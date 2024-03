Zasca épico de Javier Cortés (Vox) a los Cristianos Socialistas del PSOE: «No robarás»

Javier Cortés, gerente de Vox y presidente de la formación en Andalucía, ha dado un tremendo zasca a los Cristianos Socialistas del PSOE, que han compartido en sus redes sociales un artículo en el que intentan explicar a Vox qué es el Evangelio. «Ustedes no defienden el cristianismo. Ustedes van contra quienes más necesitados se encuentran de él», señalan desde la cuenta de los socialistas religiosos, que se han topado con un zasca épico por parte de Javier Cortés, que se ha limitado a responder: «No robarás».

Y es que los Cristianos Socialistas del PSOE harían bien en revisar el séptimo mandamiento: No robarás. Algo en lo que, precisamente, los suyos son expertos, especialmente en el sur de España, donde tienen a dos ex presidentes de la Junta de Andalucía condenados, a innumerables altos cargos socialistas en prisión y, sobre todo, una cuenta de 680 millones de euros malversados de los que aún no han devuelto ni un solo céntimo.

Además, al PSOE de Andalucía le quedan unas 130 causas pendientes de juzgar -además de los múltiples casos que han prescrito por la lentitud judicial- y muchos casos por terminar de investigar, como Isofotón o Faffe, este último especialmente relevante ya que la mujer del líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, está entre las decenas de amigos y familiares de socialistas andaluces que fueron enchufados en aquel entramado societario cuyo único fin era el de dar trabajo a los suyos y robar a mansalva a los andaluces, especialmente a los parados.

Pero es que, además de todo esto, sólo en los últimos meses han salido a la luz el Caso Koldo y el Caso del Tito Berni. En el primero se investiga a varios socialistas sobre el paradero de 54 millones de euros en contratos de mascarillas en plena pandemia, mientras que en el segundo se investigan mordidas y sobornos por parte de socialistas por valor de 2,3 millones de euros, además de juergas y fiestas con prostitutas.

Con todo esto, los Cristianos Socialistas del PSOE tienen el cuajo de dar lecciones religiosas a Vox, partido que, entre otras muchas cosas, defiende al catolicismo. Por eso, precisamente, Javier Cortés ha dado este tremendo zasca a los socialistas.