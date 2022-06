El portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado durante una rueda de prensa en la cámara baja que el ganador de las elecciones andaluzas no es el PP sino Juan Manuel Moreno Bonilla. «El PP tiene una mayoría absoluta, bueno el PP no, Juan Manuel Moreno, porque aquí el PP no ha concurrido. Yo no he visto en ningún sitio ningún cartel que pusiera PP pero sí los he visto de Moreno con un fondo verde».

En este sentido, el portavoz de Vox ha hecho referencia a la campaña personalista que ha desarrollado el Partido Popular en Andalucía. Una campaña en clave andaluza donde el partido a nivel nacional ha tenido poca visibilidad.

Asimismo, Espinosa de los Monteros ha dicho que el resultado de las elecciones andaluzas no «es el que esperábamos» y ha señalado que no «han crecido todo lo que les hubiera gustado». A pesar de ello, también ha afirmado que «Vox ha crecido un 25% con respecto a las anteriores elecciones. Los únicos partidos que han logrado crecer han sido PP y Vox».

En cuanto al futuro de Macarena Olona, el portavoz de Vox ha confirmado que la presidente de Vox en Andalucía se quedará en el parlamento andaluz para liderar la oposición al Gobierno de Moreno Bonilla.

Los resultados de Vox en las elecciones autonómicas de Andalucía han aupado al partido hasta la tercera fuerza política de la comunidad -quinta en 2018- y Vox ha mejorado los últimos resultados en la región -dos escaños más-. Sin embargo, la ilusión que Macarena Olona había despertado en Andalucía no se ha correspondido en las urnas a pesar de haber obtenido el 13,42% de los votos, 100.000 más que en 2018.

Ahora bien, la presidente de Vox en el parlamento andaluz no se rinde y ha dicho que «lo mejor está por llegar», además ha señalado que los resultados de las elecciones autonómicas «son buenos para España, porque Andalucía ha dicho no al socialismo y al Gobierno de Sánchez en Moncloa».