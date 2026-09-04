Precio de la gasolina hoy 4 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
El precio de la gasolina en las principales ciudades andaluzas y dónde repostar
Quien tenga esta cantidad en su cuenta de ahorros está en mejor situación económica que la mayoría de los españoles
Soy mecánico y estos son los trucos para ahorrar combustible ante la subida del precio de la gasolina
¿Quieres saber cuál es el precio de la gasolina hoy viernes 4 de septiembre? Si has de coger el coche, lo de consultar precios o buscar dónde está la estación de servicio más barata, se ha convertido en la norma para muchos conductores debido a la subida del combustible en los últimos meses y más ahora que la rebaja que se aplicaba pasa de diez céntimos el litro a sólo 5 céntimos. De este modo, nada como hacer consulta en el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y ver cuál es el precio de la gasolina hoy 4 de septiembre y donde se encuentran las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía.
Precio de la gasolina hoy 4 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
Si vives en Sevilla y quieres llenar el depósito, toma nota porque estas son las gasolineras más baratas:
Gasolina 95
- Gasolinera de la Cooperativa Ntra. Sra. del Rosario. El Saucejo. Calle Fray Martín Povea, 51. Precio: 1.595 €/l.
- Agrícola Carmonense S.C.A.. Carmona. Carretera de Brenes, km 1,2. Precio: 1.599 €/l.
- AGLA. Fuentes de Andalucía. Calle Maestro Juan Ruiz, 1. Precio: 1.599 €/l.
- Plenergy. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1.599 €/l.
- Low Cost LM Express. Brenes. Calle El Juncal, 12. Precio: 1.599 €/l.
- Petroprix. San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1.599 €/l.
- SCA Agraria San Antón. Pruna. Avenida de los Emigrantes, s/n. Precio: 1.620 €/l.
- S.C.A. San Isidro Labrador. Marchena. Calle Vicente Bermúdez-Coronel, 7. Precio: 1.625 €/l.
- Productores del Campo, S.C.A.. Alcalá del Río. Carretera A-8006, km 15. Precio: 1.630 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Utrera. Carretera A-376, km 2, C.C. Almazara Plaza. Precio: 1.699 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,900. Precio: 1.699 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.759 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.785 €/l.
- Alcampo S.A.. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.792 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Cepsa. Las Cabezas de San Juan. Calle Blas Infante, 43. Precio: 1.829 €/l.
- BS Energy. Los Palacios y Villafranca. Avenida de Utrera, s/n. Precio: 1.829 €/l.
- Los Ventolines (AGLA). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.859 €/l.
- Sumalca – Astigi. Écija. Autovía A-4, km 450. Precio: 1.859 €/l.
Diésel
- Tamoil. Utrera. Carretera A-394, km 16. Precio: 1.579 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.587 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.589 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera A-376, km 2, C.C. Almazara Plaza. Precio: 1.589 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.595 €/l.
- Petrouya. Utrera. Carretera Utrera-Sevilla, km 1. Precio: 1.599 €/l.
- Combustibles y Lavado Los Palacios. Los Palacios y Villafranca. Bulevar Siglo XXI, 71. Precio: 1.607 €/l.
- Alcampo S.A.. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.617 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.618 €/l.
- Moeve-Arroceros B.G.. La Puebla del Río. Finca El Reboso, carretera Los Palacios-Pinzón, km 15. Precio: 1.620 €/l.
Precio de la gasolina hoy 4 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
Para quienes viven en Cádiz, o están cerca, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy:
Gasolina 95
- SCA Ntra. Sra. de las Virtudes. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.620 €/l.
- Meroil. Puerto Serrano. Carretera Sevilla-Ronda A-375, km 38,500. Precio: 1.669 €/l.
- Gacosur Barbate. Barbate. Polígono El Olivar, parcela 5.1. Precio: 1.675 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.699 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.699 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.699 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.699 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.699 €/l.
- Plenergy. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.699 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. Precio: 1.699 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.779 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.799 €/l.
- Gacosur Jerez. Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1.819 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.829 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.869 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 1.899 €/l.
- BP. Barbate. Calle María Luisa, s/n. Precio: 1.909 €/l.
- AGLA. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.910 €/l.
- Repsol. San Pablo de Buceite. Carretera C-341, km 112,7. Precio: 1.939 €/l.
- Carrefour. Los Barrios. Carretera Cádiz-Málaga, km 112,9. Precio: 1.949 €/l.
Diésel
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.619 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.627 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1.638 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia, km 1, s/n. Precio: 1.638 €/l.
- Seroil Energy. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1.647 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.649 €/l.
- BFuel Campamento. Campamento. Avenida Huelva, P.I., 9. Precio: 1.657 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. A-480, km 25,8. Precio: 1.659 €/l.
- SCA Ntra. Sra. de las Virtudes. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.660 €/l.
- E.S. Tres Caminos. Puerto Real. Avenida de la Mojarra, 5. Precio: 1.667 €/l.
Precio de la gasolina hoy 4 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga, las gasolineras más baratas a primera hora de hoy viernes son estas que ves a continuación:
Gasolina 95
- Aceites Los Romanes. Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.598 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.615 €/l.
- S.C.A. Ntra. Sra. de Monsalud. Alfarnate. El Ejidillo, 25. Precio: 1.656 €/l.
- ES Limonar. Mollina. Carretera N-334, km 143,2. Precio: 1.658 €/l.
- Vladoil Riogordo. Riogordo. Carretera A-356, km 18,7. Precio: 1.670 €/l.
- Ecoárea Santa Amalia. Alhaurín de la Torre. Carretera Cártama-Churriana, km 4,750. Precio: 1.679 €/l.
- Ecoárea Alhaurín. Alhaurín el Grande. Polígono La Rosa, Calle Guadalmedina, 13. Precio: 1.679 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- Fejama 2022, S.L.. Vélez-Málaga. Carretera A-356, km 42. Precio: 1.689 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino El Higueral, 28. Precio: 1.689 €/l.
Gasolina 98
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida Las Américas, s/n. Precio: 1.759 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- AGLA. Cerralba. Carretera de Cerralba, 1. Precio: 1.835 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.869 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.879 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.879 €/l.
- AGLA La Ventilla. Parauta. Carretera A-397, km 11,900. Precio: 1.889 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.889 €/l.
- E.S. Maridi. Cómpeta. Carretera MA-111, km 16,65. Precio: 1.899 €/l.
- Galp. Málaga. Calle Herman Hesse, 5. Precio: 1.919 €/l.
Diésel
- Madese-Benamaína. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.648 €/l.
- AGLA – E.S. Vista Hermosa. Alozaina. Carretera Ronda-Málaga, km 44. Precio: 1.659 €/l.
- Ballenoil. Torremolinos. Calle Antonio Márquez Muñoz, 36. Precio: 1.659 €/l.
- Avia. Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: 1.679 €/l.
- E.S. Las Palmeras. Málaga. Calle Diderot, 66. Precio: 1.679 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.679 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.679 €/l.
- Dinergia. Málaga. Calle Eduardo Queipo de Llano Caballero, 11. Precio: 1.679 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.679 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.688 €/l.
Precio de la gasolina hoy 4 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
Quienes viven en Córdoba, tienen estas como las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes:
Gasolina 95
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.609 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.609 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.609 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.609 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.619 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.639 €/l.
- La Salud. Carchena. Calle Alfarería, 1. Precio: 1.639 €/l.
- El Surtidor. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,100. Precio: 1.649 €/l.
- Econoil. Lucena. Calle Teruel, 2. Precio: 1.649 €/l.
- AGLA. Belalcázar. Carretera Comarcal 420, km 93,700. Precio: 1.655 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.679 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.689 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, C.C. Eroski. Precio: 1.759 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.769 €/l.
- GPB. Peñarroya-Pueblonuevo. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.789 €/l.
- Petroil Energy Azahara. Córdoba. Carretera C-431 Córdoba-Palma del Río, km 3,300. Precio: 1.839 €/l.
- E.S. La Milana AGLA. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.846 €/l.
- M3 Petróleos. Puente Genil. Calle La Palmera, 18. Precio: 1.849 €/l.
- Estación de Servicio El Cruce de Santa María de Trassierra. Córdoba. Carretera de Trassierra, km 8. Precio: 1.854 €/l.
- El Carmen. Posadas. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.859 €/l.
Diésel
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.619 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.619 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.628 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.629 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.639 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.655 €/l.
- Enerplus. Córdoba. Avenida Lonjas, s/n. Precio: 1.657 €/l.
- GEDS. La Rambla. Polígono, esquina Calle El Horno con Calle El Porrón, 1. Precio: 1.659 €/l.
- Petroil Energy La Granja. Córdoba. Carretera Palma del Río, km 5,5. Precio: 1.667 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.669 €/l.
Precio de la gasolina hoy 4 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Por último os dejamos con las gasolineras más baratas para repostar hoy si vives en Granada:
Gasolina 95
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.570 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, Calle Motril, parcela 238. Precio: 1.589 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1.599 €/l.
- Egea Huéscar. Barrio Nuevo. Polígono, parcela 56. Precio: 1.600 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa, N-323a, km 0. Precio: 1.609 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.609 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.609 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.609 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.609 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.609 €/l.
Gasolina 98
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.719 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.749 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.759 €/l.
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.759 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.769 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.769 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.769 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.769 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.769 €/l.
- Combustibles Gómez. Huétor Tájar. Carretera de la Estación, km 1. Precio: 1.779 €/l.
Diésel
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.599 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.599 €/l.
- Petrol & Go. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Armilla. Camino Viejo de Armilla, esquina Avenida San Rafael, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.619 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.619 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.629 €/l.
- Energy Carburantes. Purchil. Carretera GR-3305, km 5,3. Precio: 1.629 €/l.
- San Isidro SCA. Loja. Polígono Manzanil II, Calle Trigo, 1. Precio: 1.638 €/l.
Con todos los listados que ves, ya te puedes hacer una idea de dónde repostar hoy viernes, pero si quieres hacer tu propia consulta en otro momento, puedes entrar en el Geoportal y ver resultados tanto en forma de lista o afinar más y verlo en forma de mapa, cómo este de Córdoba para afinar aún más esa búsqueda.