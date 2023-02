El socialista Muñoz engaña a los sevillanos y se apunta las obras del Metro impulsadas por Moreno

El alcalde socialista de Sevilla, Antonio Muñoz, se ha adjudicado el desbloqueo de las obras de la línea 3 de Metro de la ciudad con carteles de autobombo, tanto que corresponde adjudicar a la Junta de Andalucía de Juanma Moreno. El PP ha anunciado posibles represalias por «publicidad falsa».

«Objetivo cumplido. Cuando trabajamos juntos, Sevilla gana. 1.366 millones de inversión. 12 estaciones. 18 minutos», reza el cartel publicitario que el Ayuntamiento hispalense ha instalado en diferentes puntos de la capital, anotándose las obras impulsadas por la Junta. Arrancarán este próximo lunes, tal y como anunció Juanma Moreno el pasado día 1.

Esta ampliación del Metro de Sevilla incluirá doce nuevas paradas y unirá el barrio de Pino Montano con Prado de San Sebastián. Las obras comenzarán con los primeros 650 metros del ramal técnico que partirá de las futuras cocheras. Se prevé que la línea 3 esté operativa en 2030.

El convenio de la Junta de Andalucía con el Gobierno central para su financiación se firmó el pasado mes de enero. El proyecto contará con una inversión de 1.366 millones de euros, luego de revisarse en 2011 el presupuesto inicial de 700 millones.

El PP estudia una denuncia

Así las cosas, el candidato popular a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha lamentado «la falta de vergüenza y pudor del alcalde del PSOE al apropiarse de la construcción de la línea 3 de Metro» y ha planteado una denuncia del PP hispalense «por publicidad falsa».

En una nota de prensa, Sanz ha explicado que «el Ayuntamiento ha iniciado una campaña, en la que el alcalde vende como suyo el desbloqueo de la línea 3 de Metro, algo que es falso, ya que todo el mundo sabe que este proyecto ha sido desbloqueado por Juanma Moreno y pagado por la Junta de Andalucía y el Estado».

Ha añadido que «es inconcebible que el alcalde se apropie de la construcción del tramo norte de la línea 3 del Metro y diga que es un objetivo cumplido, cuando, precisamente, ha sido su partido quien dejó el proyecto en un cajón».

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla ha recordado que «la línea 3 de Metro será una realidad gracias al PP de Juanma Moreno no gracias al PSOE, que se ha llevado 14 años maltratando y despreciando a Sevilla».

Del mismo modo, Sanz ha detallado que «el PP se plantea denunciar por publicidad falsa ya que el alcalde socialista no puede basar su campaña en proyectos que no son suyos y en engaños». Además, ha indicado que «el alcalde del PSOE no puede usar los recursos municipales a su antojo».

El candidato del PP ha concluido que «a falta de proyectos propios vende los del PP, después de 14 años de silencios y bloqueos. Los sevillanos saben que el Metro será una realidad en Sevilla gracias al PP y gracias a Juanma Moreno».

Las obras

Sevilla vuelve a tener obras del Metro tras 14 años de la inauguración de la línea 1 con el inicio este lunes 20 de febrero de los trabajos del ramal técnico del tramo norte de la línea 3, que unirá Pino Montano con el Prado de San Sebastián en 18 minutos y dará servicio a 120.000 sevillanos de los barrios más poblados de la capital, caso de Pino Montano pero también de la Macarena y Los Carteros. Este ramal técnico lo ejecuta la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Lantania y DSV Empresa Constructora y Ferroviaria, con un presupuesto de adjudicación de 6,4 millones de euros.

Después de un año de negociaciones entre el Ministerio de Transportes y la Junta de Andalucía, ambas administraciones, en presencia del Ayuntamiento de Sevilla, que reclamó el consenso entre ambas partes, firmaron el pasado 25 de noviembre en el Salón de los Tapices del Alcázar un acuerdo de cofinanciación para el tramo norte de la línea 3. En virtud de esa rúbrica oficial, el Gobierno de Juanma Moreno y el Gobierno de España se han comprometido a sufragar al 50% el coste total de esta infraestructura: 1.300 millones de euros en ocho anualidades (plazo que se prevé de ejecución del tramo norte).

El tramo norte -7,5 kilómetros- posibilitará la conexión con la línea 1 (más de 18 kilómetros y 21 estaciones operativas) en el Prado de San Sebastián. Con ello, se comunicará el norte de la ciudad no sólo con el Prado sino con barrios como Nervión y Los Remedios, además de con Montequinto y el Aljarafe. Incluye el paso por cuatro centros sanitarios: el Hospital de San Lázaro, el Macarena, el Victoria Eugenia de la Cruz Roja y el centro de especialidades de María Auxiliadora.

Dispondrá de doce estaciones: Pino Montano Norte, Pino Montano, Los Mares, Los Carteros, San Lázaro, Hospital Virgen Macarena, Macarena, Capuchinos, María Auxiliadora, Puerta Carmona, Jardines de Murillo y Prado de San Sebastián. Esta línea supondrá una reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera de 982 toneladas al año. Los seis subtramos que conforman el tramo norte son Pino Montano-Los Mares; Los Carteros-San Lázaro; Hospital Macarena; Macarena-Capuchinos; María Auxiliadora-Puerta Carmona y Jardines de Murillo-Prado de San Sebastián.

En cuanto al ramal técnico, éste une los talleres y las cocheras con la primera de las estaciones del resto del trazado. Atravesará el futuro cauce del arroyo Tamarguillo y el arroyo Ranilla y tiene un cruce en superficie con la carretera autonómica A-8005 proyectado mediante una glorieta. Entre las actuaciones previstas se encuentran el montaje de vía, la ejecución de la obra civil y la remodelación de la trama urbana afectada por las obras.

La Junta ha prometido licitar los primeros subtramos del tramo norte de la línea 3 en el primer semestre de este mismo año y, en paralelo, contar ya con la actualización del tramo sur de la citada línea y adjudicar la actualización de la línea 2, que conectará el Centro de Sevilla con el Distrito Este-Torreblanca. Sobre el tramo sur de la línea 3, el Pleno municipal se ha pronunciado a favor de estudiar su ampliación de forma que llegue hasta Dos Hermanas, e incluso que se estudie la manera de que llegue hasta San Jerónimo, donde se ubica la Agencia Espacial Española.

Esta ampliación ha sido valorada por el alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, que ha señalado que «no me parece mala idea» la propuesta. Actualmente, el tramo sur empieza en el Prado de San Sebastián y termina en la futura Ciudad de la Justicia-Hospital de Valme. Para el alcalde, «cabría una ampliación a posteriori» para «no frenar el tramo sur de la línea 3 del Metro». Igualmente, el regidor tiene la «tranquilidad» de que si se pueden acortar los plazos de construcción del tramo norte de la línea 3 «se hará» porque «me consta la voluntad» tanto de la Junta como del Gobierno de España.