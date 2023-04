Ribera acusa a los alcaldes del PSOE que defienden el plan de Moreno de «dejarse engañar por la Junta»

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha cuestionado este sábado a los alcaldes del PSOE en la provincia de Huelva que no siguen sus pasos de oposición frontal a la ley de regadíos que promueve la Junta de Andalucía. Es más, tal y como ha publicado OKDIARIO, regidores socialistas de Huelva ya han advertido a Ferraz de que pretenden manifestarse a favor del plan de Juanma Moreno con Doñana. Cabe recordar que, inicialmente y antes de acusar de «terrorismo ambiental» a la Junta, el PSOE andaluz se abstuvo en febrero de 2022 en la tramitación de la ley de regadíos, provocando una bronca entre el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, y su jefe de filas y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En declaraciones a la prensa en la Conferencia municipal que los socialistas celebran este fin de semana en Valencia, Ribera ha acusado a estos regidores de su propio partido de «dejarse engañar» por la Junta de Juanma Moreno (PP). «Para encontrar salidas para sus vecinos, nos tienen a nosotros también. Para dejarse engañar, no. Para defender la democracia y el Estado de Derecho y la protección de un tesoro como Doñana, también nos tienen a nosotros», ha manifestado Ribera.

«Estamos asistiendo a una situación dura, novedosa, y a mi juicio, enormemente engañosa por parte de la Junta. Por una parte, están los agricultores que cuentan con derechos, que cultivan esas fresas y las exportan y que sienten que la Junta les ha abandonado, que necesitan que haya alguien que defienda la necesidad de no poner en riesgo esos cultivos destinados a la exportación y que podrían ser rechazados o ser objeto de campañas de boicot ante las dudas de dónde sale el agua utilizable», ha comentado Ribera.

En ese punto, la vicepresidenta tercera ha recalcado que esa agua «no ha sido analizada, ni evaluada» y ha arremetido contra el Gobierno andaluz por no haber tenido «en consideración el informe de los científicos, ni el del Consejo de Participación de Doñana ni el informe preceptivo y obligatorio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir».

«Personas utilizadas»

Y por otra parte, ha proseguido Ribera, «están todas esas otras personas que son las que han sido utilizadas por la Junta de Andalucía como argumento para decir que ésta tiene gran vocación social con sus medidas y a las que nunca les ha ofrecido una solución que realmente sea viable».

«Si de verdad la Junta estuviera preocupada por esas personas y por su futuro, estaríamos hablando de las alternativas de diversificación económica viable en el corto, medio y largo plazo que quiere respaldar la Junta. La Junta cuenta con recursos, porque desde el Ministerio de Transición Ecológica hemos transferido 5 millones de euros para actividades en las zonas de influencia del Parque Nacional de Doñana que podrían servir para esto», ha añadido la ministra.

Creo que lo que se está intentando es utilizar el miedo, la preocupación, sin alternativas, ofreciendo algo que en realidad no es una alternativa, sino un gran engaño: no puede haber más agua salvo que se detraiga del agua que en estos momentos está incluida en el Plan Hidrológico del Guadalquivir, como agua para ejecutar la sentencia por la que hemos sido condenados y para poder reducir las presiones sobre los acuíferos de Doñana. Salvo ese agua, no hay más agua», ha apostillado.