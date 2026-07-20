Una selección que venera a Dios: la fe de Ferran y Rodri para ser los hombres del Mundial de España

Uno logró el gol que le dio a España este Mundial 2026, un Ferran Torres que aplacó las críticas y explotó de júbilo tras ese gol agónico en la prórroga. El otro, el Balón de Oro del torneo, un ejemplo de saber estar tanto dentro como fuera del terreno de juego, el capitán Rodri Hernández. Ambos tuvieron algo más en común además de ser claves en la final: depositaron su confianza en Dios, su fe les dio la fuerza y empuje extra.

Y ya para todos conocidos el ferviente cristianismo que procesa el seleccionador español Luis de la Fuente. El de Haro ha hablado en muchas ocasiones del peso que tiene para él la fe, el cristianismo y la figura de Dios.

«Como soy libre y puedo elegir, mi inteligencia y mis experiencias me invitan a creer en Dios porque me aporta mucha seguridad y fortaleza», explicó Luis de la Fuente tiempo atrás, hablando de su fe y creencia en Dios, reconociendo que ora a diario y que no seguía por supersticiones: «Creo que sería injusto pedirle ayuda a Dios para que me ayude a mí y no al rival. Pido salud, especialmente, y que me dé opciones para seguir peleando».

Pero el seleccionador español no es el único que cree ferviente en Dios, que se apoya en él en los momentos difíciles y que le da gracias cuando llegan los éxitos, cuando el fruto del trabajo aparece ante ellos. Son los casos de Ferran Torres y Rodri Hernández que, en pleno júbilo por salir campeones del mundo en uno de los recitales más soberbios de los Mundiales, ante Argentina, dejaron patente su fe.

Escuchando las últimas palabras de Ferrán y de Rodri sobre su fe, me entran dudas de si Luis de la Fuente ha sido entrenador o Madre Superiora de la selección. Madre mía cómo viene la cristiandad apretando en España. pic.twitter.com/meeohbjpha — Marcial Cuquerella (@Mcuquerella) July 20, 2026

«Parece el guion perfecto. Yo trabajé para esto. Evidentemente te puedo decir que lo planifiqué, pero ni mucho menos esperaba esto», decía Rodri tras salir campeón y recibir el título de Balón de Oro del torneo por su dirección de orquesta con España, momento que dejó paso a su fe: «Sí me gustaría que las nuevas generaciones pudiesen verse reflejados, que cuando uno tiene un mal momento se puede levantar. Yo soy muy cristiano y sé que hay alguien ahí arriba ayudándome».

🗣️Ferrán: «Dios le da las cosas a quien más se lo merece» 👉El autor del gol de la victoria en la Final del #MundialDelFútbol2026 comenta la fuerza que le da su fe#ArgentinaVsEspaña | #CampeónDelMundo | #España pic.twitter.com/6tdDOzIe4j — Ecclesia COPE (@ecclesiacope) July 20, 2026

El otro fue Ferran Torres, uno de los jugadores que, como él mismo reconoce, peor lo ha pasado durante este Mundial 2026, por las críticas y la falta de puntería en algunos momentos, aunque todo queda atrás tras ser el autor del gol de la final, agradeciendo a Dios: «Una liberación muy grande. He sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial. El destino está escrito y gracias a Dios me da esas fuerzas para seguir. Dios le da las cosas al que más se lo merece».