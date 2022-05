El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Eduardo de Castro (Grupo Mixto), ha rechazado seguir los pasos de su homólogo en Ceuta, Juan Vivas, y no va a encargar que «analicen» su teléfono móvil para encontrar posibles rastros de espionaje con el sistema Pegasus.

De Castro ha asegurado al respecto que no tiene «ninguna preocupación» ya que no cree que haya sido objeto de escuchas ni de rastreos. El presidente melillense no se considera «tan importante».

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas después de que los informes del Centro Criptológico Nacional sobre los móviles del presidente del Gobierno Pedro Sánchez y la ministra de Defensa Margarita Robles señalaran que la primera de las intrusiones en el móvil de Sánchez a través de Pegasus se habría producido al día siguiente de la visita del presidente del Gobierno a Ceuta y Melilla en mayo de 2021, en plena crisis con Marruecos tras la entrada de unos 10.000 marroquíes a Ceuta y varios cientos a Melilla.

Eduardo de Castro ha señalado este jueves que no cree que ni su teléfono ni el de Juan Vivas hayan sido intervenidos «por una razón elemental: intervenir un teléfono con Pegasus cuesta un millón y no creo yo que seamos tan importantes como para que se hayan gastado ese dinero en nosotros».

La primera autoridad melillense ha asegurado que esta cuestión «a mí no me preocupa porque no creo que estemos en ese listado por una cuestión de racionalidad económica: nadie va a invertir un millón de dólares para espiarnos».

Marruecos

De Castro ha manifestado incluso que «yo creo sinceramente es una falsa noticia que haya 200 teléfonos intervenidos» en España, tal y como informaba un diario británico, por su elevado coste y ha subrayado que «ese tipo de programas sólo se usan para determinados casos y están en manos de gobiernos, de grandes corporaciones y de servicios secretos, por lo tanto dudo mucho que estemos en ese tipo de escuchas».

«¿Qué Marruecos lo haya usado? Probablemente. Igual que el CNI español, pues también habrá hecho sus investigaciones», ha señalado el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla.

«El programa está para eso. El sistema Pegasus fue creado precisamente por los israelíes para controlar el yihadismo, etc. Y luego los servicios secretos son secretos y no van a contar para qué lo usan, porque entonces ya no serían secretos», ha zanjado el dirigente de la ciudad española del norte de África.