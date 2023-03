Vox advierte sobre el «alarmante» aumento de la inseguridad y las okupaciones en Andalucía

Vox ha advertido este jueves muy seriamente sobre el «alarmante» aumento de la inseguridad así como de los cada vez más numerosos casos de okupación en Andalucía en general y en Cádiz en particular. En una visita a la localidad gaditana de El Puerto de Santa María, el portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha insistido en “que se dote de los medios legales y materiales necesarios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, porque el incremento de la inseguridad es cada día mayor”.

Gavira ha hecho referencia a los últimos casos conocidos como las detenciones producidas tras “la agresión a un gaditano que lo único que quería era entrar en su casa después de sufrir una okupación ilegal”, el policía local agredido en Jerez por un marroquí, o la persona que, “teniendo muchos antecedentes”, andaba libre por la calle y que mató a patadas al perro que llevaba una niña de 12 años.

Como ha defendido Gavira, de manera contundente, “el único partido que defiende la propiedad, el derecho a la intimidad y la seguridad es Vox”, frente a un PP que “cuando gobernó con mayoría absoluta, lo único que hizo fue rebajar ese tipo de delitos a la categoría de leve” y al PSOE y los comunistas que “todo el mundo sabe que lo único que hacen es amparar a este tipo de delincuentes”.

El portavoz parlamentario de Vox ha aprovechado su visita a El Puerto de Santa María para, recordando la existencia de varios centros penitenciarios cercanos, poner el foco en cómo, “gracias a la ley del ‘sí es sí’ del Gobierno de Sánchez, hay violadores, criminales sexuales y depredadores sexuales que están saliendo a la calle”, lamentando que “hay algunos que lo único que pretenden es modificar es ley, cuando lo que hay que hacer es derogarla y endurecer las penas a esos delincuentes, y no nos vamos a cansar de decirlo”, ha concluido.

16,5 millones

Por su parte, el candidato a la Alcaldía de El Puerto de Santa María, Fito Carreto, ha calificado la situación que vive este municipio como un “terremoto” donde la “zona cero”, la grieta más grande, se ha hecho en Pozos Dulces.

En esta zona se proyectó, hace años, un parking subterráneo donde los dos grandes partidos, PP y PSOE, han tomado parte en su ejecución. Finalmente, según denuncia el candidato de Vox, el actual alcalde, Germán Beardo, ha optado por “enterrar” 16,5 millones de euros que “vamos a pagar todos los portuenses, sobre todo nuestros hijos”. Una situación que Carreto ha calificado como de “extremadamente grave”.

Del mismo modo, el candidato a la Alcaldía de El Puerto ha enumerado una serie de proyectos que, a juicio de Vox, no están pensados para mejorar el futuro de la ciudad sino que son promesas electorales a corto y medio plazo. En este sentido califica como “una auténtica barbaridad” que algunos políticos “sólo piensen en los cuatro años que tienen por delante y no en las futuras generaciones”. Uno de esos proyectos es el paseo marítimo que se está ejecutando y en el que “ya se ha destruido un banco que tenía más de cien años, si esto empieza destruyendo cosas no quiero ni pensar lo que se hará más adelante”, lamenta el Fito Carreto.