Juan Ignacio Zoido, eurodiputado del PP y ex alcalde de Sevilla y ex ministro de Interior, ha cargado contra Vox por sus ataques a Blas Infante. Se refiere a un tuit de la formación en Andalucía que han terminado eliminando, motivo por el que Zoido les ha dicho: «Tardáis menos en cambiar de criterio que en saltar el levante en Cádiz».

Entiendo que habéis borrado el tweet. Rectificar está 👌 . Pero tengo una duda. Qué tipo de impulso os entra para cambiar de criterio a tal velocidad. Tardáis menos en cambiar de criterio que en saltar el levante en Cádiz. pic.twitter.com/LtTV83LpAY — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) July 5, 2022

Este martes se ha celebrado un acto institucional en el Parlamento de Andalucía en conmemoración del nacimiento del padre de la Patria andaluza, Blas Infante, y Vox ha sido la única formación que no ha acudido. «¿Blas Infante padre de la patria andaluza? La Andalucía moderna se configura después del descubrimiento de América», han señalado. En su lugar, representantes de Vox han ensalzado la figura del rey Fernando III el Santo como «auténtico padre de Andalucía».

Además, la formación lanzaba otro tuit en este sentido que finalmente han decidido retirar. Por ello, Zoido, en primer lugar, señalaba: «Lo que es no entender nada. Macarena Olona debe de escuchar bien y acelerar en comprensión de Andalucía . No han sido capaces de ver que lo suyo del ruido y el grito no gusta en esta tierra».

Más tarde, volvía a pronunciarse el ex ministro: «Entiendo que habéis borrado el tuit. Rectificar está bien. Pero tengo una duda: ¿Qué tipo de impulso os entra para cambiar de criterio a tal velocidad? Tardáis menos en cambiar de criterio que en saltar el levante en Cádiz».

Cabe recordar, en este sentido, que el líder de Vox Sevilla y portavoz adjunto de la formación en el Parlamento, Javier Cortés, ha reivindicado la figura de Fernando III, rey de Castilla y de León y patrón de la ciudad de Sevilla, como «el auténtico padre de Andalucía» , siendo obra de dicho monarca las conquistas de Córdoba, Murcia, Jaén y Sevilla para dicho reino cristiano.