El simpático momento del consejero de Salud andaluz con dos mujeres que le felicitan: «Venga, vamos a saludar»

El consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, es uno de los más queridos del Ejecutivo de Juanma Moreno. Su cercanía y su forma de expresarse han hecho de él una de las figuras más carismáticas del PP Andaluz (PP-A). Y es que él, pese a ser un reputado médico de familia, prefiere hablar a la gente tal y como hace con sus pacientes: «Para que le entienda todo el mundo». Ese campechanismo ha provocado lo que pueden ver en el vídeo que acompaña a estas líneas: gente queriendo acercarse a él para felicitarle por su trabajo.

Cuando daba un paseo por Córdoba, un grupo de mujeres se acercaba este viernes a Jesús Aguirre para felicitarle por su trabajo. «Vamos a saludar a tus amigas y a tus hermanas», espeta Aguirre, que ni corto ni perezoso se acerca a ellas para saludarlas. «Os pusisteis la vacuna ya hace más de seis meses pero no me dan el permiso para la siguiente, el Gobierno me ha dicho que no. Pero os tenéis que proteger», les advierte a las mujeres, de avanzada edad, el consejero de Salud de la Junta de Andalucía.

«Salimos siempre con nuestra mascarilla», le responde una de las mujeres, que acto seguido le espeta: «Quiero felicitarle, a usted y a todo el equipo». La respuesta de Aguirre, sin embargo, pasa por ensalzar la figura del presidente andaluz y candidato del PP a la presidencia de la Junta de Andalucía: «Pero un equipo si no tiene un buen entrenador como nuestro presidente, no sirve para nada. Luego, tenemos un pedazo de presidente y para mí es un gustazo».

Es un ejemplo más del cariño que los andaluces muestran al Gobierno de Juanma Moreno cada vez que puede. Contrasta, y mucho, con lo que sucede cada vez que Pedro Sánchez sale a la calle, donde necesita decenas de agentes de seguridad para esconder los insultos y abucheos que recibe ahí donde va.