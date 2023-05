Susana Díaz vuelve a la calle en campaña para desconcierto del PSOE de Espadas: «Me gustan las finales»

Llevaba más de dos años en silencio. Cumpliendo con sus labores como senadora autonómica por Andalucía con la máxima discreción. Pero con gran parte del PSOE andaluz pidiendo responsabilidades a su sucesor Juan Espadas, por el mal rumbo del partido, Susana Díaz ha decidido que era el momento ideal para volver a la calle a hacer campaña. Para dejarse ver y querer ante lo que pueda ocurrir.

La ex presidenta de la Junta volvió al ruedo el pasado 15 de febrero por primera vez tras su hibernación. Pero está siendo ahora, a las puertas del arranque de la campaña electoral, cuando está multiplicando su presencia en el territorio. «Pese al empeño de la dirección actual para que siga escondida a Díaz todavía se la quiere y se confía en ella», asegura un alcalde andaluz que ha pedido su participación en su municipio. Esa clave es importante. Los alcaldes mandan mucho en el PSOE-A.

Las del 28M son las primeras elecciones en las que Susana Díaz, precisamente, puede demostrar a la dirección de Espadas el apoyo territorial que sigue teniendo. Los primeros comicios en los que la ex presidenta de la Junta de Andalucía no lidera el partido. Aunque, según fuentes de la formación, «está teniendo casi más peticiones» para acudir a actos que el propio secretario general. Según las mismas fuentes no está previsto que participen en ningún acto juntos.

Estas mañanas de domingo en tiempos de precampaña y campaña electoral dan vida.

Gracias a los compañeros, compañeras, alcalde y alcaldesas que han estado hoy en

Almáchar. pic.twitter.com/hIHKH6VUVg — Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) April 30, 2023

Pedro Sánchez, tal como relató OKDIARIO hace unos días, fía el futuro político de Espadas a su capacidad de retener o no las seis diputaciones provinciales que el PSOE gobierna en la actualidad. Algo que no le va a ser fácil. Por eso, en la sede de la Calle San Vicente de Sevilla, más de uno ya piensa que tras el fracaso en las elecciones autonómicas del año pasado y el que pueda tener que asumir este 28M Espadas estará amortizado. Y la ex presidenta aún tiene muchos adeptos. Incluso si se plantea volver.

Y es que durante todo este tiempo, en el entorno de Díaz han trasladado que ella no se había retirado del todo. Que estaba «viéndolas venir». Una salida precipitada de Juan Espadas después de las elecciones municipales podría facilitar su retorno. O el de algún dirigente muy cercano a ella si Díaz prefiere esperar a ver qué pasa con Sánchez en las generales. Nadie descarta absolutamente nada. «En los partidos fáciles juega cualquiera pero para los difíciles, finales o retos y que hay que fajarse, en esos estoy yo» aseguraba la socialista hace unos días en un acto celebrado en Casariche. «Esto es política» recuerda un colaborador muy cercano a la senadora de Triana.