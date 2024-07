El PSOE andaluz rabia: Sanz (PP) nombra Hija Predilecta de Triana a Susana Díaz por ser «especial»

En el PSOE andaluz (PSOE-A) ya mostraron su rechazo al nombramiento de la ex presidenta socialista de la Junta de Andalucía y ex secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, como Hija Predilecta de Triana. El motivo: que la decisión la ha tomado el actual alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, del Partido Popular (PP). «Este alcalde de Sevilla que te premia y te reconoce es parte significativa de la gran cacería del PP en el caso ERE», dijo recientemente el presidente del PSOE andaluz, Manuel Pezzi, a Susana Díaz. Por su parte, la socialista no se quedó callada y señaló que «cuanto antes dejemos de agredirnos gratuitamente» los socialistas «mejor», antes de lamentar que «así nos va como nos va en Andalucía».

Y es que, ¡qué mal llevan en el PSOE que alguien sea libre! Es el caso de Susana Díaz, que simplemente ha mostrado su agradecimiento al alcalde de la capital hispalense por haber tomado la decisión de nombrarla Hija Predilecta de Triana, título que previamente sólo había sido entregado a la bailaora flamenca Matilde Coral; al tenista Carlos Alcaraz, vigente campeón de Wimbledon y de Roland Garros, como Trianero Adoptivo por sus vínculos familiares con el barrio; junto con Sor María Isabel Sánchez Pérez, religiosa de las Hijas de la Caridad y docente en el colegio Nuestra Señora del Rosario, quien recibe ese mismo reconocimiento. También se ha reconocido como Hija Adoptiva de Triana a la profesora y escritora Cati León, por su labor docente y cultural vinculada al barrio.

La distinción de Trianero del Año ha recaído de su lado en el escritor y docente Julio Vera, quien dirige en la actualidad el Colegio Salesianos de Triana. En cuanto a los trianeros de honor, son reconocidos con este título Luis Rodríguez Fontanilla, el comerciante Juan Morón Morales, el arquitecto conservador de la Parroquia de Santa Ana Francisco González de Canales, el empresario y emprendedor Manuel Baena Ferrer y Emilio Vara Dorado, de Casa Moreno; y en materia de entidades son distinguidas la Hermandad del Cachorro y el Coro Triana Canta, que celebra su 25 aniversario.

José Luis Sanz alaba a Susana Díaz

Durante el acto, José Luis Sanz ha descrito a las personas y entidades reconocidas como «pura arcilla trianera, esa materia prima única de la cerámica de Triana que es seña de identidad de este barrio»; destacando con relación a Susana Díaz que es «una persona especial, una trianera única, con lo que es de justicia que Triana sea capaz de reconocer la entrega y el amor» por su barrio de esta vecina, primera mujer en presidir la Junta de Andalucía, como ha señalado el alcalde, remarcando su «honor y orgullo» de haber entregado esta distinción a la dirigente socialista.

Susana Díaz, de su lado, ha agradecido el reconocimiento recordando especialmente a su padre, quien le enseñó a «vivir» Triana y a «ser trianera», dedicando palabras al resto de personalidades y entidades premiadas este año y destacando «la fortuna de vivir» en este barrio, porque «lo bueno siempre nace en Triana, vive en Triana y tiene raíces en Triana», un barrio al que hay que «devolver» todo lo que ofrece a sus vecinos.

En cuanto a Carlos Alcaraz, cuya distinción ha recogido su tío abuelo Antonio Garfia Cano al estar el tenista ya en París (Francia) para participar en los Juegos Olímpicos, José Luis Sanz ha destacado sus raíces en la propia calle Castilla; señalando a Sor María Isabel Sánchez Pérez, y a Cati León como «mujeres extraordinarias» y a Julio Vera como un escritor y docente «muy querido» en Triana; entre otras menciones a los premiados.

El PSOE demanda al PP

Precisamente esta semana el PSOE andaluz ha cumplido su amenaza y ha presentado este jueves las primeras demandas contra representantes de PP y Vox por supuestas «injurias y calumnias» tras el borrado de los ERE por parte del Tribunal Constitucional (TC). Según fuentes socialistas, se han presentado cuatro querellas, dos de ellas en el juzgado de primera instancia de Madrid y otras dos en el de Sevilla, una de las cuales incluye una denuncia del secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, a título particular.

El líder de los socialistas andaluces ha avanzado durante su intervención en la sesión de control en el Pleno del Parlamento que su partido ya tenía «preparadas» estas demandas. Posteriormente, en conversación con los periodistas, Espadas ha aclarado que se han formalizado este jueves cuatro líneas de querellas dirigidas contra 11 representantes de PP y Vox.