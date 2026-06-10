Precio de la gasolina hoy 10 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

A lo largo de la semana el coche se usa casi sin pensarlo y, cuando te quieres dar cuenta, el depósito ya va justo. Y es algo que pasa en todas las comunidades, también en Andalucía. Entre trayectos diarios y recados, toca parar a repostar antes o después. Y ahí viene la decisión de siempre, tirar a la primera gasolinera que aparece o mirar un momento si hay alguna más barata cerca. Porque las diferencias siguen estando ahí, incluso dentro de la misma ciudad, y se notan cuando llenas el depósito. Con los datos actualizados del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, repasamos dónde está hoy miércoles 10 de junio el combustible más barato en Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba y Granada.

Precio de la gasolina hoy 10 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla

Si te toca repostar en Sevilla, estas son las estaciones donde el precio resulta más ajustado en el día de hoy:

Gasolina 95

Tamoil , Utrera, Carretera A-394 km. 16, 1,299 €/l.

, Utrera, Carretera A-394 km. 16, 1,299 €/l. Tamoil , Sevilla, Calle Pino Central, 14, 1,299 €/l.

, Sevilla, Calle Pino Central, 14, 1,299 €/l. Ballenoil , Estepa, Avenida Badia Polesine, 5, 1,299 €/l.

, Estepa, Avenida Badia Polesine, 5, 1,299 €/l. Petroprix , Calonge, Calle Metalurgia, s/n, 1,317 €/l.

, Calonge, Calle Metalurgia, s/n, 1,317 €/l. Plenergy , Sevilla, Calle Metalurgia, s/n, 1,317 €/l.

, Sevilla, Calle Metalurgia, s/n, 1,317 €/l. E.S. Vistalegre , Utrera, Calle Écija-Jerez, 11, 1,325 €/l.

, Utrera, Calle Écija-Jerez, 11, 1,325 €/l. Ballenoil , Utrera, Plaza de la Trianilla, s/n, 1,325 €/l.

, Utrera, Plaza de la Trianilla, s/n, 1,325 €/l. Plenergy , Utrera, Calle Almazara, 2, 1,325 €/l.

, Utrera, Calle Almazara, 2, 1,325 €/l. Plenergy , Utrera, Calle Mirlo, 1, 1,325 €/l.

, Utrera, Calle Mirlo, 1, 1,325 €/l. Ronda Norte, Sevilla, Autovía SE-30 Nudo Calonge km. s/n, 1,327 €/l.

Gasolina 98

Galp , Alcalá de Guadaíra, Carretera A-92 km. 4, 1,519 €/l.

, Alcalá de Guadaíra, Carretera A-92 km. 4, 1,519 €/l. BS Energy , Los Palacios y Villafranca, Avenida Utrera, s/n, 1,539 €/l.

, Los Palacios y Villafranca, Avenida Utrera, s/n, 1,539 €/l. Galp , Sevilla, Calle Antonio Peña y López, 5, 1,549 €/l.

, Sevilla, Calle Antonio Peña y López, 5, 1,549 €/l. Galp , Sevilla, Avenida Andalucía, 44, 1,549 €/l.

, Sevilla, Avenida Andalucía, 44, 1,549 €/l. Alcampo S.A. , Sevilla, Calle Ronda del Tamarguillo, s/n, 1,562 €/l.

, Sevilla, Calle Ronda del Tamarguillo, s/n, 1,562 €/l. Shell , Sevilla, Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n, 1,564 €/l.

, Sevilla, Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n, 1,564 €/l. Nueva Calonge , Sevilla, Calle Metalurgia, s/n, 1,579 €/l.

, Sevilla, Calle Metalurgia, s/n, 1,579 €/l. Enerplus , Mairena del Alcor, Carretera A-392 km. 19,900, 1,595 €/l.

, Mairena del Alcor, Carretera A-392 km. 19,900, 1,595 €/l. Shell , Los Palacios y Villafranca, Avenida Parque Norte, s/n, 1,599 €/l.

, Los Palacios y Villafranca, Avenida Parque Norte, s/n, 1,599 €/l. Family Energy, Morón de la Frontera, Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n, 1,599 €/l.

Diésel

Ballenoil , San Juan de Aznalfarache, Calle Ramón y Cajal, s/n, 1,399 €/l.

, San Juan de Aznalfarache, Calle Ramón y Cajal, s/n, 1,399 €/l. Ballenoil , Estepa, Avenida Badia Polesine, 5, 1,399 €/l.

, Estepa, Avenida Badia Polesine, 5, 1,399 €/l. Cepsa , Puebla de los Infantes, Carretera Constantina km. 27,7, 1,419 €/l.

, Puebla de los Infantes, Carretera Constantina km. 27,7, 1,419 €/l. Petroprix , Mairena del Aljarafe, Calle Lonja, 28, 1,439 €/l.

, Mairena del Aljarafe, Calle Lonja, 28, 1,439 €/l. Masfuel , La Rinconada, Carretera A-8002 km. 7,6, 1,459 €/l.

, La Rinconada, Carretera A-8002 km. 7,6, 1,459 €/l. Plenergy , San José de la Rinconada, Avenida de Boyeros, 14, 1,459 €/l.

, San José de la Rinconada, Avenida de Boyeros, 14, 1,459 €/l. Ballenoil , San José de la Rinconada, Calle Miguel Servet, 2, 1,459 €/l.

, San José de la Rinconada, Calle Miguel Servet, 2, 1,459 €/l. Moove , Alcalá del Río, Avenida de Andalucía, s/n, 1,459 €/l.

, Alcalá del Río, Avenida de Andalucía, s/n, 1,459 €/l. Petroprix , San José de la Rinconada, Camino de la Fábrica de Tabaco, 1, 1,459 €/l.

, San José de la Rinconada, Camino de la Fábrica de Tabaco, 1, 1,459 €/l. Q8, San José de la Rinconada, Autovía A-3104 km. 7, 1,469 €/l.

Precio de la gasolina hoy 10 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz

En Cádiz, estas son algunas las opciones más económicas que puedes encontrar ahora mismo:

Gasolina 95

Tamoil , Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1, 1,339 €/l.

, Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1, 1,339 €/l. Ballenoil , Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar, s/n, 1,349 €/l.

, Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar, s/n, 1,349 €/l. Alcampo , Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3, 1,349 €/l.

, Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3, 1,349 €/l. Petroprix , Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km. 15, 1,349 €/l.

, Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km. 15, 1,349 €/l. Ballenoil , Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km. 6, 1,349 €/l.

, Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km. 6, 1,349 €/l. Plenergy , Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km. s/n, 1,349 €/l.

, Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km. s/n, 1,349 €/l. Seroil Energy , Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km. 6, 1,349 €/l.

, Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km. 6, 1,349 €/l. Ballenoil , Jerez de la Frontera, Avenida Europa, s/n, 1,359 €/l.

, Jerez de la Frontera, Avenida Europa, s/n, 1,359 €/l. Ballenoil , Jerez de la Frontera, Avenida Fernando Portillo, s/n, 1,359 €/l.

, Jerez de la Frontera, Avenida Fernando Portillo, s/n, 1,359 €/l. Ballenoil, Jerez de la Frontera, Avenida Medina Sidonia km. 1, s/n, 1,359 €/l.

Gasolina 98

ES Coloso , La Línea de la Concepción, Carretera Comarcal 233 km. 5,8, 1,455 €/l.

, La Línea de la Concepción, Carretera Comarcal 233 km. 5,8, 1,455 €/l. Tamoil , Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1, 1,479 €/l.

, Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1, 1,479 €/l. Alcampo , Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3, 1,479 €/l.

, Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3, 1,479 €/l. Shell , La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2, 1,519 €/l.

, La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2, 1,519 €/l. Gacosur Jerez , Jerez de la Frontera, Calle Sudáfrica, 134, 1,559 €/l.

, Jerez de la Frontera, Calle Sudáfrica, 134, 1,559 €/l. Shell , Jerez de la Frontera, A-480 km. 25,8, 1,569 €/l.

, Jerez de la Frontera, A-480 km. 25,8, 1,569 €/l. ASC Carburantes , Tarifa, Carretera N-340 km. 94,2 Mesón Pancho, 1,579 €/l.

, Tarifa, Carretera N-340 km. 94,2 Mesón Pancho, 1,579 €/l. Galp , Jerez de la Frontera, Carretera Antigua N-IV km. 639,5, 1,579 €/l.

, Jerez de la Frontera, Carretera Antigua N-IV km. 639,5, 1,579 €/l. Tarifa Oil , Tarifa, Calle Algeciras, 58, 1,579 €/l.

, Tarifa, Calle Algeciras, 58, 1,579 €/l. Shell, Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km. 639,8, 1,599 €/l.

Diésel

Tamoil , Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1, 1,479 €/l.

, Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1, 1,479 €/l. Alcampo , Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3, 1,480 €/l.

, Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3, 1,480 €/l. Ballenoil , Jerez de la Frontera, Avenida Europa, s/n, 1,489 €/l.

, Jerez de la Frontera, Avenida Europa, s/n, 1,489 €/l. Ballenoil , Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar, s/n, 1,489 €/l.

, Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar, s/n, 1,489 €/l. Petroprix , Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km. 15, 1,489 €/l.

, Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km. 15, 1,489 €/l. Ballenoil , Jerez de la Frontera, Avenida Fernando Portillo, s/n, 1,489 €/l.

, Jerez de la Frontera, Avenida Fernando Portillo, s/n, 1,489 €/l. Ballenoil , Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km. 6, 1,489 €/l.

, Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km. 6, 1,489 €/l. Plenergy , Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km. s/n, 1,489 €/l.

, Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km. s/n, 1,489 €/l. Seroil Energy , Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km. 6, 1,489 €/l.

, Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km. 6, 1,489 €/l. Shell, La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2, 1,499 €/l.

Precio de la gasolina hoy 10 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Málaga

Para quienes se mueven por Málaga, estos son los puntos donde repostar sale más barato hoy:

Gasolina 95

S.Coop.And. Agrícola Virgen de la Oliva , Mollina, Avenida de las Américas, 35, 1,362 €/l.

, Mollina, Avenida de las Américas, 35, 1,362 €/l. Ballenoil , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Santo Tomás Urbanización La Leala, 3, 1,395 €/l.

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Santo Tomás Urbanización La Leala, 3, 1,395 €/l. Petroprix , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Urbanización La Leala, 22, 1,395 €/l.

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Urbanización La Leala, 22, 1,395 €/l. Ballenoil , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Pacharán, 25, 1,395 €/l.

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Pacharán, 25, 1,395 €/l. S.C.A.A. Nuestra Señora del Carmen , Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXIII, s/n, 1,395 €/l.

, Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXIII, s/n, 1,395 €/l. Madese-Benamaina , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Avenida Tívoli, 19, 1,398 €/l.

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Avenida Tívoli, 19, 1,398 €/l. Olivarera Trabuco , Villanueva del Trabuco, Carretera A-7203 km. 2,2, 1,405 €/l.

, Villanueva del Trabuco, Carretera A-7203 km. 2,2, 1,405 €/l. Trops , Trapiche, Polígono Industrial El Trapiche, s/n, 1,423 €/l.

, Trapiche, Polígono Industrial El Trapiche, s/n, 1,423 €/l. Agla , Ardales, Polígono Industrial Ardales Parcela 1, 1,426 €/l.

, Ardales, Polígono Industrial Ardales Parcela 1, 1,426 €/l. Petromarkt, Benalmádena, Calle Sidra, 4, 1,429 €/l.

Gasolina 98

Ninguno , Marbella, Calle Aluminio, s/n, 1,569 €/l.

, Marbella, Calle Aluminio, s/n, 1,569 €/l. ES Coloso Churriana , Málaga, Carretera Comarcal Coín-Málaga km. 89, 1,595 €/l.

, Málaga, Carretera Comarcal Coín-Málaga km. 89, 1,595 €/l. Coloso , Málaga, Carretera de Coín km. 54, 1,595 €/l.

, Málaga, Carretera de Coín km. 54, 1,595 €/l. M3 Petróleos , Benalmádena, Avenida Antonio Machado, 110, 1,599 €/l.

, Benalmádena, Avenida Antonio Machado, 110, 1,599 €/l. Agla , Cerralba, Carretera de Cerralba nº 1 km. 1, 1,605 €/l.

, Cerralba, Carretera de Cerralba nº 1 km. 1, 1,605 €/l. Shell , Málaga, Avenida Velázquez, s/n, 1,619 €/l.

, Málaga, Avenida Velázquez, s/n, 1,619 €/l. Agla , Fuente de Piedra, Autovía A-92 km. 132, 1,635 €/l.

, Fuente de Piedra, Autovía A-92 km. 132, 1,635 €/l. Galp , Fuengirola, Parcela 1.3 UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n, 1,639 €/l.

, Fuengirola, Parcela 1.3 UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n, 1,639 €/l. Gueroil , Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km. 264,5, 1,639 €/l.

, Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km. 264,5, 1,639 €/l. Galp, Benalmádena, Avenida Arroyo Hondo, s/n, 1,649 €/l.

Diésel

S.C.A.A. Nuestra Señora del Carmen , Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXIII, s/n, 1,445 €/l.

, Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXIII, s/n, 1,445 €/l. S.Coop.And. Agrícola Virgen de la Oliva , Mollina, Avenida de las Américas, 35, 1,491 €/l.

, Mollina, Avenida de las Américas, 35, 1,491 €/l. Distreax-22 S.L. , Vélez-Málaga, Calle Ignacio Zuloaga, 6, 1,499 €/l.

, Vélez-Málaga, Calle Ignacio Zuloaga, 6, 1,499 €/l. Fejama 2022 S.L. , Vélez-Málaga, Carretera A-356 km. 42, 1,499 €/l.

, Vélez-Málaga, Carretera A-356 km. 42, 1,499 €/l. Gueroil , Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km. 264,5, 1,499 €/l.

, Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km. 264,5, 1,499 €/l. Ballenoil , Vélez-Málaga, Camino Higueral, 28, 1,499 €/l.

, Vélez-Málaga, Camino Higueral, 28, 1,499 €/l. Petroprix , Vélez-Málaga, Avenida Rey Juan Carlos I, 5, 1,499 €/l.

, Vélez-Málaga, Avenida Rey Juan Carlos I, 5, 1,499 €/l. Plenergy , Algarrobo, Calle Talleres, 4, 1,499 €/l.

, Algarrobo, Calle Talleres, 4, 1,499 €/l. Trops , Trapiche, Polígono Industrial El Trapiche, s/n, 1,503 €/l.

, Trapiche, Polígono Industrial El Trapiche, s/n, 1,503 €/l. Olivarera Trabuco, Villanueva del Trabuco, Carretera A-7203 km. 2,2, 1,505 €/l.

Precio de la gasolina hoy 10 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba

Si estás en Córdoba, estas son las estaciones con los precios más bajos en la jornada de hoy:

Gasolina 95

Almazaras de la Subbética , Carcabuey, Carretera A-339 km. 17,8, 1,341 €/l.

, Carcabuey, Carretera A-339 km. 17,8, 1,341 €/l. Ballenoil , Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83, 1,369 €/l.

, Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83, 1,369 €/l. Ballenoil , Lucena, Calle Ejido del Valle, s/n (junto al recinto ferial), 1,375 €/l.

, Lucena, Calle Ejido del Valle, s/n (junto al recinto ferial), 1,375 €/l. Plenergy , Lucena, Calle Concha Lago, s/n, 1,375 €/l.

, Lucena, Calle Concha Lago, s/n, 1,375 €/l. Plenergy , Anjarón, Calle Espejo, 21, 1,375 €/l.

, Anjarón, Calle Espejo, 21, 1,375 €/l. F. del Moral , Rute, Avenida Blas Infante, s/n, 1,379 €/l.

, Rute, Avenida Blas Infante, s/n, 1,379 €/l. Cooperativa Lucena , Lucena, Avenida de la Infancia, 15, 1,379 €/l.

, Lucena, Avenida de la Infancia, 15, 1,379 €/l. Enerplus , Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9, 1,389 €/l.

, Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9, 1,389 €/l. Riosol , Castro del Río, Ronda Norte, s/n, 1,399 €/l.

, Castro del Río, Ronda Norte, s/n, 1,399 €/l. Enerplus, Córdoba, Avenida Lonjas, s/n, 1,399 €/l.

Gasolina 98

Enerplus , Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9, 1,489 €/l.

, Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9, 1,489 €/l. Mirasierra , Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km. 0,2, 1,489 €/l.

, Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km. 0,2, 1,489 €/l. Fueling , Lucena, Ronda San Francisco, s/n, 1,499 €/l.

, Lucena, Ronda San Francisco, s/n, 1,499 €/l. El Carmen , Posadas, Avenida Andalucía, s/n, 1,559 €/l.

, Posadas, Avenida Andalucía, s/n, 1,559 €/l. Family Energy , Montilla, Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski), 1,589 €/l.

, Montilla, Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski), 1,589 €/l. Q8 , El Arrecife, Carretera N-IV km. 428, 1,599 €/l.

, El Arrecife, Carretera N-IV km. 428, 1,599 €/l. Petromarkt , Puente Genil, Calle Membrilleras, 5, 1,609 €/l.

, Puente Genil, Calle Membrilleras, 5, 1,609 €/l. M3 Petróleos , Puente Genil, Calle La Palmera, 18, 1,609 €/l.

, Puente Genil, Calle La Palmera, 18, 1,609 €/l. Shell , Pozoblanco, Carretera CO-6411 km. 0,300, 1,614 €/l.

, Pozoblanco, Carretera CO-6411 km. 0,300, 1,614 €/l. Q8, Córdoba, Carretera a Trassierra km. 0, 1,619 €/l.

Diésel

Almazaras de la Subbética , Carcabuey, Carretera A-339 km. 17,8, 1,424 €/l.

, Carcabuey, Carretera A-339 km. 17,8, 1,424 €/l. Cepsa , La Rambla, Calle Carrera Baja, 6, 1,447 €/l.

, La Rambla, Calle Carrera Baja, 6, 1,447 €/l. Ballenoil , Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83, 1,469 €/l.

, Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83, 1,469 €/l. F. del Moral , Rute, Avenida Blas Infante, s/n, 1,489 €/l.

, Rute, Avenida Blas Infante, s/n, 1,489 €/l. Cooperativa , Benamejí, Avenida de la Venta, 3, 1,498 €/l.

, Benamejí, Avenida de la Venta, 3, 1,498 €/l. Riosol , Castro del Río, Ronda Norte, s/n, 1,499 €/l.

, Castro del Río, Ronda Norte, s/n, 1,499 €/l. Ballenoil , Córdoba, Avenida Libia, 34, 1,499 €/l.

, Córdoba, Avenida Libia, 34, 1,499 €/l. Ballenoil , Córdoba, Plaza de Colón, s/n, 1,499 €/l.

, Córdoba, Plaza de Colón, s/n, 1,499 €/l. Ballenoil , Córdoba, Avenida Campo de la Verdad, s/n, 1,499 €/l.

, Córdoba, Avenida Campo de la Verdad, s/n, 1,499 €/l. Petroprix, Córdoba, Avenida Esteban de Cabrera, 8, 1,499 €/l.

Precio de la gasolina hoy 10 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Granada

Por último, en Granada estas son las gasolineras más económicas para llenar el depósito:

Gasolina 95

E.S. El Molino Atarfe I , Atarfe, Polígono SI-9.2, 35, 1,319 €/l.

, Atarfe, Polígono SI-9.2, 35, 1,319 €/l. Plenergy , Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km. 427, 1,319 €/l.

, Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km. 427, 1,319 €/l. Alcampo Motril , Motril, Avenida Salobreña, s/n, 1,339 €/l.

, Motril, Avenida Salobreña, s/n, 1,339 €/l. Alcampo , Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km. 88, 1,349 €/l.

, Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km. 88, 1,349 €/l. Tamoil , Granada, Avenida Andalucía, s/n, 1,349 €/l.

, Granada, Avenida Andalucía, s/n, 1,349 €/l. GM Oil , Motril, Calle Santo Domingo, 23, 1,349 €/l.

, Motril, Calle Santo Domingo, 23, 1,349 €/l. Sur-Oil , Peligros, Calle Loja esquina Calle Guadix, s/n, 1,359 €/l.

, Peligros, Calle Loja esquina Calle Guadix, s/n, 1,359 €/l. Low Cost Tiburonoil , Albolote, Calle Loja, s/n, 1,359 €/l.

, Albolote, Calle Loja, s/n, 1,359 €/l. Juncadiesel , Albolote, Calle Baza, 328, 1,359 €/l.

, Albolote, Calle Baza, 328, 1,359 €/l. Lerfu, Albolote, Polígono Juncaril, Calle Motril parcela 238, 1,359 €/l.

Gasolina 98

Tamoil , Granada, Avenida Andalucía, s/n, 1,399 €/l.

, Granada, Avenida Andalucía, s/n, 1,399 €/l. Alcampo , Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km. 88, 1,449 €/l.

, Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km. 88, 1,449 €/l. AM97 Plus , Valderrubio, Carretera Tovares km. 1,4, 1,479 €/l.

, Valderrubio, Carretera Tovares km. 1,4, 1,479 €/l. A. Aguaza , Cúllar, N-342, km. 156, 1,529 €/l.

, Cúllar, N-342, km. 156, 1,529 €/l. Fueling , Albolote, Carretera Atarfe-Albolote km. 4, 1,529 €/l.

, Albolote, Carretera Atarfe-Albolote km. 4, 1,529 €/l. ASC Carburantes , Atarfe, Carretera N-432 km. 429 (margen izquierdo), 1,539 €/l.

, Atarfe, Carretera N-432 km. 429 (margen izquierdo), 1,539 €/l. ASC Carburantes , Atarfe, Carretera N-432 km. 429 (margen derecho), 1,539 €/l.

, Atarfe, Carretera N-432 km. 429 (margen derecho), 1,539 €/l. Alcampo Motril , Motril, Avenida Salobreña, s/n, 1,539 €/l.

, Motril, Avenida Salobreña, s/n, 1,539 €/l. ASC Carburantes , Armilla, Carretera Armilla km. 7, 1,559 €/l.

, Armilla, Carretera Armilla km. 7, 1,559 €/l. ASC Carburantes, Armilla, Camino Bajo, 35, 1,559 €/l.

Diésel

E.S. El Molino Atarfe I , Atarfe, Polígono SI-9.2, 35, 1,387 €/l.

, Atarfe, Polígono SI-9.2, 35, 1,387 €/l. Plenergy , Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km. 427, 1,387 €/l.

, Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km. 427, 1,387 €/l. Petroprix , Huétor Tájar, Carretera Granada-Sevilla km. 68, 1,419 €/l.

, Huétor Tájar, Carretera Granada-Sevilla km. 68, 1,419 €/l. Cosafra , Huétor Tájar, Carretera de Loja km. 0,600, 1,429 €/l.

, Huétor Tájar, Carretera de Loja km. 0,600, 1,429 €/l. Alcampo , Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km. 88, 1,449 €/l.

, Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km. 88, 1,449 €/l. Tamoil , Granada, Avenida Andalucía, s/n, 1,449 €/l.

, Granada, Avenida Andalucía, s/n, 1,449 €/l. Andaluza de Transportes SCA , Albolote, Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, parcela 16 polígono 18, s/n, 1,450 €/l.

, Albolote, Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, parcela 16 polígono 18, s/n, 1,450 €/l. BS Energy , Baza, Carretera Benamaurel km. s/n, 1,459 €/l.

, Baza, Carretera Benamaurel km. s/n, 1,459 €/l. Gaia , Zújar, Polígono Acceso a Ctra. Estación Ferrocarril, s/n, 1,459 €/l.

, Zújar, Polígono Acceso a Ctra. Estación Ferrocarril, s/n, 1,459 €/l. Carba, Baza, Carretera Benamaurel km. 4, 1,459 €/l.

Junto a los listados que acabas de ver, el Geoportal ofrece también un mapa en el que aparecen las estaciones de servicio con sus precios, lo que permite ver de un vistazo cuáles son las opciones más baratas cerca. Tienes un ejemplo de cómo se muestra a continuación: