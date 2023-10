Javier Cortés, gerente de Vox: «Hay puntos de encuentro con el PP si no adoptan medidas socialistas»

Javier Cortés ha concedido a OKDIARIO su primera entrevista como nuevo gerente de Vox (ver completa aquí). En ella, se ha mostrado partidario de acercarse a un PP que, eso sí, asegura no reconocer a simple vista. A su juicio, hay un PP en función de la comunidad autónoma, y eso hace más complicado un acercamiento entre los de Santiago Abascal y los de Alberto Núñez Feijóo.

Pregunta (P).- ¿Por qué confrontáis en ocasiones con el PP más que con la izquierda?

Respuesta (R).- Yo no estoy de acuerdo. Nadie ha hecho una oposición tan frontal al Gobierno de Pedro Sánchez como Vox. Nadie. Hemos presentado dos mociones de censura; creo que en el Congreso de los Diputados, en nuestros actos, en nuestras campañas, hemos sido bastante beligerantes con las medidas que Pedro Sánchez estaba adoptando y con los acuerdos que Pedro Sánchez pretendía adoptar después de las elecciones; y creemos que más duros que nosotros con el PSOE no ha habido ningún partido político en la actualidad. Y el PP no voy a decir que no haya hecho oposición al PSOE, pero vamos, ni de lejos se ha acercado a la claridad con la que se ha enfrentado Vox al PSOE.

Si hablamos de nuestra postura al PP, mi respuesta es: ¿frente a qué PP? ¿Frente al PP de Mañueco o de Mazón o de López Miras?, que han permitido que entremos en gobiernos con ellos pactando medidas importantes, consejerías importantes y que han aceptado cuál es veredicto de las urnas… ¿O un PP como el de Moreno Bonilla, que prefiere estar más cerca del PSOE que de Vox? Claro, es que dependiendo del PP que tengamos enfrente hay una actitud. Si uno ve las medidas que se están tomando en Castilla y León, en Valencia, en Aragón y en otros gobiernos regionales donde Vox participa, pues eso nos hace ver que estamos ante un PP que, frente a nuestras sanas diferencias, hay puntos de encuentro.

Pero cuando nosotros analizamos por ejemplo a Moreno Bonilla, al PP andaluz, y vemos las medidas que adopta, pues lo único que sabemos es que estamos ante un PP que adopta las mismas medidas que el PSOE. Eso sí, sin robar, como sí ha hecho el PSOE. Obviamente, no voy a comparar los años del socialismo corrupto andaluz con Moreno Bonilla, pero en cuanto a medidas son iguales. Las bajadas de impuestos han sido ridículas. Las bajadas de impuestos de Moreno Bonilla han supuesto 19 euros al año para un mileurista. Con 19 euros al año de ahorro, ni puedes pagar la luz, ni puedes llenar la nevera, ni puedes afrontar el encarecimiento de la hipoteca. Por tanto, son medidas que desde nuestro punto de vista son del todo insuficientes en materia fiscal.

Si hablamos del sector primario, mientras el señor Moreno Bonilla siga defendiendo la Agenda 2030 de la forma que lo está haciendo, de la misma manera que lo hace el señor Pedro Sánchez en la Moncloa, eso al final nos hace separarnos de manera infinita. Porque supone la ruina del sector primario andaluz. La ruina directamente. Y ya no estamos hablando de que Vox denuncie que nuestro mundo rural sufra una competencia desleal frente a otros países, es que la Agenda 2030 de Moreno Bonilla está permitiendo que vaya dinero a Marruecos para modernizar el campo marroquí, mientras aquí no se están haciendo todas las obras hidráulicas que se deberían hacer, y mientras no se destinan al campo andaluz todas esas ayudas que llegan a Marruecos. Y, ¿qué es lo que está haciendo la Agenda 2030? No permitir la competencia desleal, sino que está permitiendo que Marruecos directamente sustituya al campo andaluz. Y, ante eso, distancia infinita con el señor Moreno Bonilla.

Podemos ir a las aulas, a los colegios. Los textos, en cuanto a educación de género, son los mismos con el PP andaluz que con el PSOE andaluz. Por tanto, no es que nosotros tengamos una situación diferente con PP o con el PSOE. Solamente que con el PSOE hemos sido beligerantes porque sabemos lo que tenemos enfrente, que es un Gobierno de destrucción nacional, y cuando hablamos del PP nos gusta saber con qué PP estamos. Cuando el PP se sienta con Vox sabe que está ante un partido con un único discurso, con unas únicas convicciones, y que defiende lo mismo en Sevilla, en Baleares, en Barcelona o en Bilbao. Cuando nosotros hablamos con el PP tenemos que saber ante qué barón autonómico hablamos. Porque ni siquiera Feijóo tiene el poder ante los barones autonómicos.

P.- Hay gente, no hace falta decir nombres, que se ha ido del partido y que ahora os acusa de cosas ilegales.

R.- Yo a eso no le quiero dar mayor importancia. Yo lo que creo es que de los sitios hay que saber irse, irse con elegancia, y mentir sobre la casa que te acogió creo que es un grave error. Además, eso de alguna manera la sociedad lo intuye. Es decir, todas esas personas que se han ido de Vox, por el motivo que sea, y que ahora desde fuera no hacen otra cosa que atacarnos, yo creo que ellos mismos se retratan y no les quiero dedicar más tiempo.

P.- Tema de la inmigración. Vox ha pedido suspender las concesiones de nacionalidad o residencia a inmigrantes de países islámicos… ¿Hay un problema con esta gente?

R.- Lo confirmamos. Hay un denominador común en muchísimas agresiones sexuales, en muchísimas agresiones en manada, en delitos que antes no conocíamos y que ahora se están dando en nuestra sociedad… Estamos viendo cómo determinados tipos de delitos, en un gran porcentaje, se producen por personas de unas determinadas nacionalidades y, por tanto, lo que hemos pedido sin ningún tipo de miedo y de forma muy clara es que se paren todos los trámites de nacionalización de aquellas personas que proceden de países islámicos, porque tenemos claro que no sabemos a qué han venido.

Estamos viendo los lobos solitarios, estamos viendo estas semanas los atentados que está habiendo en Europa, y son personas que han entrado en muchos casos de forma ilegal y que ahora están atentando contra nuestro régimen de libertades y contra nuestros ciudadanos. Y, por supuesto, hay una serie de personas que proceden de una serie de países que su cultura es inviable con nuestro régimen de libertades. Y hay que denunciarlo. Cuando se cometen determinados delitos sexuales, en manada, de estos que por desgracia estamos viendo cada vez más, de manera deliberada se oculta la nacionalidad del delincuente, del agresor, del violador…

Porque es una orden que viene desde Bruselas. De alguna manera, se quiere aprovechar a esa inmigración ilegal que está entrando por nuestras fronteras sin llamar a la puerta para acabar con el invierno demográfico que estamos padeciendo en determinados países.

Lo que nosotros estamos viendo con una determinada inmigración que viene de determinados países y que están cometiendo una serie de delitos muy parecidos, y que son precisamente aquellos delitos que no conocíamos hace unos años y que en nuestra sociedad ya se están viendo, como son las violaciones en manada o un aumento en las violaciones importantísimo… Cuando hablamos del número de detenciones en las comisarías de cualquier ciudad de España, el porcentaje de inmigrantes ilegales es abismal y, además, tienen unas nacionalidades muy concretas… Pues todo eso hay que pararlo.

¿Cómo? Pues, por ejemplo, con la iniciativa que hemos presentado en el Congreso para paralizar todos los trámites de las nacionalidades que estén pendientes de otorgar a aquellas personas que proceden de países islámicos, porque no tenemos claro si se van a adaptar, no tenemos claro a qué han venido, y el ejemplo lo tenemos en Europa estos días, que se están cometiendo atentados contra nuestros ciudadanos y son personas que provienen de esos países.

P.- Entiendo que sois conscientes de que pagarían justos por pecadores en muchos casos…

R.- Claro que sí. De hecho, nuestros actos se llenan de inmigrantes legales. En muchos casos de esas nacionalidades de las que estamos hablando.

P.- ¿Musulmanes?

R.- Bueno, normalmente los inmigrantes que vienen a nuestros actos son inmigrantes hispanoamericanos. Pero también vienen de otros lugares del mundo. También vienen. Porque son perfectamente conocedores de qué es lo que está entrando. Y no es lo mejor. Y eso hay que denunciarlo, y denunciarlo sin miedo. Sobre todo para defender nuestra libertad y nuestro régimen de libertades. Hay barrios en Cataluña en los que la Policía ya no entra, donde el Código Civil y el Código Penal no existen porque está la ley islámica. Y eso ya se está dando en España. No hablo de París, ni de Londres. Se está dando ya en Cataluña, en algunos barrios de Almería… Este problema ya está aquí. Y hay que hacer mucho esfuerzo desde las administraciones y desde los partidos políticos para acabar con este problema.

Y se puede hacer. ¿Vamos tarde? Tal vez. ¿Tiene solución? Sí. Pero sin complejos. Es decir, lo primero que puede hacer un político es endurecer el discurso para acabar con el efecto llamada. Es decir, lanzar un mensaje claro a toda África de que, aquí, el que no entre llamando a la puerta va a salir y nunca va a obtener ni una ayuda social ni jamás va a obtener la nacionalidad española.

P.- ¿No es tarde?

R.- Yo creo que todavía tiene solución este problema. Primero, hay que acabar con el efecto de llamada y eso es cambiar el mensaje, de cabo a rabo, de principio a fin. Decir: señores, el que pretenda entrar en España sin llamar a la puerta y en una situación de ilegalidad jamás va a recibir una ayuda. Jamás va a obtener la nacionalidad y, además, en cuanto podamos los expulsaremos. Y habrá expulsiones en caliente.

Segundo, ¿qué se puede hacer? Cortar la financiación y las subvenciones de todas esas ONG que están colaborando de manera activa con el tráfico de seres humanos. Con todas esas mafias que trafican con seres humanos. Tanto las ONG como estas mafias que trafican con seres humanos, que son las que están provocando que se produzcan muertes en el Estrecho de Gibraltar. Hay que acabar con todo eso. Y se puede hacer.

El problema es que no hay voluntad política y el único partido político que se atreve a denunciar esto por una cuestión de sentido común es Vox. Y por eso nosotros estamos siendo atacados y los otros políticos prefieren ponerse de perfil. Precisamente para evitar que puedan, a través de los medios de comunicación, ensañarse con esas personas. Nosotros en ese sentido hemos venido a otra cosa y aquí estamos, denunciando un problema real al que hay que poner solución. Porque también hay que dotar a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el Estado y a nuestro Ejército de muchísimos más medios y recursos para que puedan defender nuestras fronteras. Y que las puedan defender de verdad, sin ningún tipo de carencia.

Si es que cuando hablas con ellos te dicen que no tienen medios. Es una vergüenza que mientras nos estamos gastando el dinero en las leyes totalitarias de la izquierda, mientras nos estamos gastando nuestro dinero en pactar con los herederos del terrorismo y del golpismo, mientras estamos dedicando nuestro dinero a los lobbys de género que para nada mejoran la vida diaria de nuestros ciudadanos, estamos abandonando nuestras fronteras. Y los muros de nuestra casa son los que nos van a permitir que nuestra casa siga siendo un lugar libre o no.