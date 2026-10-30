El presidente socialista de la Diputación de Sevilla mantiene la Feria de Productos Locales pese al luto por Urda

El presidente socialista de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, mantendrá la celebración de la XVIII Feria de Productos Locales ‘Sabores de la Provincia’, que abrirá sus puertas este fin de semana, los días 31 de octubre y 1 de noviembre, pese al luto oficial decretado por el accidente ferroviario. La institución provincial ha decidido conservar la actividad comercial del evento, que contará con 39 empresas agroalimentarias de distintos municipios sevillanos, aunque ha suspendido el programa de actividades de dinamización previsto inicialmente.

De esta manera, el patio de la Diputación de Sevilla acogerá la feria durante las dos jornadas previstas, con sus correspondientes espacios de exposición y venta. Los productores podrán mantener el contacto directo con los visitantes y comercializar sus productos, preservando así una oportunidad de promoción y negocio para los pequeños empresarios del sector agroalimentario de la provincia.

Se cancelan las actividades complementarias

Prodetur, organismo dependiente de la institución provincial encargado de impulsar esta iniciativa, ha comunicado que la suspensión de las actividades complementarias responde a una decisión adoptada «en señal de respeto y solidaridad» con las víctimas del accidente ferroviario y sus familiares, en el contexto del luto oficial nacional decretado tras la tragedia.

La decisión supone que la feria no se cancela y mantiene su programación comercial, aunque sin las actividades de dinamización que estaban previstas para atraer al público durante el fin de semana. Los visitantes podrán recorrer los expositores, conocer la oferta de los productores sevillanos y adquirir directamente sus artículos.

En esta XVIII edición participarán 39 empresas procedentes de distintos municipios de la provincia, con una amplia representación de la producción agroalimentaria local. Entre los productos disponibles figuran aceites de oliva, vinos, licores, cervezas artesanas, quesos y otros productos lácteos, embutidos, productos cárnicos, aceitunas, mieles y conservas.

La cita se enmarca en la Muestra de la Provincia 2026, organizada por la Diputación de Sevilla, dentro de la que la marca ‘Sabores de la Provincia de Sevilla’, impulsada por Prodetur, desempeña un papel destacado en la promoción del sector agroalimentario.

La feria abrirá el sábado 31 de octubre de 11:00 a 20:00 horas y el domingo 1 de noviembre de 11:00 a 18:00 horas. La entrada será gratuita. Además, la XVIII Feria de Productos Locales tendrá una segunda edición los días 21 y 22 de noviembre, en la que participarán otras empresas agroalimentarias de la provincia con el foco puesto en las fechas navideñas.