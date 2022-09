Sanz (PP) presenta un laboratorio de ideas con expertos independientes para devolver el color a Sevilla

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado este jueves un laboratorio de ideas con profesionales independientes que le asesorarán «con ideas y proyectos» para «cambiar Sevilla». El popular ya ha iniciado la cuenta atrás para las elecciones municipales del próximo mayo: «La suciedad, el desorden, el abandono, la falta de infraestructuras y de proyecto de ciudad tienen los días contados. Hoy faltan 255 días en los que vamos a trabajar sin descanso para darle la vuelta a Sevilla».

A fin de revertir la situación en la capital hispalense, el candidato del PP a liderar el Ayuntamiento ha constituido seis grupos de trabajo: Pilares de Sevilla; Sevilla, espacio para todos; Sevilla en el mundo, identidad; Sevilla en el mundo, marca Sevilla; Sevilla climática y Sevilla, ciudad innovadora. Al frente de los laboratorios de ideas estarán abogados, docentes, arquitectos o profesionales del sector turístico y del medio ambiente. Además, se creará un área de actuación en barrios preferentes y se llevará a cabo un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la ciudad, ya que el actual, de 2006, ha quedado totalmente «desfasado».

«Con este laboratorio de ideas los sevillanos van a ser los protagonistas de una transformación y de un cambio que ya no puede esperar más», ha afirmado Sanz en un acto desarrollado en la planta 18 de Torre Sevilla, sede de la Cámara de Comercio.

Junto al catedrático de Derecho Procesal y exrector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Vicente Guzmán, Sanz ha presentado este laboratorio de ideas «alejado de condicionamientos políticos e ideológicos» y que ya está trabajando con el único fin «de dar respuestas objetivas a los problemas reales que hay en la ciudad y proponer proyectos de futuro que puedan ser mayoritariamente asumidos». Estudio Sevilla está dirigido por Vicente Guzmán y será coordinado por Fernando Mañes, ingeniero y galerista de arte contemporáneo.

Sanz ha detallado que se trata de «un proyecto abierto, independiente, sin influencia de siglas o ideas políticas y que sólo tiene un objetivo: mejorar Sevilla, transformar la ciudad en la que vivimos y situarla donde todos pensamos que debe estar por su enorme potencial y sus posibilidades infinitas». El candidato popular a la Alcaldía se ha mostrado convencido de que de este laboratorio van a salir «numerosos proyectos que formarán parte del programa electoral de Un proyecto llamado Sevilla.

Los seis grupos de trabajo creados ya se encuentran trabajando y en los próximos meses sacarán sus conclusiones. Todos ellos, ha explicado, están abiertos a la participación de quien lo desee para proponer y debatir ideas con las que «diseñar Sevilla». Sobre los coordinadores ha señalado que «son sevillanos a los que le preocupa su ciudad y quieren poner su talento y su profesionalidad al servicio de Sevilla».

Estudio Sevilla

Sanz ha manifestado que este proyecto «no tiene colores políticos ni siglas, sólo los colores de la ciudad y las ideas de los sevillanos». «Quiero que este ‘think tank’ del que me voy a rodear reúna a los mejores, a los que más saben de cada materia, a los que tienen proyectos que aportar, y también a los que más saben de cada barrio y cada distrito, que no son otros que los vecinos».

El popular ha indicado que Estudio Sevilla «será un equipo transversal para dar cabida a la excelencia profesional y al conocimiento de los sevillanos que están a pie de calle, que viven y sienten la ciudad como su casa. Para gobernar Sevilla no hacen falta siglas políticas, hacen falta ideas y proyectos, y yo quiero contar con todo el mundo».

El candidato del PP a la Alcaldía ha recordado que este laboratorio de ideas es una parte muy importante de Un Proyecto Llamado Sevilla, que se inspira en la recuperación de la ciudad de las culturas: la cultura de la eficacia, la cultura solidaria, la cultura creativa, la cultura innovadora y la cultura emprendedora. «Impulso, reactivación y planificación serán los principios que aplicará en todos los órganos de gobierno», ha reiterado.

Uno de los grandes objetivos de este laboratorio pasa por darle a Sevilla «el impulso que tanto necesita» a través de la Gerencia de Urbanismo, que desarrollará una «nueva gestión urbanística para transformar la ciudad y recuperar el espíritu de la Gerencia Municipal de Urbanismo de 1983 que transformó Sevilla para el 92», año de la Exposición Universal. Con ella ha anunciado la puesta en marcha de 20 proyectos para «cambiar Sevilla», que se irán presentando en los próximos meses.

Al hilo de ello, ha anunciado que en su gobierno habrá una delegación de barrios de atención preferente, ya que la ciudad «no puede convivir con la estadística de que tenemos a seis de los barrios más pobres de España, por lo que hay que aunar esfuerzos para reducir la brecha existente».

Sanz ha detallado que con su proyecto quiere lograr que Sevilla sea la capital turística, cultural, empresarial y tecnológica del sur de España y la capital aeronáutica del sur de Europa, «porque tenemos potencial para ello». «Y lo vamos a conseguir con Un proyecto llamado Sevilla, que se va a enriquecer con este laboratorio de ideas, un modelo de gestión, un gran equipo y con la nueva Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) como herramienta», ha subrayado.

Al respecto, ha señalado que la GMU «no puede ser un lastre para esta ciudad» y ha de «adaptarse la nueva ley del suelo, a la LISTA», ya que «el actual es del año 2006 y ha quedado totalmente desfasado». «Hay que eliminar trámites urbanísticos, administrativos y burocráticos que aburren a cualquiera en esta ciudad», ha remarcado.

Por su parte, Vicente Guzmán ha manifestado que «el objetivo de este proyecto es contribuir a mejorar Sevilla, cambiar todo lo que no está bien y todo lo que se precise mejorar». «Toda mejora de Sevilla debe ser una mejora de las condiciones de vida de quienes la habitan, la visitan o trabajan, y por ello vamos a realizar una radiografía de lo que Sevilla necesita para ofrecer soluciones útiles a la ciudad, pensando siempre en el bienestar de las personas», ha apuntado.

Grupos de trabajo

Pilares de Sevilla: estará coordinado por Javier Luceño, abogado. La limpieza, el transporte público, las zonas verdes, la seguridad, el empleo, la relación de los sevillanos con la administración y una política fiscal agradable son los pilares fundamentales de Estudio Sevilla. «El sevillano tiene que estar al frente de la política municipal, lo prioritario son las personas», ha destacado Luceño.

Sevilla, espacio para todos: estará coordinado por Rocío Cárdenas, doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Sevilla y profesora titular del departamento de Educación y Psicología Social de la UPO. Ya está trabajando en el equipo Laura Martínez, docente. El objetivo es llevar a cabo iniciativas para alcanzar la igualdad real de oportunidades, educativas y de empleo en todos los barrios de Sevilla, así como elaborar un plan integral y transversal para la reducción de la brecha económica y social de los barrios más desfavorecidos.

Sevilla en el mundo, identidad: estará coordinado por Álvaro Urbano, abogado, que defiende un modelo de ciudad con respecto a sus habitantes y en relación a sus tradiciones y elementos que la definen y caracterizan. Urbano ha explicado que Sevilla no puede perder su identidad: «No hay una Sevilla única, Sevilla es de todos».

Sevilla en el mundo, marca Sevilla: estará coordinado por Angie Moreno, diplomada en Turismo, quien ha destacado la necesidad de que haya equilibrio entre el sevillano y el turista, así como un plan turístico para fidelizar turismo de calidad, la ampliación de la agenda cultural y el patrimonio como atractivo turístico.

Sevilla climática: estará coordinado por Fernando Vázquez, profesor y arquitecto, que buscará impulsar el aumento de los espacios públicos con vegetación y la creación de recorridos peatonales en sombra, el ahorro de energía y el uso de pavimentos y cubiertas en el espacio público para mitigar las altas temperaturas.

Sevilla, ciudad innovadora: estará coordinado por Carlos Fuentes, responsable de calidad y medio ambiente, con el fin de aprovechar el conocimiento y la marca Sevilla para atraer y retener talento formado en sectores de la ingeniería, entre otros. También estudiará la transformación digital de la ciudad, el desarrollo de proyectos de mobility y ayudas para emprendedores.