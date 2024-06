Alerta en Aragón por la acumulación de lana: «El estocaje de años sin vender es un serio problema»

El asunto de la lana en Aragón es un problema crónico que atraviesan los ganaderos de todo el país. En España, un inmenso estocaje de años sin vender lleva años amenazando con anquilosarse en las explotaciones de ovino sin remedio. Las cooperativas están saturadas, los ganaderos no encuentran laneros y las ovejas necesitan ser esquiladas todos los años.

Los tiempos cambian, sin duda, pero hay necesidades casi religiosas. Cada primavera, el vellocino de las ovejas debe ser esquilado. Pero si antaño era un bien estimado, ahora se deprecia tristemente por una industria textil enfocada en el tejido artificial. Este es uno de los motivos por los que termina almacenada en sacas gigantes en naves o en mitad del campo. En síntesis, lo que fuera oro, sólo es estorbo.

Los ganaderos, desesperados por la situación, están profundamente perplejos, puesto que, en el fondo, no pueden comprender cómo algo que era tan valioso ahora no valga nada y se haya convertido en simple deshecho.

Una circunstancia que ha llevado a la consejería de Ganadería, Agricultura y Alimentación, liderada en Aragón por Ángel Samper (Vox), a tomar cartas en el asunto, conscientes del grave problema que está ocasionado la lana acumulada en las explotaciones ganaderas. Según datos del Gobierno de Aragón facilitados a OKDIARIO, se calcula que hay unos 400 millones de kg acumulados.

«Nadie nos compra la lana porque ya no se vende, yo ya no encuentro lanero», lamenta Emilio Conesa, un turolense que tiene 2.000 cabezas de ganado en su finca familiar de La Ginebrosa. Emilio tiene lana en su explotación desde hace tres años. «Hace cinco años, me dieron 50 euros por 3.000 kilos de lana. Hace cuatro años, se la llevaron por nada, y desde hace tres, ya no contesta nadie», explica a OKDIARIO.

Las fibras sintéticas vs. la lana

La razón por la cual China, el principal importador de lana en Aragón, ha dejado de comprar se debe a que las fibras sintéticas están copando el mercado. «La principal razón es el cambio de tendencia, los textiles apuestan por fibras sintéticas», explica Carlos Berrués a OKDIARIO. Berrués es responsable del esquileo en Oviaragón, la mayor cooperativa de ovino de Europa, afincada en Zaragoza y Teruel.

Según el Manual de usos de lana de España, elaborado por Fademur (Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales), las fibras sintéticas copan alrededor de un 64% de toda la producción del mercado, seguidas por el algodón (un 22%), suponiendo la lana «un 1% de la producción mundial de fibra», pese a que «las fibras sintéticas conllevan una gran carga contaminante tanto para su producción como durante su vida útil y después como residuo, al estar compuestas por material no biodegradable proveniente del petróleo».

He ahí una primera gran contradicción que encontramos a escala mundial, a tenor de la gran vorágine del ecologismo político que devora, por un lado, las explotaciones extensivas familiares con férreas restricciones, como el Pacto Verde, mientras desprecia el potencial tradicional y saludable para el ecosistema que crean estos ganaderos, como los de ovino, quienes han erigido, con el paso de los siglos, las grandes reservas naturales de España, como el Parque Natural de la Sierra de Guara, en Aragón, por poner sólo un ejemplo.

En este contexto de malestar, se entiende el surgimiento reciente de nuevas asociaciones de pequeños ganaderos y agricultores en toda España, como AEGA (Aragón Es Ganadería y Agricultura), que se debaten por sobrevivir ante un mercado cada vez más hostil.

El estocaje de la lana en Aragón

Ahora bien, el motivo que ha ocasionado el inmenso estocaje en todo el país es más complejo, fruto de una serie de circunstancias que se iniciaron en 2019. «En 2019, hubo muy pocas operaciones y la lana de aquel verano apenas sale. China ya no compró casi», recuerda Berrués.

«En 2020, las fábricas de todo el mundo se pararon por el coronavirus, por lo que esta lana tampoco salió a la venta. En 2021, hay que recordar que había muchas medidas preventivas y, por tanto, tampoco se vendió. ¿Qué sucedió en 2022? Que había mucha lana almacenada en todo el mundo y, por tanto, vender el producto no era fácil», señala.

Si tenemos en cuenta el volumen de ovejas existentes en el planeta en 2021, comprenderemos mejor a lo que nos estamos refiriendo. Según datos proporcionados por la FAO, el número de cabezas de ovejas en el mundo en 2021, se cifró en más de 1,2 billones, encabezando China la producción mundial (14%), seguida de India (5%) y Australia (5%), siendo los principales productores de lana (tanto sucia como limpia) Australia, China y Nueva Zelanda. Respecto a España, tras la salida del Reino Unido en Europa, somos el primer productor del continente, con una producción de 23.000 toneladas en 2020.

Respecto a Aragón, se calcula que hay un millón de ovejas, «un dato con tendencia a la baja, si se tiene en cuenta que hace muy pocos años había tres veces más, hasta tres millones de ovejas», explica Jesús Escario, miembro del equipo de trabajo del consejero Ángel Samper, y pieza clave en este asunto, que ha trabajado denodadamente para que los ganaderos pudieran liberar sus explotaciones de la lana acumulada.

«Además, en septiembre de 2022 surge la viruela ovina en España, que llevaba 60 años sin aparecer, y paraliza todo el mercado aunque hubiera muchas regiones que no se vieron afectadas», continúa Berrués.

«Este año, las secuelas de la viruela en el mercado todavía se notan, pero, sobre todo, lo que tenemos es un estocaje desde 2019. Hay demasiada lana en España y en todo el mundo, almacenada por estas razones comunes. La que se está vendiendo ahora es la lana merina, de mejor calidad para el textil. Es por este motivo que nuestra planta de recogida de lana, la tenemos cerrada desde este año», lamenta.

«A nuestros ganaderos les hemos dicho que no podemos recoger más lana. Es por eso que la planta de compraventa la tenemos cerrada desde este año. El problema del estocaje de la lana en Aragón empieza a ser un serio problema del ganadero y también sanitario», advierte.

La lana, una materia indestructible

«La lana prácticamente es indestructible, conlleva mucho gasto. El miedo que ahora tenemos es que de aquí en adelante tengamos que pagar para que se lleven la lana, como sucede con la recogida de cadáveres. Ahora pagamos por todo…», lamenta el ganadero Emilio Conesa.

«El esquileo cuesta 1,30 euros, aproximadamente por oveja. Estos gastos los pagábamos al vender la lana. Si tenemos que pagar también por destruirla, los gastos se vuelven insostenibles», señala. «Y cada vez quedamos menos en este oficio. Por ponerte un ejemplo, en mi pueblo, La Ginebrosa (Teruel), había 17.000 cabezas de ganado. Ahora ya no hay ni 4.000», explica.

Un hecho desolador si se tiene en cuenta que el pastoreo y la trashumancia han contribuido a hacer de España «uno de los países con mayor biodiversidad de Europa, y el que más aporta a su red de espacios protegidos, la Red Natura 2000 (con un 27,4% de la superficie) y el que más reservas de la biosfera tiene del mundo», tal y como recoge el ya citado Manual de usos de la lana en España.

En 2002, la Unión Europea determinó en considerar la lana un subproducto con lo que ello conlleva. «La lana ya no se puede conservar en cualquier sitio. El problema que tiene es que es un foco de parásitos, de polillas. Por lo que será un problema sanitario si no se pone solución», añade.

La Consejería recogerá la lana en Aragón

Este año, la consejería de Ganadería y Agricultura, liderada por Ángel Samper, se ha comprometido con hacerse cargo de toda la lana almacenada «a fin de hacer la vida más fácil a este sector».

A tal fin, han habilitado una partida presupuestaria de 150.000 euros, por lo que, «cuando todas las explotaciones hayan terminado el esquileo, recogerán la lana», confirman a OKDIARIO. La labor de recogida la realizará la Sociedad Aragonesa de Gestión Ambiental (SARGA) que se la llevará a una empresa dedicada a la industria de los fertilizantes, afincada en Teruel, Fertiagro.

El procedimiento será muy sencillo. La consejería enviará una comunicación a las 3.500 explotaciones de ovino que hay en Aragón, y éstas deberán facilitar un teléfono de contacto, de modo que puedan recogerla sin coste alguno para el ganadero. Además, desde la consejería, se están estudiando nuevas soluciones novedosas para darle una salida a esta materia prima que en su día era un ingreso importante en las explotaciones.

En el horizonte de qué hacer con la lana está su reconversión en aislante y fertilizante. En el caso de los abonos de lana de oveja, los resultados son halagüeños, al ser un abono natural de liberación lenta rico en nitrógeno, que revalorizaría de nuevo esta materia.

Al tiempo que se espera que el mercado se reajuste y China vuelva a comprar también lana. Una solución que deja así mismo en entre dicho la competitividad de España para aprovechar nuestros propios recursos.