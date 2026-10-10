El PP de Juanma Moreno condena la agresión sufrida por un periodista de OKDIARIO: «Sin periodistas libres no hay democracia»

El Partido Popular de Andalucía de Juanma Moreno ha condenado la agresión sufrida este sábado por un periodista de OKDIARIO durante el acto de precampaña de Pedro Sánchez en Dos Hermanas (Sevilla). Los populares han exigido explicaciones al PSOE y han reclamado que tanto el presidente del Gobierno como María Jesús Montero se pronuncien sobre lo ocurrido.

Toni Martín, portavoz del Partido Popular en el Parlamento andaluz, ha cuestionado directamente la reacción que tendrán los principales dirigentes socialistas ante el incidente. «¿Condenarán de inmediato esta agresión Pedro Sánchez y María Jesús Montero, o respaldarán al salvaje que la protagoniza y meterán en sus listas negras al periodista que la sufre?», ha escrito en sus redes sociales.

En la misma línea, Antonio Repullo, secretario general del PP de Andalucía, ha expresado su rechazo a lo sucedido y ha trasladado su apoyo al reportero de OKDIARIO. «Sin periodistas libres no hay democracia», exponía Repullo en sus redes sociales a la par que condenaba «esta agresión intolerable». «Espero que Pedro Sánchez y María Jesús Montero identifiquen al agresor y tomen medidas disciplinarias en su partido», ha publicado.

El incidente tuvo lugar mientras el periodista grababa la llegada de asistentes al mitin socialista, al que habían acudido autobuses fletados desde distintos puntos de Andalucía. Durante la grabación, un militante socialista golpeó el teléfono móvil del reportero y lo tiró al suelo, después de amenazar con rompérselo si continuaba grabándolo y de recibir otras amenazas de agresión.

Vox se suma a la denuncia

La agresión también ha provocado reacciones en Vox. Javier Cortés, portavoz de la formación en el Parlamento andaluz, ha vinculado lo ocurrido con el clima de hostilidad hacia los profesionales de la información que cuestionan al poder político. «Y, como siempre, son los mismos contra los de siempre», ha denunciado Cortés en sus redes sociales a la par que ha mostrado su apoyo al periodista.

«Primero señalan a los periodistas que les incomodan; después, sus matones les hacen el trabajo sucio», ha denunciado Cortés. El dirigente de Vox también ha añadido que «demonizar constantemente a quienes no se pliegan al discurso oficial alimenta un clima de hostilidad contra el que piensa diferente, cuestiona al poder o simplemente ejerce su trabajo de manera independiente».

Por su parte, Juan Carlos Girauta, eurodiputado de Vox, también se ha pronunciado sobre el episodio con un mensaje contundente: «Les ha quedado la España violenta, fratricida, lerda, irrecuperable».