Azcón reclama la UME y doblará todos los efectivos para «recuperar la normalidad» tras las fuertes riadas

Las demandas de los vecinos aragoneses afectados en las fuertes tormentas de este pasado viernes han hecho acelerar las labores de limpieza de las zonas gravemente dañadas por la riada en los municipios de Zaragoza y Teruel. Desde la pasada noche de este lunes, se han comenzado a desplazarse efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para limpiar las calles y restituir cuanto antes los servicios.

El Gobierno de Aragón activó en la tarde de este lunes la fase de emergencia en Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Procifemar) para así solicitar los recursos de la UME y 2recuperar la normalidad».

La decisión se tomó tras la visita de Jorge Azcón este lunes a varios lugares afectados, donde los vecinos de los pueblos reprocharon la demora en enviar más efectivos a la zona, como en Azuara, una de las que más ha sufrido los daños a consecuencia del temporal.

«Cuando has perdido tu casa o cuando has perdido muchos enseres, tienes derecho a enfadarte. Los políticos lo que tenemos que hacer es dar la cara. No se puede criticar a quien ha perdido muchos de sus recuerdos, mucho de lo que tenía en sus pueblos», ha comentado Azcón este martes, en una entrevista en Espejo Público.

La UME en Aragón tras la riada

La actuación de la UME en las localidades aragonesas se centra, según ha detallado el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, en «restituir los servicios públicos, la limpieza de las calles, los accesos a las zonas municipales, centro de salud, polideportivo, o sitios de alojamiento».

Ha confiado en que «se contribuya con velocidad, como nos pedían los alcaldes y vecinos, para dejar los pueblos en situación de relativa normalidad».

Por otro lado, Fernando Beltrán ha informado de que el Consorcio de Compensación de Seguros, entidad adscrita al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, ya ha realizado una primera valoración a lo largo del fin de semana.

«Las personas damnificadas tienen que solicitar, a través de sus compañías de seguros, hacer el parte correspondiente y aquello que no cubre un seguro ordinario, en primera instancia lo más rápido siempre es la intervención del Consorcio de Compensación de Seguros», ha indicado el delegado del Gobierno en Aragón.

Además Azcón ha recalcado que este martes hay «200 personas trabajando en esos municipios para intentar que vuelvan a la normalidad lo antes posible».

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo autonómico ha expresado que el Consejo de Gobierno aprobará un paquete de ayudas «millonario» para «no solo hacernos cargo de aquellas cuantías que no vayan a cubrir los seguros, sino que vamos a ayudar a los ayuntamientos a reparar una parte muy importante de los destrozos que hayan podido tener en sus calles y, por supuesto, las carreteras que dependen del Gobierno de Aragón, y los consultorios médicos».

En este punto, Azcón ha subrayado: «Lo que han sufrido estos vecinos es muy grave, porque los daños han sido muy graves, pero no es lo que ocurrió en Valencia. Comparar lo que ocurrió en Valencia con lo que ha ocurrido en Aragón durante este fin de semana es un insulto a los valencianos».

Se justificaba así de las críticas que había recibido por no haberse desplazado personalmente inmediatamente a la zona –lo hizo el fin de semana la vicepresidenta del Ejecutivo, Mar Vaquero–. Según ha aclarado Azcón durante el fin de semana se encontraba en una boda a «mil kilómetros de Aragón». «No tengo un Falcon para volver», ha ironizado.

«Lo que pasó en Valencia es una desgracia en la que mueren más de 200 personas. En Aragón ha habido desperfectos gravísimos, pero gracias a Dios no tenemos que lamentar ninguna vida», ha zanjado.