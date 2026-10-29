La Diputación socialista de Sevilla concede 18.000 € para patrocinar un evento cultural del director de 7TV Aljarafe

La Diputación de Sevilla, gobernada por el socialista Javier Fernández, ha adjudicado un contrato de patrocinio por valor de 18.089 euros, IVA incluido, a José Manuel Peña Sutil, director de 7TV Aljarafe, para financiar la actividad cultural ‘Silla de Enea por la provincia de Sevilla’. La resolución, firmada el 26 de octubre de 2026, contempla la difusión de la identidad gráfica de la institución provincial a través de esta iniciativa.

El contrato menor de servicios, tramitado desde la Presidencia de la Diputación, establece un importe de 14.950 euros antes de impuestos, a los que se suman 3.139 euros correspondientes al IVA. La adjudicación se ha realizado directamente a Peña Sutil, sin un procedimiento de concurrencia, al considerar la institución que concurren razones técnicas y de exclusividad.

Según recoge el expediente, el beneficiario es el promotor del evento y ostenta la exclusividad para la explotación de esta actividad. Esta circunstancia es la justificación administrativa utilizada para adjudicarle el patrocinio, cuya finalidad es dar visibilidad a la Diputación provincial mediante la presencia de su identidad gráfica en los actos vinculados a ‘Silla de Enea por la provincia de Sevilla’.

Un patrocinio hasta julio de 2027

La resolución distribuye el gasto entre dos ejercicios presupuestarios. Para 2026 se reservan 3.617 euros, mientras que los 14.471 euros restantes corresponden a 2027. El plazo de ejecución se extiende desde la formalización del contrato hasta el 30 de julio del próximo año, dado que las actividades previstas pueden prolongarse hasta esa fecha.

La adjudicación fue aprobada por la vicepresidenta primera de la Diputación y alcaldesa socialista de Espartinas, Cristina Los Arcos. Por su parte, el expediente había recibido previamente el informe favorable del Comité Técnico de Coordinación de Patrocinio, fechado el 4 de septiembre, y el dictamen favorable de la Junta de Gobierno, del 8 de septiembre. La resolución también designa como responsable del contrato a Ángela Herrera Calle, coordinadora del Gabinete de Comunicación de la institución provincial.

Condiciones de neutralidad institucional

El documento incorpora, además, condiciones específicas para la ejecución del patrocinio durante el periodo electoral. La Diputación exige que la actividad respete los principios de neutralidad institucional, objetividad, transparencia e igualdad, al tratarse de una iniciativa cultural que puede desarrollarse durante ese periodo.

En concreto, establece que no podrán celebrarse actos institucionales de presentación o inauguración que sirvan para poner en valor los logros de la institución, ni incluirse intervenciones con elementos electoralistas. La comunicación vinculada al patrocinio deberá limitarse a contenidos informativos, descriptivos y neutrales sobre el evento. La resolución señala que el expediente se había iniciado antes de la convocatoria electoral publicada en el Boletín Oficial del Estado el 6 de octubre de 2026.