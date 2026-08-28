UGT Andalucía pide proteger el poder adquisitivo mientras gasta 2,47 millones de euros en personal

UGT Andalucía ha reclamado este viernes medidas para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores ante el nuevo repunte de la inflación, que, según el indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo (IPC), situaría la tasa interanual en el 4,3% en agosto. La reivindicación del sindicato contrasta con los 2,47 millones de euros que destina a gastos de personal, según las cuentas públicas de la organización para el presente año.

El sindicato considera «imprescindible» proteger los salarios ante la evolución de los precios y ha advertido de que la inflación general ya se encuentra por encima del incremento salarial medio pactado en los convenios colectivos del ámbito de negociación de Andalucía, situado en el 3,08%. La diferencia entre ambas magnitudes supone, según UGT-A, una pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores si los salarios no se actualizan en función de la evolución de los precios.

Según los datos adelantados este viernes, los precios habrían aumentado un 0,7% durante agosto, mientras que la tasa interanual habría escalado hasta el 4,3%, siete décimas más que en julio. UGT Andalucía atribuye este nuevo incremento principalmente a la evolución de los precios de los combustibles y, en menor medida, al comportamiento de los alimentos y las bebidas no alcohólicas. El sindicato considera especialmente preocupante esta situación debido a que las familias tienen que afrontar al mismo tiempo el incremento del coste de la vivienda.

En este sentido, UGT-A apunta que el precio de la vivienda ha aumentado un 13%, una circunstancia que, unida al encarecimiento general de bienes y servicios, añade presión sobre los hogares. La organización sindical sostiene que el incremento de los salarios debe convertirse en una prioridad dentro de la negociación colectiva para evitar que la inflación termine reduciendo la capacidad económica de los trabajadores.

2,47 millones de euros para gasto de personal

Mientras reclama estas medidas para los trabajadores andaluces, las cuentas de UGT Andalucía reflejan una importante estructura de gastos vinculada a su personal. La organización contabiliza 2.471.630 millones de euros en gastos de personal. Esta cantidad no debe confundirse exclusivamente con el dinero destinado a nóminas, puesto que la partida de gastos de personal puede incluir también otros costes laborales asociados a los trabajadores, como las cotizaciones sociales.

El contraste entre ambas cuestiones resulta especialmente relevante: mientras UGT Andalucía reclama que los salarios se protejan frente a una inflación del 4,3% y defiende nuevas mejoras retributivas para los trabajadores, sus propias cuentas reflejan un gasto de personal de casi dos millones y medio de euros.