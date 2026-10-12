El PP de Cádiz exige la dimisión del alcalde de Algeciras por las denuncias de agresión sexual

El PP de Cádiz ha exigido este lunes 12 de octubre la dimisión inmediata del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, después de conocer los testimonios de dos afiliadas que lo han denunciado por presunta agresión sexual. La dirección provincial ha ordenado a sus concejales retirarle el apoyo y abandonar sus responsabilidades en el gobierno municipal si el regidor se niega a dejar el cargo.

La petición de renuncia ya cuenta con las firmas de doce de los quince concejales del equipo de gobierno y ha quedado registrada este lunes en el portal del Ayuntamiento. Si Landaluce continúa en la Alcaldía, el partido anuncia que sus ediles promoverán «todas las acciones necesarias encaminadas a recuperar el gobierno de la ciudad» y dotar de estabilidad a Algeciras.

El presidente provincial, Bruno García, ha reunido esta tarde a los concejales para informarles de la situación y comunicarles las instrucciones. La dirección advierte de que abrirá un expediente interno a quienes no hayan apoyado la propuesta.

El PP atribuye su decisión a la pérdida de confianza en Landaluce, que ya no está afiliado al partido. «Ambas mujeres han descrito conductas que consideramos impropias de cualquier persona y especialmente incompatibles con la responsabilidad y ejemplaridad exigibles a un alcalde», sostiene en su comunicado.

Una de las afiliadas trasladó directamente su denuncia al partido, que le ofreció apoyo y asistencia jurídica. La dirección conoció la existencia de la segunda esta semana a través de los medios, aunque asegura que no tuvo acceso a esa información hasta este lunes. También ha atendido y asistido a esta mujer.

Con el consentimiento de ambas, la formación ha reclamado la salida del alcalde. El Partido Popular subraya que respeta su presunción de inocencia, pero considera que los testimonios recibidos son incompatibles con mantener el respaldo político al regidor.

Durante los últimos meses, el partido había seguido los procedimientos abiertos, archivados hasta ahora por la Justicia, y las demandas en defensa del honor presentadas por Landaluce tras las denuncias del PSOE. El alcalde había optado por defenderse fuera del ámbito del PP, una separación que la formación también había mantenido.

«La situación ha cambiado», afirma ahora la dirección provincial, que sitúa ese cambio en el conocimiento de las dos denuncias por hechos presuntamente relacionados con la conducta de Landaluce en el ámbito municipal. Aunque reconoce su gestión al frente del Ayuntamiento, concluye que los relatos de las denunciantes le impiden seguir apoyándolo en la alcaldía.