Vox Andalucía se enzarza con un Rubén Sánchez (Facua) que termina llamándoles «mamarrachos»

Rubén Sánchez, secretario general de Facua, ha difundido este domingo la noticia desmentida por este periódico que asegura que Macarena Olona, líder de Vox Andalucía, se llevará 2.000 euros extra por estar empadronada en Salobreña (Granada). En palabras de Sánchez, de hecho, «se empadronó en Salobreña en lugar de en Sevilla para» lograr este extra. Sin embargo, tal y como ha podido saber OKDIARIO Andalucía, no sólo Olona se empadronará próximamente en Sevilla -y por tanto no tendrá derecho a ese sobresueldo-, sino que además, como le han recordado a Sánchez desde la cuenta del partido, no se trataría de «algo exclusivo de ella, sino de todos los diputados que son electos por provincias distintas a Sevilla».

‼️ Fake news‼️@Macarena_Olona ha sido hasta el pasado viernes diputada nacional por Granada y no se trata de algo exclusivo de ella sino de todos los diputados que son electos por provincias distintas a Sevilla . Deja de difundir bulos y prepara los papeles 😉 https://t.co/zXEmTAW9cN pic.twitter.com/niiymlABsk — VOX Parlamento de Andalucía (@AndaluciaVox) July 3, 2022

«Macarena Olona se empadronó en Salobreña en lugar de en Sevilla para sumar a su sueldo como parlamentaria hasta 24.726 euros al año. La España que madruga para trincar a manos llenas», señalaba en sus redes sociales el líder de Facua. Vox Andalucía respondía: «Fake news. Macarena Olona ha sido hasta el pasado viernes diputada nacional por Granada, y no se trata de algo exclusivo de ella sino de todos los diputados que son electos por provincias distintas a Sevilla. Deja de difundir bulos y prepara los papeles».

Cuidado mamarrachos, que se os ha caído esto. pic.twitter.com/gyS9ADxj58 — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) July 3, 2022

Pero hay más. Tras ello, Rubén Sánchez ha respondido a Vox Andalucía adjuntando una noticia del ex líder de la formación, Francisco Serrano, junto al siguiente calificativo: «Cuidado mamarrachos, que se os ha caído esto».

Por otro lado, Rodrigo Alonso, presidente de Vox Andalucía, llamaba «embustero ignorante» por difundir la noticia de El Plural desmentida por OKDIARIO Andalucía. «Jajajaja embustero ignorante. ¿Tú vas a hablar de trincar a manos llenas? Prepárate para responder de esas cuentas “Facua inexactas”. Se te va hacer larga la legislatura», replicaba Alonso. A lo que Rubén Sánchez respondía con la misma noticia: «Ten cuidado con los bulos y las amenazas que luego pasa lo que pasa».