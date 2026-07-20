Moeve verifica todas sus plantas químicas para fabricar soluciones bajas en carbono

Moeve ha completado la verificación de toda su red global de producción química para la fabricación de soluciones con bajas emisiones de carbono. La compañía certifica así, planta a planta, su capacidad para cumplir con los estándares que exige la descarbonización industrial.

El hito llega tras superar la última fase de verificación en sus instalaciones de Brasil y Shanghái, los dos emplazamientos que quedaban pendientes. Con este paso, todas las plantas de producción de la división de Química están ya capacitadas para fabricar y suministrar productos de la cartera Low Carbon.

Este logro refuerza la capacidad de Moeve para acompañar a sus clientes de todo el mundo en sus procesos de descarbonización, en un momento en el que la industria química afronta una demanda creciente de soluciones con menor impacto ambiental.

Gama Low Carbon

La gama Low Carbon está diseñada para ayudar a los clientes a reducir la huella de carbono de sus productos sin renunciar a los mismos estándares de calidad, rendimiento y fiabilidad que ofrecen las alternativas convencionales.

La iniciativa refleja el compromiso de Moeve con el desarrollo de soluciones químicas más sostenibles y con la reducción de emisiones en toda la cadena de valor de sus clientes, desde la materia prima hasta el producto final.

Entre los productos incluidos en la cartera destaca NextLab Low Carbon, una versión con menor contenido de carbono del alquilbenceno lineal, materia prima clave en la fabricación de detergentes biodegradables.

La gama NextPhenol

También forma parte de la gama NextPhenol Low Carbon, una alternativa con menores emisiones de carbono al fenol y sus derivados, ampliamente utilizada en resinas, adhesivos y materiales para la automoción y la construcción.

La disponibilidad mundial de estas soluciones permite a clientes de sectores muy distintos avanzar en sus propios objetivos de descarbonización sin comprometer el rendimiento ni la calidad de sus productos finales.

El sistema que respalda esta cartera no nace ahora: ya en 2024, la entonces Cepsa Química certificó con AENOR la trazabilidad de su producción sostenible en la planta de Puente Mayorga, en Cádiz, germen del modelo hoy extendido a toda la red.

El papel de AENOR

El proceso de verificación ha sido llevado a cabo por AENOR, la Asociación Española de Normalización y Certificación, y se apoya en el sistema de verificación interno de la división de Química de Moeve.

Este sistema se ha desarrollado para garantizar la transparencia, la trazabilidad y la coherencia en la asignación y gestión de los atributos de energía renovable utilizados en todas las operaciones de la compañía.

Con este enfoque, Moeve busca generar confianza entre sus clientes respecto a las declaraciones medioambientales asociadas a los productos con bajas emisiones de carbono, un aspecto cada vez más exigido por los mercados internacionales.

Hito global

«Lograr la verificación completa en nuestra red de producción global supone un hito importante para Moeve», ha afirmado Alfredo López Carretero, director global de Seguridad, Energía y Sostenibilidad de Química de Moeve.

«Esto demuestra nuestra capacidad para ofrecer soluciones bajas en carbono de forma coherente en todas nuestras plantas de producción y nos permite apoyar a clientes de todo el mundo con productos verificados y trazables que contribuyen a sus objetivos de descarbonización», ha añadido.

La finalización de este proceso refuerza aún más la posición de Moeve como proveedor líder mundial de productos químicos y supone un paso adelante en su oferta de soluciones innovadoras para la sostenibilidad de sus clientes.

Rumbo a 2030

La compañía, que durante más de 90 años operó bajo la marca Cepsa, lanzó en 2024 su nueva identidad, Moeve, para acelerar su transformación hacia la producción de energías sostenibles basadas en moléculas verdes, como el hidrógeno renovable y los biocombustibles de segunda generación.

A través de su plan estratégico Positive Motion, con horizonte en 2030, Moeve trabaja para transformar la movilidad y la energía, garantizando el suministro energético actual mientras impulsa la energía sostenible del futuro.