. Podemos renacer incluso del propio lodo con la belleza de esta flor».

Masajes relajantes ‘spa’

Los tratamientos faciales y corporales que ofrece Angela Rogers están diseñados por ella misma. La mayoría nacieron fruto de su experiencia como especialista en belleza en cruceros de lujo por el Mediterráneo, después de formarse y trabajar en Málaga.

«Me he inspirado en aquella época de sol, luna y mar, en la que pude tratar con personas de todo el mundo, y me di cuenta que todas ellas lo que más necesitaban eran descanso y relajación», señala. «Mi objetivo es que mis clientas no sólo contraten un tratamiento de belleza, sino que se relajen en el transcurso que lo reciben. Todos mis tratamientos están concebidos para que tengan un momento íntimo consigo mismas».

El peligro del estrés

«Los niveles del estrés son demasiado elevados en estos momentos. Los niveles de autoexigencia de hoy en día son demasiado altos. Lo que nos lleva a un alto nivel de cortison, que inflama mucho. Es un círculo vicioso: tenemos insomnio, no descansamos, sufrimos hambre emocional… Este es uno de los motivos por el que la gente tiene un abdomen más abultado, pese a ser delgado», subraya con preocupación.

«Por eso, no sirve la aplicación de un buen producto para sentirnos más guapos, porque para sentirnos guapos necesitamos sentirnos bien, y eso sólo se consigue con la relajación para recuperar una expresión facial natural con menos arrugas, más limpia, con más oxigenación», explica.

Momentazos de bienestar

«Por eso, los llamo momentazos de bienestar y el mejor aliado para mejorar la circulación, drenar adecuadamente, disminuir zonas con mayor grado de celulitis y mejorar notablemente la piel», comparte con nosotros esta especialista en maderoterapia, que lleva más de cinco años practicándola y que también imparte cursos y formación sobre este técnica cada vez más demandada.

«Para mí el masaje spa es la base de una terapia de belleza, porque nos permite relajarnos y trabajar el sistema linfático para mejorar la circulación», razona, «al tiempo que necesitamos ser menos sedentarios, cuidar nuestra alimentación y evitar los azúcares y alimentos procesados. La belleza es un hábito y tenemos que frenar nuestro ritmo, relajarnos. En definitiva, ayudar a que nuestro sistema nervioso se calme».