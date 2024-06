Lydia Sempere, primera piloto sorda de España: «Los límites no existen»

Lydia Sempere es una joven que no tiene miedo a nada. Esta alicantina se ha convertido, con 26 años, en la primera piloto sorda en la historia de España. Además es la única mujer que compite en la Europa Renult Clio Cup. Su historia es un ejemplo de superación.

Este jueves, Lydia Sempere ha visitado Zaragoza con su proyecto Pilotar sin barreras, una iniciativa propia, que tiene como objetivo transmitir a los chavales con problemas auditivos de toda España su experiencia como piloto, para mostrarles que «los límites no existen». En esta ocasión, lo ha hecho en colaboración con la Asociación de Personas Sordas (Aspansor) en el Karting indoor de Plaza.

«Mi casco es único»

PREGUNTA.- Lydia, tu nombre describe cómo eres en esencia, una mujer luchadora desde niña. Tú empiezas a correr antes incluso de estar implantada. Empezaste a los cinco años a correr sin oír nada. ¿Cómo fue posible?

RESPUESTA.- Primero empecé en motocross a los cinco años (mi padre era piloto de motocross), pero por la sordera no era capaz de subirme sobre la moto, me caía continuamente. Entonces a los siete años me cambié a los karts.

Pero, como dices, era pilotar en silencio. En aquel momento, tenía un casco como el resto, que no permitía introducir los implantes cocleares. Estuve pilotando sin escuchar nada y todo lo que sucedía detrás de mí no lo percibía. Sólo tenía la vista delante, por lo que me podían adelantar por la derecha o la izquierda, porque no escuchaba el motor del contrincante.

P.- Tú llevas dos implantes cocleares, pero el desconocimiento general en la sociedad es total. Te he visto en algunos vídeos preguntando a los jóvenes y pocos sabían qué era…

R.- Mi discapacidad auditiva es totalmente invisible. La gente nos ve en la calle, pero no sabe que tenemos una discapacidad. No saben cómo funcionan unos implantes cocleares, sólo saben lo que son los audífonos de los abuelitos. Por eso, mi labor, aparte de pilotar, es dar visibilidad a la discapacidad auditiva. En mi caso, llevo unos procesadores de sonido Marvel CI de Advanced Bionics, con conectividad bluetooth integrada.

P.- Tuviste la suerte de encontrar una persona, un piloto español de Fórmula 1 que te hizo un casco único en el mundo…

R.- Sí, esa persona es Marc Gené. Él tiene una hija que usa audífonos, y le removió mucho mi historia, ¡yo quería seguir pilotando, cumpliendo mi sueño! Gené realizó un casco en Bélgica en la empresa de Bell, una marca muy reconocida en la Fórmula 1. Yo también viajé hasta allí y me hicieron un casco únicamente para mí, que me permite utilizar mis implantes y escuchar perfectamente.

P.- De ser una de las pocas personas sordas en el mundo que pilotan a crear un proyecto único.

R.- Sí, he conseguido ser una persona implantada que tiene un casco único y estar en un nivel alto, como estoy ahora, teniendo en cuenta que es un deporte muy masculinizado. Esto es lo que me ha empujado a querer compartir mi historia con más jóvenes, porque lo he conseguido gracias al trabajo y a no haberme rendido. Por eso nació Pilotar sin barreras, y su significado es claro: yo he podido cumplir mi sueño. Todo se puede conseguir.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LYDIA SEMPERE (@lysem97)

P.- Hay muchas personas con cinco sentidos que tienen muchos complejos, al final, todo está en nuestra mente, en la confianza… Me imagino la suerte que es nacer además en una familia que te apoya. ¿Consideras que los jóvenes tienen demasiada sobreprotección? Tu padre también fue muy valiente dejándote pilotar.

R.- Como soy es gracias a mis padres. Valoro que no me hayan sobreprotegido. Sí, lo he pasado mal muchas veces, pero mis padres me han permitido crecer como persona y darme cuenta de que puedo llegar. Si me equivoco, aprendo de mis errores.

La libertad de crecer, de hacer lo que me gusta, es algo que valoro mucho porque los padres tienden a sobreproteger a sus hijos, y si tienen una discapacidad aún más, pero así lo que hacen es cerrarle las puertas e impedir que puedan probar dónde están realmente sus límites y dónde pueden llegar.

P.- Esto es un mensaje muy importante. Por cierto, ahora luces una melena preciosa, pero te llegaste a cortar el pelo para camuflarte entre los chicos cuando eras pequeña, porque no les sentaba bien que les ganaras en karting…

R.- Tenía unos ocho años y, en aquel momento, todavía no se veía ninguna chica en el kart. No hacía amigos y no duraba nada en las carreras. Recuerdo que gané la pole position, pero no duré ni la primera vuelta… Incluso escuché a algunos padres diciendo que su hijo era muy burro porque les había ganado.

A día de hoy, todo eso está cambiando, pero en aquel momento quería hacer amigos, ser una más, y tomé la decisión de cortarme el pelo, para que no supieran que era una chica o un chico, para que no me mirasen con superioridad.

P.- Querías ser una más, pero te has convertido en un ser excepcional. Ahora eres ejemplo no sólo para las personas sordas, eres un referente social. Me imagino que pesa la responsabilidad… Hay mucha gente que te sigue. Y además has terminado una carrera, ¡le das a todo!

R.- Sí, he estudiado Ciencias del Deporte y un master en Gestión Deportiva para llevar estos proyectos, como Pilotar sin barreras. Además he finalizado el master de Profesorado de Secundaria para Educación Física. Como todo en la vida, las cosas difíciles se tienen que afrontar.

P.- ¿Cómo te ves de aquí a un tiempo?

R.- En lo personal, me gustaría ser profesora de secundaria. Me gusta mucho la docencia y transmitir todos mis aprendizajes. Y en el proyecto de Pilotar sin barreras, deseo crecer, porque es algo diferente y único, que puede ayudar a muchas gente, porque lo lleva una persona con discapacidad auditiva… Me veo en un futuro haciendo más eventos, incluyendo a otras personas con otras capacidades, y haciendo sinergias también con empresas. ¡Y obviamente, seguir pilotando, que es mi pasión!