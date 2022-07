Podemos aumenta la presencia comunista en el Congreso gracias a las elecciones del 19J

Podemos ha logrado aumentar la presencia comunista en el Congreso de los Diputados gracias a una jugada tras las elecciones municipales del 19 de junio. Una treta que les ha permitido sacar como diputado a Juan Antonio Delgado, que liderará la formación en Andalucía, y llegará en su lugar a la Cámara Baja el gaditano José Luis Bueno Pinto, reconocido comunista y militante del PCE.

Bueno se ha estrenado este martes, en el Debate del Estado de la Nación. Cuestionado por su llegada al Congreso en una entrevista concedida a La Voz del Sur, Bueno admite que llega a la Cámara gracias a unas «elecciones andaluzas donde hemos tenido un resultado malo».

«Creo que a nivel del Partido Comunista de Andalucía (PCA) es una suerte que ganemos ese diputado en el Congreso», algo que considera una «cuestión importante y simbólica». «Yo creo que también vamos a estar representados como comunistas por Inma Nieto», que es la portavoz del grupo Por Andalucía, coalición de Podemos e IU en la comunidad.

«Me siento representado porque la política que defiende el PCA se va a defender en el Parlamento andaluz aunque no lo haga un comunista de carnet», continúa Bueno, que asegura que le hubiera gustado que «hubiera miembros del partido, pero creo que es importante, y es una de las cosas que a pesar del resultado hemos hecho bien, que como partido el PCA e IU hayamos sido capaces de poner la proa del barco hacia donde tenía que estar apuntando: dirigido hacia el proyecto político que se va a asumir en torno al frente amplio que está encabezando Yolanda Díaz».

«Eso se ha hecho bien a pesar del resultado, que es malo. Se ha dado la particularidad de que aunque el PCA haya capitaneado el proceso político y la construcción de la unidad política no vaya a tener representación. Pero me siento plenamente representado por Inma Nieto porque sé que la política del PCA sí va a estar en el Parlamento aunque no haya nadie del partido», ha concluido al respecto en el citado medio.