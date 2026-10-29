Precio de la gasolina hoy 29 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
El precio hoy de la gasolina en las principales ciudades andaluzas y dónde repostar
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Todos los jueves de alguna manera, son muchas las personas que comienzan a prepararse para el fin de semana. Hacen planes, reservas y como no, ponen a punto el coche en el caso de que vayan a hacer una escapada o tengan que hacer un desplazamiento. Y en el caso de Andalucía, puede que hoy sean muchos más los que comienzan a pensar en lo que está por llegar teniendo en cuenta que esta, es una de las comunidades que va a tener un puente de tres días ya que el domingo se celebra Todos los Santos, pero el festivo se ha movido al lunes. Por este motivo si deseas saber cuál es el precio de la gasolina hoy 29 de octubre en Andalucía, y en concreto, en algunas de las ciudades principales de esta comunidad, como Sevilla o Cádiz, toma nota porque te ofrecemos ahora toda la información a partir de los datos que se reportan al Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica.
Precio de la gasolina hoy 29 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
Si deseas poder las gasolineras más baratas en Sevilla hoy, son estas:
Gasolina 95
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.489 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.489 €/l.
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.527 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.527 €/l.
- Ronda Norte. Sevilla. Autovía SE-30, nudo de Calonge, s/n. Precio: 1.538 €/l.
- Masfuel. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1.538 €/l.
- Moove. Sevilla. Calle Astronomía, 3. Precio: 1.538 €/l.
- Moove. Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.538 €/l.
- Petroprix. Sevilla. Calle Parsi 7, número 7. Precio: 1.539 €/l.
- Ballenoil. Sevilla. Calle Granito, 1. Precio: 1.539 €/l.
Gasolina 98
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.709 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.739 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.739 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.792 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, Centro Comercial Eroski, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.819 €/l.
- Repsol. Sevilla. Carretera SE-30, carretera de Valdezorras, km 0,1. Precio: 1.855 €/l.
- Family Energy. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.859 €/l.
- BS Energy. Los Palacios y Villafranca. Avenida de Utrera, s/n. Precio: 1.859 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.865 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.689 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1.689 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, Centro Comercial Eroski, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.699 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.715 €/l.
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.715 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.715 €/l.
- Family Energy. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.719 €/l.
Precio de la gasolina hoy 29 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz, estas son las gasolineras más baratas hoy jueves:
Gasolina 95
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.608 €/l.
- S. Coop. And. Nuestra Señora de las Virtudes. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.610 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.635 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.635 €/l.
- Plenergy. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.635 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida de Huelva, s/n, Polígono Industrial Campamento. Precio: 1.635 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.639 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.639 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.639 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.639 €/l.
Gasolina 98
- BP. Cádiz. Calle Gibraltar, esquina con calle San Roque. Precio: 1.650 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.739 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.759 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, parcela 1. Precio: 1.779 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.799 €/l.
- Easyfuel. Chiclana de la Frontera. Urbanización Camino del Lobo 1, parcela 2 del SUNC-TU 24. Precio: 1.809 €/l.
- Galp. Chiclana de la Frontera. Calle Cruz de la Calzada Pelaga, s/n. Precio: 1.829 €/l.
- Carrefour. El Puerto de Santa María. Carretera Madrid-Cádiz, km 653. Precio: 1.839 €/l.
- Carrefour. Arcos de la Frontera. Carretera Nacional N-342, km 26,8. Precio: 1.839 €/l.
- BP. Conil de la Frontera. Autovía A-48, km 24,4. Precio: 1.844 €/l.
Diésel
- BP. Cádiz. Calle Gibraltar, esquina con calle San Roque. Precio: 1.700 €/l.
- Ballenoil. Rota. Avenida María Auxiliadora, 35. Precio: 1.709 €/l.
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.728 €/l.
- S. Coop. And. Nuestra Señora de las Virtudes. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.750 €/l.
- Ballenoil. Chiclana de la Frontera. Alameda Solano, 18, N-340A, km 5,1. Precio: 1.755 €/l.
- Plenergy. Chiclana de la Frontera. Avenida de los Descubrimientos, 35. Precio: 1.755 €/l.
- Petroprix Chiclana. Chiclana de la Frontera. Avenida del Mueble, 28. Precio: 1.755 €/l.
- Ballenoil. Chiclana de la Frontera. Camino Águila Real, 22. Precio: 1.755 €/l.
- Ballenoil. Chiclana de la Frontera. Avenida de los Descubrimientos, 64. Precio: 1.755 €/l.
- Ballenoil. Chiclana de la Frontera. Calle de los Electricistas, 1. Precio: 1.755 €/l.
Precio de la gasolina hoy 29 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga, las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves son estas:
Gasolina 95
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.559 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.579 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.589 €/l.
- S.C.A.A. Nuestra Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.594 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.599 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.624 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.629 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, 3, urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1.637 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.637 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.637 €/l.
Gasolina 98
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida de las Américas, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.829 €/l.
- Galp. Benalmádena. Avenida de Arroyo Hondo, s/n. Precio: 1.839 €/l.
- Shell. Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: 1.854 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.859 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.860 €/l.
- Galp. Nueva Andalucía. Carretera N-340, km 173. Precio: 1.869 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.869 €/l.
- Galp. Benalmádena. Carretera N-340, sector 97, s/n. Precio: 1.879 €/l.
- Shell. Rincón de la Victoria. Autovía A-7, km 256. Precio: 1.889 €/l.
Diésel
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.669 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.689 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.699 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.719 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, 3, urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1.737 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.737 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.737 €/l.
- Plenergy. Benalmádena. Calle Moscatel, 11. Precio: 1.737 €/l.
- S.C.A.A. Nuestra Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.741 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.748 €/l.
Precio de la gasolina hoy 29 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba, las gasolineras más baratas son estas que a continuación enumeramos:
Gasolina 95
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.509 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.509 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.519 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. La Carlota. Calle Ingeniería, 14. Precio: 1.599 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.613 €/l.
- Plenergy. Fernán Núñez. Avenida Juan Carlos I, 30. Precio: 1.635 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.639 €/l.
- Enerplus. Córdoba. Avenida de las Lonjas, s/n. Precio: 1.639 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.639 €/l.
Gasolina 98
- Fueling. Lucena. Calle Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.779 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.799 €/l.
- Shell. Lucena. Carretera de Cabra, 31. Precio: 1.829 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.840 €/l.
- Carrefour. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.849 €/l.
- Agla. Las Quemadas. Calle Finlandia, 62. Precio: 1.849 €/l.
- Shell. Baena. Avenida San Carlos de Chile, 55. Precio: 1.859 €/l.
- Shell. Espejo. Calle Regiones Devastadas, 37. Precio: 1.859 €/l.
- Shell. Pozoblanco. Carretera CO-6411, km 0,300. Precio: 1.864 €/l.
- Petroil Energy Azahara. Córdoba. Carretera C-431 Córdoba-Palma del Río, km 3,300. Precio: 1.865 €/l.
Diésel
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.659 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.659 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.669 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.749 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.749 €/l.
- Santo Cristo. Monturque. Carretera Monturque-Moriles, km 1. Precio: 1.749 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.749 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.749 €/l.
- Cooperativa. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1.753 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.753 €/l.
Precio de la gasolina hoy 29 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Y por último, las gasolineras más baratas que encontramos hoy en Granada son estas:
Gasolina 95
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.569 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.579 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.579 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.579 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.579 €/l.
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.579 €/l.
- Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1.579 €/l.
- Plenergy. Atarfe. Carretera de Pinos Puente, N-432, km 427. Precio: 1.579 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa, N-323a, km 0. Precio: 1.585 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.585 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.689 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera de Tovares, km 1,4. Precio: 1.699 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: 1.775 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.799 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.799 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.799 €/l.
- Shell. Churriana de la Vega. Carretera Nueva de Las Gabias, km 2,9. Precio: 1.799 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.799 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.799 €/l.
Diésel
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.719 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.729 €/l.
- Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.729 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.729 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.729 €/l.
- Petrol & Go. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril, parcela 238. Precio: 1.729 €/l.
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1.729 €/l.
Con estos listados podemos ver dónde repostar si te encuentras en alguna de las ciudades andaluzas mencionadas, pero si estás en otra o desea hacer consulta en otro momento, puedes entrar en el Geoportal y ver además resultados en forma de mapa como este que vemos a continuación, a modo de ejemplo, de Cádiz: