Un senderista sale de ruta por Málaga y su perro vuelve con parte de un esqueleto humano en la boca

La Policía Nacional está investigando el hallazgo de restos óseos humanos encontrados en una ruta senderista en Los Montes de Málaga, según han confirmado fuentes policiales. Los agentes han peinado la zona y han encontrado más huesos y una mochila.

Un senderista que caminaba con su perro por la ruta Picapedreros-El Boticario dio el primer aviso a los servicios de emergencias el pasado martes a las 13:30 horas. El hombre informaba de que su mascota había traído un hueso en la boca y sospechaba de que podría ser humano.

La Policía Nacional envió una patrulla a la zona para comprobar el aviso y los agentes localizaron en las inmediaciones tres restos óseos más, por lo que se procedió a activar la comisión judicial ante la posibilidad de que se tratase de un esqueleto humano. Los huesos serán analizados por médicos forenses especializados.

Las citadas fuentes policiales han confirmado que se trata de restos óseos humanos parciales y se trabaja en la identificación de los mismos. De momento, se desconoce si corresponderían a un hombre o una mujer, pero el tamaño de los restos parece indicar que se trata de un varón. También falta por concretar la fecha de la muerte, aunque todo apunta a que no serían excesivamente antiguos.

Según detalla SUR, los agentes volvieron este miércoles a la zona para realizar una batida y encontraron una mochila en las inmediaciones con algunos enseres personales. Se está a la espera de las pruebas de ADN que ayuden a una identificación completa de la víctima. Entretanto, los investigadores están estudiando las denuncias de desapariciones que encajen en fecha y lugar con los huesos hallados, tarea en la que la mochila podría resultar clave. La investigación sigue abierta.

Además, este mismo jueves, un hombre que buscaba espárragos silvestres en uno de los caminos boscosos que rodean el hospital Can Ruti de Badalona (Barcelona) se tropezó con un cráneo humano. Los Mossos d’Esquadra reemprenderán este viernes las labores para tratar de localizar el resto del cuerpo. A simple vista, el cráneo no presentaba ningún signo de traumatismo compatible con una muerte violenta, y por su estado no debía llevar en la zona más de 15 días. Los investigadores están a la espera de los datos que puedan aportar los forenses para cotejarlos con los desaparecidos que constan denunciados en la zona, por si arrojasen alguna coincidencia.