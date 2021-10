La vacuna contra el Covid-19 ha evitado entre 4.850 y 5.037 muertes sólo en Andalucía, tal y como ha revelado un estudio científico «con variables internacionales totalmente aceptadas» de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.

Para contextualizar la cifra de 5.000 vidas salvadas «gracias a la vacuna», cabe señalar que el coronavirus ha dejado ya 11.136 fallecidos en Andalucía desde el inicio de la pandemia. Afortunadamente, un total de 6.678.300 de andaluces cuentan con la pauta vacunal completa, lo que supone el 89,6% de la población mayor de 12 años.

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha recalcado este lunes que la vacuna «es la herramienta eficaz para luchar contra la pandemia» y se ha dirigido a los 612.000 andaluces que aún no se han vacunado: «Para aquellos que no han tenido tiempo o no han querido ponerse aún la primera dosis, estos datos son el perfecto ejemplo».

Por su parte, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, ha subrayado que el resultado está «testado científicamente» y se enmarca en un estudio que le han presentado «hace dos o tres días» y que va a «publicar» la propia Consejería. El consejero ha recalcado que, de acuerdo a este trabajo, «hemos conseguido quitar el 48% de los posibles fallecidos» que se hubieran dado de no haber existido la vacuna.

La quinta ola, superada

En relación a la evolución de la pandemia en Andalucía, Aguirre ha sentenciado que se ha «superado la quinta ola», pero «no hemos superado la pandemia» que, según ha recordado, es «a nivel mundial», para añadir en esa línea que desde el equipo de Vigilancia Epidemiológica de su departamento seguirán «ojo avizor, haciendo secuenciaciones, expectantes y vigilantes» para evitar que se pueda producir alguna «expansión rara del virus en Andalucía».

En todo caso, el consejero ha valorado que la tendencia actual de la incidencia de la pandemia en Andalucía es «claramente descendiente, no en picos de sierra» como en otras olas, y ha explicado que la mayor tasa de incidencia acumulada por grupos de edades se da actualmente en la franja de cero a 12 años, que corresponde a la población que aún no se puede inmunizar, de ahí «la importancia de la vacuna».

También ha explicado que en esta ocasión no hay fecha concreta para volver a reunir al Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Andalucía -el conocido como comité de expertos y que asesora a la Junta durante la pandemia-, que estará en función de «la evolución» de la crisis sanitaria, mientras que sí se seguirán reuniendo semanalmente, los miércoles, los comités provinciales de salud pública que deciden los cambios de niveles de alerta en los distritos sanitarios de la comunidad autónoma.

Vacunación «selectiva»

Aguirre ha señalado que en Andalucía aún hay unas 612.000 personas de la población diana que no se han vacunado, de los que unos 180.000 son personas que han pasado la infección y a quienes «hay que ponerles una vacuna para catalogarlos como inmunizados», mientras que los demás son «aquellos que están siendo más reticentes para vacunarse» por diversos motivos.

En esa línea, el consejero ha expuesto que la campaña de vacunación contra el Covid-19 avanza actualmente en Andalucía en forma de «goteo», sin que ya haya un «gran volumen de personas para vacunar» en grandes espacios que, por ello, se han ido cerrando, y ahora se está siendo «más selectivos», yendo «a la caza y captura» de las personas a vacunar, y también buscando «concienciar a las familias» a favor de la vacunación.

Tercera dosis

Por otro lado, en relación a la posibilidad de ampliar los grupos de población a los que se les suministre próximamente una tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19, el consejero ha considerado que es «una necesidad», y ha subrayado que hay «vacunas suficientes» para ello una vez que ya se está procediendo a inocular esas dosis de refuerzo en las residencias de mayores y entre pacientes «inmunodeprimidos», entre otros.

Al respecto, y tras subrayar que, por detrás de la población menor de 12 años, la siguiente franja de edad con mayor incidencia acumulada de casos de Covid actualmente corresponde a la de más de 85 años, el consejero ha abogado por aumentar la vacunación «a grupos etarios por encima» no sólo de 80 años, sino también «de 70 y de 65-60 años, que es la duda que tenemos ahora mismo y que se resolverá posiblemente en la Comisión de Salud Pública convocada para mañana martes», según ha explicado.

Aguirre ha agregado que, aunque en principio esta semana no iba a haber reunión ordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el próximo miércoles, «hemos quedado con el Ministerio de Sanidad en que, en el caso de que se acuerde aumentar la franja etaria de vacunación, lo ratificaremos en un Interterritorial extraordinario que tendríamos el miércoles», para así «empezar cuanto antes».

El titular andaluz de Salud ha insistido en que actualmente hay un estocaje suficiente de vacunas de Pfizer y Moderna, que además no se pueden enviar a países «del Tercer Mundo» por las condiciones de mantenimiento que estas dosis requieren, a temperaturas muy bajas, según ha señalado.

Por otro lado, preguntado por cuándo se podrá vacunar a los menores de 12 años, Jesús Aguirre ha respondido que «la fecha la tendrá que dar la Agencia Europea del Medicamento», y en todo caso ha aseverado que, «en el momento que la aprueben, al día siguiente estamos vacunando» a esa franja de menores.

Finalmente, sobre el uso de las mascarillas, el consejero se ha mostrado partidario de seguir llevándolas puestas, porque «molestar no molesta», y sirven para «prevenir de enfermedades respiratorias agudas» y fueron muy eficaces para prevenir de la gripe en el pasado otoño-invierno.