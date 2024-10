Azcón exige en un documento a Sánchez antes de la bilateral «compromisos presupuestarios» para Teruel

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, dejará de manifiesto en la próxima reunión bilateral con el presidente del Gobierno, que Cataluña no es la única comunidad autónoma que requiere la atención del Gobierno de España. Azcón le ha enviado un documento a Sánchez, de 108 folios como anticipo de las necesidades que requiere la comunidad antes de la celebración de la bilateral, el próximo 11 de octubre.

Los puntos planteados en este documento están agrupados en ocho grandes bloques: Financiación autonómica, Infraestructuras, Agua, Energía y desarrollo sostenible, Agricultura y ganadería, Lucha contra la despoblación, Servicios Públicos y Otras cuestiones estratégicas. «Son asuntos estratégicos, algunos de ellos con la consideración de históricos», ha destacado, poniendo especial relieve en la infrafinanciación de la provincia de Teruel y en el problema de la despoblación que acusa la comunidad.

Azcón exigirá a Sánchez tras este documento, «compromisos presupuestarios» a estos problemas, especialmente a los de despoblación y a la desigualdad que se ha generado al duplicar el Fondo de Compensación Territorial, del que no forma parte Aragón, mientras que el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), lleva sin actualizarse desde 2006.

De tal forma, que con este documento se quiere lograr que sea Sánchez quien plantea «soluciones», y que no se pierda la hora disponible en el encuentro para exponerle los problemas que ya «le he trasladado». «Somos la única comunidad autónoma en presentarle un documento de esta naturaleza, y exijo compromiso presupuestario, si no, la reunión será un fracaso por su parte», ha sentenciado.

«No me sirve la foto», ha adelantado. «Además me atrevo a decir que soy el único presidente autonómico que se ha reunido para preparar esta reunión con todos los partidos de la oposición», ha destacado. Durante esta semana, Jorge Azcón, ha ido recibiendo a todos los partidos a fin de hacerse eco de las reivindicaciones principales de cada uno de ellos, para lograr un consenso en la comunidad autónoma, destacando que «el 90% de lo que aparece en este documento, estamos todos de acuerdo».

Despoblación: el FITE y ayudas al funcionamiento

«Desde el año 2006, el importe del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) se mantiene invariable: 60 millones de euros cofinanciados al 50% por el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón», señala el informe. A este respecto, Azcón ha señalado que «Sánchez va a tener muy difícil decir que no a aumentar el importe», puesto que se está produciendo una «gran injusticia», dado que el presidente de España «ha decidido duplicar el Fondo de Compensación Territorial», del que Aragón no forma parte.

Además, Azcón ha reivindicado el aumento de las ayudas al funcionamiento empresarial hasta el «20%», dado que es «competencia del Gobierno de España», y «en la actualidad aplica sólo al 1%». Al respecto, el informe destaca que «a pesar de que la Unión Europea permite aplicar estas ayudas hasta un máximo del 20%, el Gobierno de España ni siquiera las aplica al 1%. En la actualidad, la ayuda media entre los tres territorios que forman parte de la Red SSPA (Teruel, Cuenca y Soria) alcanza un 0,54% del coste laboral, de acuerdo con el informe Las Ayudas al funcionamiento y la lucha contra la despoblación: impacto económico, de la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa».

Financiación singular a Cataluña

El rechazo a la financiación singular a Cataluña es el primer punto del documento. Si bien, las negociaciones entre los partidos para llegar a un marco común todavía está verde, y lo previsible es que no llegue a la reunión con la constitución de un frente preciso y común de todos ellos. Al respecto, Azcón considera que es «lógico», teniendo en cuenta que la oposición está esperando a otro momento político, «después de la reunión con Sánchez y del debate sobre el estado de Aragón», que tendrá lugar los próximos 16 y 17 de octubre. Sin embargo, el aragonés sigue defendiendo que es posible armar este frente común. «No es cuándo, sino que se produzca», ha señalado.

Si bien, en el documento que le ha hecho llegar, deja claro no sólo el rechazo a la «financiación privilegiada de Cataluña», que considera «un concierto económico», sino también el rechazo a la condonación de 15.000 millones de euros de deuda a Cataluña.

En relación con esto, el Ejecutivo de Azcón reclama a Sánchez un incremento en la financiación de las comunidades autónomas, así como un nuevo sistema «que acabe con los problemas» así como tenga en cuenta las «particularidades» de las regiones. Eso sí, siempre y cuando sea tratado en «una conferencia de presidentes».

Más exigencias claves del documento