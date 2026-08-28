Feria de San Atilano 2026 en Tarazona: Roca Rey, El Fandi y Antonio Ferrera en el cartel

Cada 27 de agosto, cuando el reloj da las doce y el Cipotegato sale por la puerta del Ayuntamiento, Tarazona se transforma en una auténtica fiesta entre una lluvia de tomates y da comienzo a su semana grande. En 2026, las Fiestas en honor a San Atilano se celebran del 27 de agosto al 1 de septiembre, seis jornadas repletas de tradición, pólvora, toros, jota y verbenas, reconocidas como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

El viernes 28 de agosto, a las 18:00 horas, tendrá lugar la corrida de toros «Banderilleros de Oro», con seis toros de Fuente Ymbro para Antonio Ferrera, El Fandi y Manuel Escribano. El sábado 29, a las 18:00 horas, será el turno de la novillada con picadores, con novillos de Antonio Palla para Emiliano Osornio, El Mene y Félix San Román. El domingo 30, a las 11:30 horas, se celebrará la novillada sin picadores «Matinal», con cinco novillos de El Taramal para Manuel Domínguez, Diego Tebas, Samuel Montero, Óscar Vicente y Jesús Millán. Por último, ese mismo domingo, a las 18:00 horas, tendrá lugar la corrida de toros con seis astados de Jandilla para Juan Ortega, Roca Rey y Aarón Palacio.

Feria de San Atilano 2026 en Tarazona

Este año, la imagen del programa está inspirada en el lema «Los Cielos de Tarazona», como homenaje al eclipse solar del pasado 12 de agosto.

Viernes 28 de agosto

09:30 horas. Dianas por los barrios de la ciudad, a cargo de las Peñas.

11:00 horas. En la Catedral de Santa María de la Huerta, misa solemne en honor de San Atilano, Hijo y Patrón de Tarazona.

12:30 horas. En el Parque de la Margen Izquierda, talleres infantiles: «Viva nuestro Cipotegato».

13:00 horas. En la Plaza de España, homenaje al Cipotegato 2026.

16:00 horas. En la Plaza de España, café-concierto, organizado por la Peña Chalibes.

16:30 horas. En los locales de la Peña Dominguera, primera tertulia taurina.

17:00 horas. Pasacalles taurinos, a cargo de las Peñas.

18:00 horas. En la Plaza de Toros, corrida de toros.

19:00 horas. En la Plaza de Toros Vieja, zona de retos y circuito de karts a pedales. En el Teatro Bellas Artes, cine especial fiestas.

22:30 horas. En la Plaza de España, espectáculo musical a cargo del DJ Over.

23:30 horas. En el Parking de la Catedral, El Drogas en concierto.

‘1:00 horas. En la Virgen del Río, espectáculo atracción a cargo de la Orquesta Diamante. En la Carpa Garrafus, Los Belmondo.

29 de agosto

09:30 horas. Dianas por los barrios de la ciudad y salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Tarazona.

10:00 horas. En el Parque de Pradiel, degustación de migas a la pastora.

12:00 horas. En la Plaza de España, inicio de la tradicional ofrenda de flores y de frutos a la Santísima Virgen del Río.

16:30 horas. En los locales de la Peña Dominguera, segunda tertulia taurina.

17:00 horas. Pasacalles taurinos, a cargo de las Peñas.

18:00 horas. En la Plaza de Toros, novillada con picadores.

19:00 horas. En la Plaza de Toros Vieja, gran fiesta PequeFest Tarazona 2026. En el Teatro Bellas Artes, cine especial fiestas.

22:00 horas. En el Parque de Pradiel, cena joven y fiesta joven sesión DJ’s.

23:30 horas. En el Parking de la Catedral, OBK en directo.

1:00 horas. En la Virgen del Río, verbena amenizada por la Orquesta Saturno. En la Carpa Garrafus, Dos Imanes.

Programa del domingo 30 de agosto

Programa del domingo 30 de agosto 9:30 horas. Dianas por los barrios de la ciudad.

10:30 horas. Actuación de los Gaiteros de Tarazona en la Residencia de Palmerola y, posteriormente, en el Patio del Hogar Doz.

11:30 horas. En la Plaza de Toros, novillada sin picadores.

12:30 horas. En el Parque de la Margen Izquierda, talleres infantiles: «Demuestra tu imaginación en el taller de Play Mais».

13:00 horas. En la Plaza de La Seo, baile del clavel.

16:30 horas. En los locales de la Peña Dominguera, tercera tertulia taurina.

17:00 horas. Pasacalles taurinos, a cargo de las Peñas.

18:00 horas. En la Plaza de Toros, corrida de toros.

19:00 horas. En la Plaza de Toros Vieja, hinchables infantiles y plataforma 360º. En el Teatro Bellas Artes, cine especial fiestas.

21:00 horas. En la Plaza de Toros Vieja, encierro infantil y juegos taurinos.

23:30 horas. En el Parking de la Catedral, Lérica en concierto.

00:30 horas. En el Parque de Pradiel, fiesta Aragón Sensation.

01:00 horas. En la Virgen del Río, verbena amenizada por la Orquesta Platinum.

Lunes 31 de agosto

09:30 horas. Dianas por los barrios de la ciudad.

12:30 horas. En el Parque de la Margen Izquierda, teatro infantil/cuentacuentos: «El carro de la Alegría».

13:15 horas. En el Parque de Pradiel, vermut para la tercera edad y animación musical.

17:00 horas. Pasacalles taurinos, a cargo de las Peñas.

19:00 horas. En la Plaza de Toros, concurso de roscaderos y, al término, exhibición de recortadores con anillas.

21:00 horas. En la Plaza de Toros Vieja, encierro infantil y juegos taurinos. En el Teatro Bellas Artes, «Risas en compañía».

23:30 horas. En el Parking de la Catedral, «Voy a pasármelo bien», tributo a Hombres G.

00:30 horas. En el Parque de Pradiel, fiesta Conection Salou.

01:00 horas. En la Virgen del Río, verbena amenizada por la Orquesta Vendetta.

Martes 1 de septiembre