Juanma Moreno: «Vamos a seguir bajando impuestos porque reactiva el consumo en época de crisis»

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP para un nuevo mandato, reafirma su compromiso con los impuestos bajos. A escasas horas del cierre de la campaña recibe este viernes en Sevilla a OKDIARIO y profundiza en sus tesis económicas. «Vamos a seguir bajando impuestos porque reactiva el consumo en época de crisis», expresa el dirigente popular.

PREGUNTA.- En materia económica tenemos déficit, deuda, prima de riesgo, hombres de negro… Volvemos un poco al 2008 o nos suena un poquito al 2008. ¿Qué le preocupa? ¿Cómo ve la situación económica?

RESPUESTA.- Muy mala. Yo la veo muy mala por dos razones. Una, porque veo un gobierno sobrepasado, un gobierno que está KO con la inflación y lo estamos viendo como ha sido un fracaso tras fracaso. Primero los 20 céntimos en los hidrocarburos, que hemos visto que ha sido un error, que incluso vamos a llegar a los 3 euros el litro de gasoil, lo cual es un disparate colosal para la economía y el consumo. Y estamos viendo en el Pacto Ibérico, cuando se ha topado también la electricidad, que llevamos tres días consecutivos subiendo la electricidad, con lo cual ha sido una medida inútil, una medida que ha generado una frustración a los ciudadanos. El problema es que tenemos un gobierno que no tiene una hoja de ruta económica, no sabe qué hacer con la economía y lo único que está haciendo es endeudar al país. Su única manera es una huida hacia adelante. ¿Y cuál es la huida hacia adelante? Endeudar al país a razón de 200 millones de euros al día. Voy endeudando al país y voy cubriendo mis necesidades políticas, pero esa deuda hay que pagarla y la vamos a pagar muy cara. Por tanto, soy muy pesimista con la actual fórmula económica que está actuando el Gobierno.

P.- El Banco Central Europeo ha empezado a articular un mecanismo de rescate de las primas de riesgo. ¿Usted teme que se alteren sus planes económicos?

R.- Queremos proteger a los ciudadanos de Andalucía, que es hasta donde podemos. Y vamos a intentar protegerlos en términos económicos, igual que hicimos en la pandemia. ¿Cómo los vamos a proteger? Es verdad que no tenemos los instrumentos que tiene el Estado, no podemos bajar el IVA, que habría que hacerlo a los hidrocarburos, a la electricidad. El Estado está recaudando un dineral. Oiga, déjele el dinero a los ciudadanos para que incentiven el consumo y quite el coste tan elevado que está teniendo la energía para sectores que son estratégicos. Nosotros, ¿qué vamos a hacer en la medida de nuestras posibilidades? Por ejemplo, vamos a quitar el canon del agua, del agua que pagan todos los andaluces y toda la pequeña y mediana empresa andaluza. Es verdad que son más de 150 millones de recaudación, que para nosotros es un agujero, pero consideramos que esos 150 millones de euros ahora mismo tienen que estar en manos de los andaluces. Vamos a deflactar el IRPF, vamos a seguir haciendo una progresiva bajada de impuestos porque es la única manera de competir. El mundo es global y tenemos que competir con las regiones más prósperas. Y las regiones más prósperas son las que tienen una presión fiscal más baja.

P.- ¿Cree que la intervención directa del Banco Central Europeo, de Bruselas, que ya veremos cómo se articula, puede afectar a su planteamiento económico, es decir, por ejemplo, a todas estas bajadas de impuestos que ustedes anuncian?

R.- Es evidente que un mal contexto económico te puede limitar la acción de la presión fiscal, porque la presión fiscal está también en el ámbito del crecimiento económico. Tiene que ir gradual. Bajar impuestos, vamos a bajar de cualquier manera, porque precisamente si hay una crisis y tú tienes que incentivar el consumo, la mejor manera de incentivarlo es bajando la presión fiscal. ¿Qué significa? Que vas a recaudar menos. Significa que vas a tener que ser más eficaz con el gasto, que vas a tener que marcar tus prioridades de gasto y todo lo que sea superfluo eliminarlo. Es el ejercicio de gestión que vamos a tener que realizar. Pero es que bajar impuestos es importante para la economía. Ha habido una gran falacia por parte de la izquierda, que decía que bajando impuestos no se podía recaudar más. Andalucía es el banco de pruebas. Nosotros hemos bajado el tramo del IRPF autonómico, hemos quitado el impuesto de sucesiones, donaciones o actos jurídicos documentados, transmisiones, etcétera y tenemos 260.000 nuevos contribuyentes, que significa 925 millones de euros más de recaudación. Por lo tanto, faltan a la verdad cuando dicen eso. Bajar impuestos, reactiva la economía. Hay que hacerlo siempre con mucha cabeza, sabiendo qué figura impositiva es la que genera actividad económica y que otras figuras no se deben tocar. Y lo que tú tienes que tener es un fiscalista, como mi caso tenemos a Juan Bravo, consejero de Hacienda, que examine y determine esas figuras económicas.

P.- ¿Está usted dispuesto a ceder al consejero Bravo a Feijóo?

R.- Bueno, ahora mismo lo tenemos compartido. Pero tenemos ahí una negociación una vez que pasen las elecciones. Si tengo que formar gobierno, ahí tendremos una negociación Alberto y yo, el presidente del partido y yo. A ver….

P.- ¿Pero tiene algún recambio en la cabeza?

R.- Siempre tienes que tenerlo. Pero es verdad que es una pieza, al igual que Elías Bendodo, muy importante en mi gobierno. Elías, entiendo que necesita exclusividad por la importante responsabilidad que ha asumido. Y en el caso de Juan, pues lo tendremos que hablar con el propio interesado, a ver qué piensa.