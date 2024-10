¿Qué es la lengua azul? La fiebre animal registra un foco en Huelva y Andalucía compra 970.000 vacunas

La Consejería de Agricultura de la Junta ha confirmado este martes que se ha declarado un foco de lengua azul en la provincia de Huelva, primero en Andalucía. El Gobierno autonómico comenzará este miércoles a administrar vacunas a las cabañas ganaderas afectadas tras adquirir 970.000 dosis por un millón de euros. El foco detectado en Andalucía corresponde al serotipo 3 de esta enfermedad. En Mallorca ya hay 22 animales muertos y en Extremadura se han detectado ocho focos.

La lengua azul es una enfermedad vírica no contagiosa que afecta a los rumiantes domésticos y salvajes, principalmente a ovinos, pero también bovinos y caprinos (así como bufálidos, antílopes, cérvidos, wapitíes y camélidos), que normalmente no muestran ningún signo clínico de la enfermedad y pueden actuar como portadores.

Al igual que el virus del Nilo, se transmite por la picadura de mosquito, en este caso de ciertas especies del género Culicoides. Se han identificado 24 serotipos distintos, aunque la capacidad de cada cepa varía considerablemente según las diferentes especies, con síntomas más graves en los ovinos, a los pueden causar la muerte, pérdida de peso e interrupción del crecimiento de la lana. El periodo de incubación es de 5 a 10 días.

La mortalidad media es de entre el 2 y el 30% pero puede alcanzar el 70%, según la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). En los ovinos altamente susceptibles, la morbilidad puede llegar al 100%.

La enfermedad fue descrita por primera vez en Sudáfrica. El foco de la península ibérica en 1956 causó la muerte de 133.000 ovinos en España y 46.000 en Portugal, y los focos de lengua azul en Chipre en 1943 causaron entre un 60% y un 70% de pérdidas en algunos rebaños, según la OMSA.

La transmisión del virus puede ocurrir durante todo el año, en particular en los periodos de lluvia. La enfermedad se ha encontrado en el semen de toros y carneros y puede transmitirse a las vacas y ovejas susceptibles, aunque éste no es un mecanismo de transmisión significativo. El virus puede transferirse también al feto mediante la placenta, pero no se transmite por contacto con animales o lana ni por el consumo de leche.

La Junta, «vigilando la situación»

El consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a «todo el mundo» -ganaderos, cadena de distribución y consumidores- y ha aclarado que «Andalucía viene trabajando en colaboración con el Ministerio desde hace ya tiempo».

«Hemos adquirido 970.000 vacunas. Estamos en colaboración tanto con la región de Extremadura como con el Gobierno de España y confiamos en que todo va a estar controlado y todo va a estar bien», ha apuntado. También ha concretado que se van a reunir con el sector ganadero de Huelva y Andalucía para «explicar cuál es la situación».

«Nos hemos adelantado a la declaración que hoy hace el Ministerio del foco en Huelva. Ya hemos adquirido 970.000 vacunas que se suman a las 150.000 que nos ha enviado el Ministerio (de Agricultura). Y mañana mismo, sin más dilación, empezamos a vacunar para contener esta enfermedad y que no se propague a otros territorios», ha recalcado. No obstante, ha confiado en que pronto llegue el frío para que el virus deje de circular y no se extienda a más puntos del país.

Según ha explicado, el foco comenzó en Portugal y el primer caso en Andalucía ha tenido lugar en un municipio cercano a la frontera. La Consejería mantiene un sistema de vigilancia con las oficinas comarcales agrarias y las asociaciones de defensa ganadera. «Entre todos estamos vigilando la situación. Tenemos perfectamente monitorizado el territorio y confiamos en que esta acción preventiva y esta anticipación de la Junta de Andalucía, comprando y aplicando las vacunas, sea suficiente para contenerla», ha zanjado.