Azcón exige a Sánchez terminar el embalse de Yesa y un simulacro nacional: «Puede evitar catástrofes»

La reciente DANA que ha golpeado duramente Valencia, ha supuesto un punto de inflexión para el resto de comunidades autónomas, como Aragón, que ven en las obras hidráulicas, como el embalse de Yesa, una garantía de seguridad para sus ciudadanos. Es por eso que este jueves, Jorge Azcón ha exigido al Gobierno de España acelerar las conocidas obras pendientes del Pacto del Agua, dado que, como el embalse de Yesa, «pueden evitar catástrofes».

Lo ha hecho en las Cortes de Aragón, en la comparecencia que ha solicitado a petición propia, en la que ha anunciado diferentes medidas para trabajar en la prevención y respuesta ante catástrofes naturales.

«Ha llegado el momento de que sepamos de la importancia de limpiar nuestros ríos, de que acabemos las estructuras hidráulicas que permiten que nuestros ríos no se desborden, y de que nuestros servicios de emergencias cuenten con los medios y con el apoyo para cuando vengan mal dadas», ha expresado.

«La DANA que se ha sufrido en España nos tiene que hacer entrar en un periodo de reflexión profundo», ha considerado Azcón, a la espera de «nuevas ideas» para abordar «hechos que seguro que van a ocurrir en el futuro», incidiendo en que estos fenómenos atmosféricos ocurren actualmente con mucha más frecuencia que en el pasado.

Ayudas para la DANA

En total se invertirán 5 millones para recuperar la normalidad en las carreteras y también se trabaja en el saneamiento del abastecimiento de agua potable, que en la mayoría de los casos estarán listas a final de mes.

«La salud es lo prioritario», ha aseverado Azcón, quien ha comentado que todos están recibiendo agua de boca. El Consejo de Gobierno ha aprobado un Decreto-Ley de ayudas y movilizará 20 millones de euros.

En cuanto a que finalmente los municipios de Aragón formen parte del Decreto-Ley nacional, Azcón ha expresado su confianza de que así sea, recordando el compromiso que mantuvo el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, de lograr que así sea finalmente.

El embalse de Yesa

Azcón ha priorizado la construcción de las obras hidráulicas necesarias, como el recrecimiento del embalse de Yesa, dado que se trata de «una infraestructura fundamental para nuestra comunidad autónoma». Según Azcón este embalse ha sido fundamental «para que no haya habido una catástrofe», y ha señalado que si no se acaba «sería una extraordinaria responsabilidad».

«Vamos a emplear nuestros esfuerzos para conseguirlo», ha sostenido, recalcando que que en Aragón «las crecidas importantes no han significado catástrofes importantes porque había embalses que almacenaban el agua».

Es por eso que Azcón ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) y a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) que finalicen y pongan en marcha las infraestructuras que están en fase de ejecución «y nuevas infraestructuras hidráulicas que regulen los cauces de los ríos».

También ha instado al Ministerio del Interior a que a que Aragón vuelva a acoger un Simulacro de Emergencia Nacional como el que se realizó en Jaca en el año 2019.

El Consorcio Autonómico de Bomberos

Azcón ha informado que se está avanzando en la agilización del Consorcio Autonómico de Bomberos para la coordinación entre operativos, tras aprobar este año la ley 4/2024 (del Sistema de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Aragón), que establece que en el plazo de 18 meses tiene que ponerse a funcionar el Consorcio Autonómico de Bomberos.

«Creo que es una obligación, aunque han funcionado de una forma muy coordinada, como hemos tenido oportunidad de ver. Vamos a ponerlo en marcha para mejorar la coordinación», ha defendido. Asimismo, también ha reclamado la necesidad de «impulsar» a nivel nacional una ley de coordinación de estos operativos.

Limpieza de cauces y embalses

La limpieza de los cauces y la construcción de los embalses han sido dos puntos en los que tanto PP como PSOE y Vox han estado de acuerdo en que son medidas que urgen para minimizar los efectos de la DANA.

Si bien, mientras que Azcón ha defendido su postura a favor de darle credibilidad a la teoría del cambio climático, Vox ha endurecido su posición al sostener que «lo que mata no es la milonga del cambio climático que no es científico, sino las políticas de la ecologistas de la izquierda de no limpieza de cauces y la destrucción de presas».

Formación en emergencias

Asimismo, Azcón se ha comprometido a impartir en Aragón formación en emergencias a fin de saber cómo reaccionar ante situaciones adversas, como ya avanzaron los consejeros de Fomento, Octavio López, y de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro.

Esta es la demostración del excelente trabajo que el operativo aragonés está haciendo en Catarroja. Un trabajo que, día tras día, nos agradecen los vecinos y que, nosotros, no dejaremos de agradecer infinitamente. pic.twitter.com/PZa3fKNBCP — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) November 14, 2024

«Vamos a formar a nuestros dirigentes en ese sentido y vamos a impulsar jornadas de protección civil en las comarcas e las que queremos que asistan los presidentes, los consejos comarcales y los técnicos de protección civil y simulacros», ha resaltado.