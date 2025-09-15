Tres menores estrangulan a una educadora y la arrastran inconsciente para robarle y fugarse del centro

Una educadora social de un centro de protección de menores de Huelva ha sufrido una «brutal» agresión a manos de tres internos mientras trabajaba sola, de noche, con varios menores a su cargo. La víctima fue estrangulada hasta quedar inconsciente y luego fue arrastrada por las instalaciones. La Policía Nacional ha detenido a dos de los menores, pero el autor material de los hechos se encuentra fugado.

La agresión tuvo lugar durante la madrugada del pasado sábado. Tres menores habían planeado entrar al despacho del centro para recuperar sus móviles, incautados y guardados bajo llave, y darse a la fuga. Durante la noche, la educadora escuchó ruido en una de las habitaciones, se acercó a preguntar y un menor que le dijo que no podía dormir porque estaba muy nervioso. Ella se ofreció a hacerle una tila.

Ya en la cocina, preparando la infusión, se acercó otro menor y la estranguló con un mataleón, dejándola inconsciente. Luego la arrastraron por distintas estancias del centro. Cuando recobró la consciencia, la educadora estaba «tirada en el pasillo», según ha explicado otra trabajadora del centro en el El programa de AR. La víctima intentó gritar y pedir ayuda, pero la amenazaron y volvieron a estrangularla. Luego le quitaron las llaves del despacho, cogieron sus teléfonos móviles y huyeron del centro.

Cuando recuperó de nuevo la consciencia, la educadora contactó con el director del centro de menores. Pasó la noche hospitalizada y el domingo recibió el alta. La Policía Nacional ha detenido a dos de los menores, que han sido puestos a disposición judicial. El tercer implicado, autor material de los hechos, se encuentra fugado, aunque está identificado. Los tres involucrados son de nacionalidad española, según CCOO, que ha denunciado los hechos.

«Dentro de lo que cabe está viva, podría haber pasado algo peor. Está dolorida, conmocionada y en estado de shock, pero podemos dar gracias de que esté con nosotros», ha relatado una de sus compañeras en declaraciones a Telecinco.

CCOO ha señalado en un comunicado que los trabajadores de la provincia de Huelva ya se han concentrado en varias ocasiones para reclamar un aumento de ratios de personal, protocolos y medidas de seguridad y salarios acordes a su responsabilidad. Desde el sindicato recalcan que las agresiones en los centros de menores «no son casos aislados» y piden a la Junta que aumente sus partidas presupuestarias «antes de que ocurran nuevas tragedias».

Por su parte, el delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa, ha señalado este lunes que la administración autonómica está «tomando medidas» para que los educadores sociales «tengan más garantías tanto laborales como económicas». También ha apuntado que «se están bajando los ratios». Correa ha explicado que la Junta ha estado «en contacto directo» con la víctima y que el delegado de Inclusión Social, José Manuel Borrero, acudió al centro el mismo día de los hechos.

El pasado 9 de marzo, Belén Cortés, una educadora social de 35 años, fue asesinada en un piso tutelado de Badajoz. Dos menores de 14 y 15 años la golpearon y la estrangularon con un cinturón. Luego le robaron el coche y se dieron a la fuga, aunque sufrieron un accidente y acabaron detenidos. Están acusados de asesinato y robo con violencia. La Fiscalía pide para ellos seis años de internamiento en régimen cerrado (pena máxima para menores de edad). Para la otra chica implicada, también menor, piden cinco años de internamiento, en su caso como cómplice.