La Federación desvela imágenes inéditas de la celebración de la Selección en el vestuario tras ganar el Mundial

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a través del perfil de la selección española (@SEFutbol), compartió este lunes imágenes inéditas de la celebración de los jugadores tras el triunfo ante Argentina en la final del Mundial 2026 (1-0). En las mismas se ve ya a los internacionales, campeones del mundo, festejando en los vestuarios entre bailes, fotos, música y algún que otro brindis con el que disfrutar de la segunda estrella.

Nada más empezar vemos a Ferran Torres en su sesión de fotos con el trofeo de campeones del mundo conseguido con su gol. El delantero agarra el título y lo besa mientras recibe los flashes del equipo creativo de la Federación. A éste le sigue Nico Williams con uno de sus bailes con el que deja claro su estado de felicidad.

«Me duele el hombro, el cuello…», dice Yéremy Pino entrando en escena, con la medalla de campeón del mundo, afirmando que «pesa mucho» entre risas. Es éste mismo el que aparece acto y seguido junto con el Balón de Oro del Mundial, un Rodri Hernández con el que se pega unos bailes.

Es turno de Pedro Porro, que aparece triunfante como si siguiera recorriendo el lateral derecho otros 120 minutos más. «Campeones del mndo», canta el de Don Benito, junto a otro buen número de compañeros.

Ahora aparece en escena Marc Cucurella, tocando palmas y marcándose también unos pases de baile antes de que el plano pase a Aymeric Laporte, que con una cerveza en mano recuerda su ya histórico: «¿Y por qué no?». El plano vuelve al lateral izquierdo, que aparece ahora con unas gafas gigantes de esquí, algo que se ha repetido en otros jugadores durante la celebración.

¿Podemos hablar ya de la que se lió en el vestuario? ¡Así se celebra UN MUNDIAL!#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/xlnJhpV3ep — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 20, 2026

Es Joan García el siguiente, que aparece con una botella de champán para descorcharla y bañar a sus compañeros, gesto que repiten a continuación tanto Víctor Muñoz como David Raya, equipados con otras dos botellas con las que bañan a todos.

Otra vez el plano capta a Nico Williams, ésta vez levantando las réplicas que les han sido repartidas a la plantilla de España del trofeo de campeones del mundo. Pedri aparece también en su plano contemplándole.

Saltamos ahora a Fabián Ruiz, que ya disfruta de una copa de champán en la mano tras el baño de sus compañeros. Con el móvil en la otra mano parece grabarse un vídeo o videollamar a alguien al grito de «¡vamos, chavales va por ustedes!».

El goleador Ferran Torres y uno de los jugones de este Mundial para España, Dani Olmo, aparece tomándose una foto juntos con sus medallas al cuello y levantando el puño en gesto de fuerza y triunfo.

Por último, son Aymeric Laporte y Borja Iglesias los que desvelan quiénes tienen el control de la música en el vestuario, ambos portando un gran altavoz personalizado con los colores y escudo de la selección española, baile incluido.