Piden 14 años a un joven por apuñalar a un jubilado con el que mantenía relaciones en Sevilla: «¡Dame la paga!»

La Audiencia Provincial de Sevilla tiene previsto juzgar este martes a un joven de 21 años acusado de apuñalar y robar a un hombre de 72 años en un municipio de la provincia, con quien mantenía encuentros sexuales esporádicos. La Fiscalía solicita una pena total de 14 años de prisión por los delitos de robo con violencia en domicilio habitado con uso de arma peligrosa, tentativa de homicidio y estafa continuada. La víctima, por su parte, no reclama por las lesiones sufridas, y ya ha recuperado tanto el dinero como el teléfono móvil sustraídos.

Según los hechos, el anciano permitió la entrada del joven en su vivienda durante la madrugada del 2 de julio de 2025, a pesar de que existía una orden de alejamiento en un procedimiento que finalmente no prosperó. A la mañana siguiente, el acusado comenzó a exigirle dinero a gritos, reclamando lo que denominaba «la paga», en referencia a la pensión de jubilación. «Dame el dinero, dame la paga, que me des la paga».

Ante la negativa del hombre, que aseguró no tener dinero en casa, el joven comenzó a registrar los armarios. En ese momento, cogió un cuchillo de la cocina y, según la Fiscalía, con intención de acabar con su vida o asumiendo las posibles consecuencias mortales, le asestó una puñalada en el costado izquierdo, provocándole una herida de siete centímetros de profundidad.

Después del ataque, le entregó una compresa y le sustrajo el teléfono móvil. Dado que conocía previamente el PIN bancario y las claves de la víctima, en los días posteriores, entre el 2 y el 8 de julio, realizó diversas operaciones, incluyendo compras, retiradas de efectivo, transferencias y envíos de dinero por Bizum, hasta agotar el saldo de la cuenta, con un total de 1.718 euros. Entre estas operaciones destacan dos transferencias realizadas el 4 de julio por importes de 500 y 600 euros.

El acusado, que se encuentra actualmente en prisión provisional, se enfrenta a una petición de pena de 4 años y medio por el delito de robo con violencia, 7 años y medio por tentativa de homicidio y 2 años por estafa continuada. Además, la Fiscalía solicita que, una vez acceda al tercer grado penitenciario, sea expulsado de España y se le prohíba regresar durante un periodo de 10 años.