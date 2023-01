La rave ilegal de Granada llega a su fin tras seis días de fiesta y cuatro detenidos, uno ya en prisión

Los asistentes a la rave ilegal de La Peza (Granada) han comenzado este miércoles a abandonar la fiesta que arrancó el pasado 30 de diciembre y que suma ya seis días ininterrumpidos de música y drogas y cuatro detenidos, uno de ellos condenado a ocho meses de prisión por atropellar a un agente de la autoridad.

A lo largo de esta jornada la música se ha ido apagando y se están desmontando los escenarios y puestos que se habían instalado sobre unos terrenos de propiedad municipal con vistas a Sierra Nevada y donde días antes se habían terminado de sembrar 20 hectáreas de cebada.

El silencio rural vuelve a imperar en La Peza, localidad de 1.100 vecinos que ha sido el epicentro de una gran fiesta internacional que por momentos ha congregado a más de 4.000 personas.

La Guardia Civil ha detallado a Europa Press que el millar de jóvenes, la mayoría llegados desde distintos puntos de Europa (Italia, Francia, Alemania), se están marchando «poco a poco» a bordo de caravanas y camiones, aunque aún queda gente y se desconoce cuánto tardarán en abandonar el lugar.

Hasta que lo hagan, la Guardia Civil mantendrá un dispositivo en la zona, donde ya esta mañana el alcalde, Fernando Álvarez, se mostraba optimista con la posibilidad de que los jóvenes no cumplieran su pretensión inicial de permanecer allí hasta el día de Reyes. «Se ha cortado la música, quedaban dos escenarios -de un total de seis- y los están desmontando (…). Visualmente antes era una línea continua de vehículos y ahora ya hay bastantes claros», describía Álvarez antes del mediodía.

«Esperemos que mañana estemos tranquilos», ha llegado a afirmar el regidor, quien confirma que los asistentes a la rave no han entrado al pueblo estos días ni han generado problemas de orden público, de modo que las principales molestias para los vecinos han sido de movilidad, por la presencia de coches en los arcenes y los controles policiales que dificultan la entrada y salida del pueblo.

«El perro me marca porque llevaba droga, pero ya no me queda», explicaba este miércoles a EFE uno de los participantes de la rave, un catalán con un nuevo destino festivo, Almería.

Cuatro detenidos

La fiesta se ha saldado hasta el momento con cuatro detenidos. El primero de ellos, de 28 años, fue puesto a disposición judicial el pasado martes como presunto autor de un delito de lesiones leves por imprudencia y otro de atentado a agente de la autoridad después de que el pasado 31 de diciembre se saltara un control activado a cuenta de esta fiesta en el cruce entre la carretera A-4105 y la GR-3201.

El joven hizo caso omiso a las señales de la guardias civiles para que parara y atropelló a uno de ellos. La Guardia Civil le siguió, lo localizó y procedió a su detención. Se le realizaron pruebas de alcoholemia y de detección de sustancias estupefacientes, dando positivo en estas últimas. Tras su puesta a disposición judicial ha sido condenado a ocho meses de prisión como autor de un delito de atentado a agente de la Autoridad y a 20 días de multa como autor de un delito leve de lesiones. El agente atropellado fue evacuado al Hospital comarcal de Baza, donde fue atendido de las lesiones.

Los otros tres detenidos fueron arrestados en la rave este pasado martes, uno de ellos por atentado a agente de la autoridad y los otros por tráfico de drogas.