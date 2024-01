Ridículo épico de Juan Espadas: anuncia a una experta para el PSOE andaluz ¡y ella lo desmiente!

El PSOE andaluz (PSOE-A) anunciaba este jueves los nombres de las personas que habían aceptado formar parte del «Gobierno Alternativo» de Juan Espadas para intentar recuperar parte del apoyo perdido en los últimos años. Sin embargo, el ridículo ha sido épico, toda vez que una de las expertas anunciadas, Eva Díaz Pérez, ha desmentido que forme parte de ningún equipo «en la sombra» y ha matizado que únicamente asesora sobre cultura.

Los hechos han obligado incluso a cambiar la nota de prensa inicial que envió a los medios el equipo de Juan Espadas. En un primer instante, anunciaban que «el secretario general del PSOE-A reúne a un amplio abanico de profesionales de primer nivel para impulsar iniciativas en diez áreas de trabajo», y entre ellos anunciaban el nombre de la periodista Eva Díaz Pérez.

Tras el desmentido de Díaz, el PSOE-A de Juan Espadas se ha visto obligado a rectificar su propia nota de prensa, matizando que cuentan «con la colaboración, como asesora y experta independiente a este consejo de expertos, de la periodista, escritora y ex directora del Centro Andaluz de las Letras, Eva Díaz Pérez». Un ridículo épico que demuestra las prisas con las que Juan Espadas está intentando recuperar un apoyo que, de hecho, nunca tuvo.

El nuevo equipo

Sea como fuere, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha anunciado este jueves los nombres de la primera treintena de expertos que han aceptado -ahora sí- unirse a su proyecto de «Gobierno Alternativo» para Andalucía, entre quienes figuran los ex ministros socialistas Miguel Sebastián y Carmen Calvo, así como la ex secretaria de Estado de Sanidad Silvia Calzón y la eurodiputada Lina Gálvez.

También figuran los nombres del catedrático de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) Diego Martínez, de los profesores de la Escuela Andaluza de Salud Pública José Martínez Olmos y Joan Carles March, de la arqueóloga Margarita Sánchez, del ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Jaime Palop y de la catedrática de Ingeniería Hidráulica María José Polo.

Según ha detallado el PSOE-A en un comunicado, el «Gobierno Alternativo» de Espadas se compone de una Presidencia y tres comisionados que dependerán directamente de ella, así como de diez grandes áreas de trabajo que, a su vez, pueden agruparse en tres grandes bloques de gestión; en concreto, uno de «impulso político», otro relativo al Estado de Bienestar y calidad democrática, y uno de desarrollo económico, sectores productivos y adaptación al cambio climático.

En este gran bloque de impulso económico tendrán cabida las áreas de Economía, Hacienda y Transformación Digital -que coordinará la parte económica central del Gobierno-; la de Agricultura, Pesca y Reto Democrático; la de Medio Ambiente, Transición Ecológica, Agua, Energía y Movilidad Sostenible, e Infraestructuras, Territorio y Vivienda.

En estas áreas trabajarán, «entre otros expertos y asesores independientes», el profesor universitario y ex ministro de Industria Miguel Sebastián; el catedrático y especialista en tributos Diego Martínez; el ingeniero de Caminos, ex secretario de Estado de Aguas y ex consejero delegado de Emasesa Jaime Palop, o la catedrática de Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Córdoba y profesora de la Escuela de Agrónomos de Córdoba María José Polo.