Cielo nublado y lluvias débiles en Zaragoza, según AEMET

Cielo nuboso y precipitaciones débiles marcarán el día en toda la provincia de Zaragoza, con una cota de nieve que oscilará entre los 900 y 1100 metros. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables, mientras que las máximas ascenderán en el sistema Ibérico. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo nublado y posibilidad de lluvia

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada de hoy promete ser intensa. Con una probabilidad de lluvia que no se puede ignorar, especialmente por la mañana y en la tarde-noche, es recomendable llevar un paraguas a mano. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 12 grados y aunque el viento soplará suave desde el sureste, la sensación térmica podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que marcan los termómetros.

A medida que avance el día, el cielo se tornará más nublado, dejando entrever una atmósfera cargada que podría resultar pesada. La humedad alcanzará niveles altos, lo que sumado a la escasa luz del día, con el sol asomando a las 08:12 y despidiéndose a las 18:22, nos recordará que estamos en plena transición hacia el otoño. Así que, si decides salir, prepárate para un día variable, donde la lluvia puede ser la protagonista en cualquier momento.

Calatayud: nubes grises y lluvias intensas

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que apenas alcanzan los 5 grados, mientras el viento sopla con fuerza, creando una sensación térmica que puede descender hasta los 3 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 100% y se espera que las precipitaciones se intensifiquen en la tarde-noche, acompañadas de rachas de viento que podrían superar los 40 km/h.

El contraste es notable: mientras la mañana se presenta con un cielo parcialmente nublado, la tarde traerá un manto gris que podría dejar lluvias intensas. Con una temperatura máxima de solo 13 grados y una humedad que alcanzará el 90%, es recomendable salir preparado; mejor llevar paraguas y no olvidar la bufanda para enfrentar el frío.

Tarazona: cielos nublados y probabilidad de lluvia

El tiempo se presenta inestable, con cielos mayormente nublados y una alta probabilidad de lluvia durante la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 12 grados, con un viento leve que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Aprovechar el día para dar un paseo es una excelente opción, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para las actividades diarias. No olvides llevar un paraguas, por si acaso y disfrutar de la jornada.