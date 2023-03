Así vitoreó el portavoz de Adelante Andalucía a la ex concejal de Podemos condenada por agredir a Vox

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, defendía hace apenas unos días a la condenada Cristina Honorato, ex concejal de Podemos Sevilla, porque «la basura de Vox se atreve a denunciarla». Ahora que el Juzgado Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, la ha condenado por delitos de daños y coacciones tras su agresión el pasado 26 de noviembre de 2021 a una carpa de Vox en la Plaza de Pumarejo de Sevilla, se mantiene en silencio. Cabe recordar que, como se aprecia en el vídeo que acompaña a estas líneas, José Ignacio García llegó a ir a los juzgados a cantar a los agredidos de Vox «¡vosotros, fascistas, sois los terroristas!».

El mundo al revés: las que luchan por la igualdad, los derechos y la memoria se sientan en el banquillo. La basura de @vox_es se atreve a denunciarlas. Desde @AdelanteAND hemos estado dando todo nuestro apoyo a @PaquiMaqueda y @CristinaHonora6 pic.twitter.com/tMxCG5Eqp2 — Jose Ignacio García ۞ (@joseigs_) February 20, 2023

José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, decía ante los medios que estaba en los juzgados «apoyando» a la condenada porque había sido «acusada injustamente» por «un partido fascista que lo único que quiere es que la gente no haga activismo y que no participe socialmente». «Esto le molesta a Vox, le molesta a la extrema derecha, y lo que pretenden es poner en el banquillo a todo el movimiento social de Sevilla. Este es un caso más de judicialización contra activistas de la izquierda, es un caso más de las prácticas fascistas de este partido», señalaba José Ignacio García.

La condenada Cristina Honorato señalaba ante los medios de comunicación que «nos persiguen políticamente porque en este país, por desgracia, llevamos más de 80 años sufriendo la larga sombra del franquismo, que no se ha terminado, y esto es lo mismo». Ahora, condenada, guarda silencio.

Paqui Maqueda, que ha alegado que fue su gemela y no ella quien agredió a la carpa de Vox, aseguraba hace unos días ante los medios que «una organización de corte fascista como es Vox nos está señalando por algo que no hemos hecho ninguna de las dos». Pero sí, según la sentencia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO Andalucía, al menos la ex concejal podemita sí que agredió a la carpa de Vox Sevilla.

Condena

La ex concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Honorato Chulián, ha sido condenada por el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, por delitos de daños y coacciones tras su agresión el pasado 26 de noviembre de 2021 a una carpa de Vox en la Plaza de Pumarejo de Sevilla.

El auto, al que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO Andalucía, condena a la ex concejal podemita como autora responsable de un delito de daños a una multa de 180 euros (sanción de un mes con una cuota diaria de 6 euros) y a indemnizar a Vox Sevilla con 75 euros por daños y con 110 euros por restitución de la lona que destrozó. Además, la magistrada también condena a Honorato por un delito de coacciones, concurriendo la circunstancia agravante de motivos ideológicos, a la pena de multa de tres meses con cuota diaria de 6 euros, es decir, 540 euros.