Las primeras imágenes de la nueva serie de Netflix rodada en Sevilla

Netflix ha sacado esta semana a la luz las primeras imágenes de su nueva serie, Si lo hubiera sabido, rodada en Sevilla. La plataforma de streaming continúa así la nutrida lista de películas y series (Star Wars, Lawrence de Arabia, Juego de Tronos o The Crown) que han elegido la capital hispalense para ambientar su relato.

Para aquellos que no hayan visitado nunca la capital andaluza, la Plaza de España o el Real Alcázar son ya lugares más que familiares si son aficionados al cine. En esta ocasión, Netflix ha escogido diferentes puntos de la ciudad para recrear su nueva serie española, protagonizada por Megan Montaner, Amber Williams, Miquel Fernández o Eduardo Lloveras, y bajo la dirección de Liliana Bocanegra y Alejandro Bazzano.

Los personajes se moverán por el barrio de Triana, el Archivo de Indias o los Jardines de Murillo, y cenarán también en el afamado restaurante Mariatrifulca, en la Plaza del Altozano.

Si lo hubiera sabido, adaptación de la serie turca If Only, narra la historia de Emma, una mujer desencantada con su matrimonio y con el rumbo que ha tomado su vida. Absorbida por la rutina, no para de pensar en volver atrás para hacer las cosas de forma diferente. Por un giro del destino, su deseo se cumple. La fecha de estreno: el próximo 28 de octubre.

Plan Básico con anuncios por 5,49 €

Netflix ha anunciado un nuevo plan de suscripción, el más asequible hasta la fecha, que por 5,49 euros al mes da acceso a películas y series de su catálogo en la plataforma a cambio de mostrar anuncios.

El nuevo Plan Básico con anuncios llegará a España el 10 de noviembre, a las 17:00 horas (horario peninsular), aunque también estará disponible en otros once países: Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, México y Reino Unido.

Esta nueva modalidad de suscripción da acceso a una gran variedad de series y películas que podrán verse en una amplia gama de televisores y dispositivos móviles del hogar, aunque con una resolución máxima de 720p/HD.

Desde Netflix detallan que en este nuevo plan los usuarios pueden esperar una media de cuatro o cinco minutos de anuncios por hora. En el momento del lanzamiento, los anuncios durarán 20 segundos y se verán al principio de las series y películas y durante su reproducción.

Por otra parte, y debido a restricciones de licencias, algunas películas y series no están disponibles, pero la compañía ha confirmado que ya están trabajando en ello. Tampoco será posible la descarga de contenidos para ver sin conexión, aunque sí se podrá realizar el cambio a otros planes o cancelar en cualquier momento.

Este plan se acompaña de una serie de controles para los anunciantes, con el objetivo de que puedan «llegar al público adecuado» y garantizar que los anuncios que se muestran «sean relevantes para los consumidores». También incorpora herramientas de verificación del nivel de visualización y la validez del tráfico junto a DoubleVerify e Integral, que estará disponible en el primer trimestre de 2023.