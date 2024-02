La viuda de uno de los agentes asesinados en Barbate amanece en Navarra con la luna del coche destrozada

Durante la madrugada de este jueves el coche de la viuda de David Pérez Carracedo, uno de los guardias civiles asesinados en Barbate, ha sido atacado. La mujer, que vive en el municipio navarro de Sarriguren, ha amanecido con su la luna de su vehículo completamente rota. Según las primeras informaciones, un grupo de personas sin identificar fueron los responsables, con lo que no se descarta que se ponga protección a la víctima.

Desde AUGC han condenado «enérgicamente» estos hechos y han confirmado que ya se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, adelantados por Vozpópuli.

La mujer del guardia civil asesinado ya ha interpuesto una denuncia en localidad navarra, que se encuentra a sólo cuatro kilómetros de Pamplona. La viuda, que es madre de dos menores de 6 y 9 años, es la mujer que se enfrentó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Marlaska

Durante la capilla ardiente de los dos agentes asesinados se vivieron momentos de tensión, según han relatado algunos de los asistentes, ya que la viuda de David Pérez impidió al ministro Fernando Grande-Marlaska que le impusiera a título póstumo la Cruz de Oro de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.

«Por él no. Él no lo hubiera querido. No me hagáis esto», fueron las palabras de la mujer en el momento en el que Grande-Marlaska se acercó al féretro de David Pérez para imponer la condecoración. Según relataron varios de los presentes, el ministro se detuvo, evitó colocar la medalla y fue un compañero del Guardia Civil el que se la impusiera después de un largo silencio que se rompió con aplausos tras colocarle la medalla.

La viuda había solicitado ya desde el día anterior que el ministro socialista Grande-Marlaska no acudiera a la capilla ardiente de su marido, un deseo que no se cumplió y el ministro, junto a María Chivite, acudieron a la Comandancia de Pamplona a pesar de que la familia, en un momento tan delicado, no deseaba tenerlos ahí.