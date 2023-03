Adelante Andalucía mantiene su apoyo a la ex concejal de Podemos condenada por agredir a Vox

José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento, apoyó incondicionalmente a Cristina Honorato, ex concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Sevilla, quien ha sido condenada por el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla por delitos de daños y coacciones tras su agresión el pasado 26 de noviembre de 2021 a una carpa de Vox en la Plaza de Pumarejo de Sevilla. Este miércoles, tras conocerse la citada condena, OKDIARIO Andalucía ha cuestionado al portavoz al respecto, y ha seguido manteniendo su defensa a ultranza de la agresora: «Cristina Honorato tiene todo nuestro apoyo. Aparte de que se va a recurrir, sigue teniendo todo nuestro apoyo. Y así va a seguir siendo».

Desde Adelante Andalucía siempre han mostrado su apoyo hacia la concejal, e incluso el propio José Ignacio García llegó a decir que «la basura de Vox se atreve a denunciarla» y cabe recordar que, como ya publicó OKDIARIO Andalucía, llegó a ir a los juzgados a cantar a los agredidos de Vox «¡vosotros, fascistas, sois los terroristas!».

Ley mordaza

«Nos parece absolutamente incomprensible» que no se haya derogado la Ley Mordaza, ha asegurado José Ignacio García. «Hay una mayoría parlamentaria para derogar la Ley Mordaza, e incluso llegaron a un acuerdo de gobierno, y ahora la Ley Mordaza se queda sin derogar. Yo me pregunto si es que este Gobierno tiene miedo, porque sino no se explica esta situación», ha esgrimido el portavoz de Adelante Andalucía, que considera que es «una cesión a la presión de la extrema derecha».

«Ni siquiera responde a la mayoría de la ciudadanía que tiene claro que esta es una Ley represiva», ha continuado José Ignacio García respecto a la Ley Mordaza durante la rueda de prensa celebrada este miércoles en el Parlamento de Andalucía.

Griñán

«Creemos que hay que garantizar los derechos humanos y el derecho a la salud Griñán. Eso tiene que primar por encima de todo, pero no sólo del señor Griñán sino también a los miles de presos y presas enfermos en Andalucía», ha asegurado José Ignacio García.